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Песков ответил на вопрос о работе Боширова и Петрова на Кремль
Песков ответил на вопрос о работе Боширова и Петрова на Кремль
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после сообщений Bellingcat про работу Александра Петрова и Руслана Боширова на Кремль заявил РИА Новости, что... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T11:42
2021-05-06T15:24
россия
александр петров (фигурант расследования в солсбери)
руслан боширов
политика
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после сообщений Bellingcat про работу Александра Петрова и Руслана Боширова на Кремль заявил РИА Новости, что ему неизвестно, чтобы они работали в администрации президента, там нет подразделения, занимающегося спортивным питанием."Нет, честно говоря, я такой информацией не располагаю. Но в целом в Кремле работать невозможно. Кремль — это историческое здание, наследие ЮНЕСКО. В нем располагается резиденция президента РФ и подразделение администрации президента", — сказал Песков, отвечая на вопрос, работают ли на Кремль Петров и Боширов.Подозревавшиеся Лондоном в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов заявляли ранее, что заняты в фитнес-индустрии, в частности в сфере спортивного питания.
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россия, александр петров (фигурант расследования в солсбери), руслан боширов, политика, дмитрий песков

Песков ответил на вопрос о работе Боширова и Петрова на Кремль

11:42 06.05.2021 (обновлено: 15:24 06.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после сообщений Bellingcat про работу Александра Петрова и Руслана Боширова на Кремль заявил РИА Новости, что ему неизвестно, чтобы они работали в администрации президента, там нет подразделения, занимающегося спортивным питанием.
"Нет, честно говоря, я такой информацией не располагаю. Но в целом в Кремле работать невозможно. Кремль — это историческое здание, наследие ЮНЕСКО. В нем располагается резиденция президента РФ и подразделение администрации президента", — сказал Песков, отвечая на вопрос, работают ли на Кремль Петров и Боширов.

"Мне также не известно, что они могут работать в администрации президента. Не думаю, в администрации нет подразделения, которое занимается спортивным питанием", — добавил Песков РИА Новости.

Подозревавшиеся Лондоном в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов заявляли ранее, что заняты в фитнес-индустрии, в частности в сфере спортивного питания.
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РоссияАлександр Петров (фигурант расследования в Солсбери)Руслан БошировПолитикаДмитрий Песков
 
 
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