https://ria.ru/20210506/peskov-1731282318.html

Песков ответил на вопрос о работе Боширова и Петрова на Кремль

Песков ответил на вопрос о работе Боширова и Петрова на Кремль

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после сообщений Bellingcat про работу Александра Петрова и Руслана Боширова на Кремль заявил РИА Новости, что... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T11:42

2021-05-06T11:42

2021-05-06T15:24

россия

александр петров (фигурант расследования в солсбери)

руслан боширов

политика

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после сообщений Bellingcat про работу Александра Петрова и Руслана Боширова на Кремль заявил РИА Новости, что ему неизвестно, чтобы они работали в администрации президента, там нет подразделения, занимающегося спортивным питанием."Нет, честно говоря, я такой информацией не располагаю. Но в целом в Кремле работать невозможно. Кремль — это историческое здание, наследие ЮНЕСКО. В нем располагается резиденция президента РФ и подразделение администрации президента", — сказал Песков, отвечая на вопрос, работают ли на Кремль Петров и Боширов.Подозревавшиеся Лондоном в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов заявляли ранее, что заняты в фитнес-индустрии, в частности в сфере спортивного питания.

https://ria.ru/20210423/chehiya-1729520962.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр петров (фигурант расследования в солсбери), руслан боширов, политика, дмитрий песков