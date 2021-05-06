Песков ответил на вопрос о работе Боширова и Петрова на Кремль
11:42 06.05.2021 (обновлено: 15:24 06.05.2021)
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после сообщений Bellingcat про работу Александра Петрова и Руслана Боширова на Кремль заявил РИА Новости, что ему неизвестно, чтобы они работали в администрации президента, там нет подразделения, занимающегося спортивным питанием.
"Нет, честно говоря, я такой информацией не располагаю. Но в целом в Кремле работать невозможно. Кремль — это историческое здание, наследие ЮНЕСКО. В нем располагается резиденция президента РФ и подразделение администрации президента", — сказал Песков, отвечая на вопрос, работают ли на Кремль Петров и Боширов.
"Мне также не известно, что они могут работать в администрации президента. Не думаю, в администрации нет подразделения, которое занимается спортивным питанием", — добавил Песков РИА Новости.
Подозревавшиеся Лондоном в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов заявляли ранее, что заняты в фитнес-индустрии, в частности в сфере спортивного питания.
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