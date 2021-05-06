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Новая песчаная буря достигла Пекина
Новая песчаная буря достигла Пекина
Пятая в этом году песчаная буря из Внутренней Монголии в четверг днем достигла Пекина, в воздухе сильно ощущаются пыль и песок, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T09:02
2021-05-06T09:02
пекин
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ПЕКИН, 6 мая – РИА Новости. Пятая в этом году песчаная буря из Внутренней Монголии в четверг днем достигла Пекина, в воздухе сильно ощущаются пыль и песок, передает корреспондент РИА Новости.Первая в этом году и самая сильная за последние 10 лет песчаная буря произошла в Пекине 15 марта, когда качество воздуха резко ухудшилось и загрязнение достигло опасного для здоровья уровня, вторая произошла 28 марта, третья – 15 апреля, а четвертая – 26 апреля.К 13.40 пекинскому времени (8.40 мск), по данным метеорологической службы Пекина, ветер заметно усилился в городе, на западе китайской столицы порывы достигают 7-8 баллов, видимость на дорогах составляет 3-5 километров. В воздухе чувствуется сильный запах пыли.Метеорологическое бюро Пекина ранее опубликовало "синий" уровень предупреждения в связи с надвигающейся песчаной бурей и сильным ветром.Власти рекомендуют жителям выходить на улицу только в случае крайней необходимости, не парковать автомобили вблизи больших деревьев и высотных зданий, детсадам и школам рекомендовано прекратить все занятия и мероприятия на открытом воздухе.Эксперты объясняют высокую частоту песчаных бурь в Пекине погодными условиями: в районах происхождения песка в марте этого месяца было сравнительно тепло, а осадков мало, что и стало основной причиной возникновения песчаных бурь. Наблюдения показывают, что в этом году в районах происхождения песка снежного покрова было меньше, чем обычно бывает в текущем сезоне
https://ria.ru/20210315/burya-1601235396.html
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пекин, в мире

Новая песчаная буря достигла Пекина

09:02 06.05.2021
 
© Sputnik / Жанна Манукян / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на одной из улиц Пекина после песчаной бури
Автомобильное движение на одной из улиц Пекина после песчаной бури - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© Sputnik / Жанна Манукян
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ПЕКИН, 6 мая – РИА Новости. Пятая в этом году песчаная буря из Внутренней Монголии в четверг днем достигла Пекина, в воздухе сильно ощущаются пыль и песок, передает корреспондент РИА Новости.
Первая в этом году и самая сильная за последние 10 лет песчаная буря произошла в Пекине 15 марта, когда качество воздуха резко ухудшилось и загрязнение достигло опасного для здоровья уровня, вторая произошла 28 марта, третья – 15 апреля, а четвертая – 26 апреля.
Женщина во время песчаной бури в Пекине - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
15 марта, 17:45
Оранжевое небо и густой смог: сильнейшая песчаная буря в Пекине
К 13.40 пекинскому времени (8.40 мск), по данным метеорологической службы Пекина, ветер заметно усилился в городе, на западе китайской столицы порывы достигают 7-8 баллов, видимость на дорогах составляет 3-5 километров. В воздухе чувствуется сильный запах пыли.
Метеорологическое бюро Пекина ранее опубликовало "синий" уровень предупреждения в связи с надвигающейся песчаной бурей и сильным ветром.
Власти рекомендуют жителям выходить на улицу только в случае крайней необходимости, не парковать автомобили вблизи больших деревьев и высотных зданий, детсадам и школам рекомендовано прекратить все занятия и мероприятия на открытом воздухе.
Эксперты объясняют высокую частоту песчаных бурь в Пекине погодными условиями: в районах происхождения песка в марте этого месяца было сравнительно тепло, а осадков мало, что и стало основной причиной возникновения песчаных бурь. Наблюдения показывают, что в этом году в районах происхождения песка снежного покрова было меньше, чем обычно бывает в текущем сезоне
Сильнейшая песчаная буря в Персидском заливе - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
14 марта, 17:57
Страны Персидского залива накрыла сильнейшая песчаная буря
 
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