https://ria.ru/20210506/pekin-1731264654.html
Новая песчаная буря достигла Пекина
Новая песчаная буря достигла Пекина
Пятая в этом году песчаная буря из Внутренней Монголии в четверг днем достигла Пекина, в воздухе сильно ощущаются пыль и песок, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T09:02
2021-05-06T09:02
2021-05-06T09:02
пекин
в мире
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ПЕКИН, 6 мая – РИА Новости. Пятая в этом году песчаная буря из Внутренней Монголии в четверг днем достигла Пекина, в воздухе сильно ощущаются пыль и песок, передает корреспондент РИА Новости.Первая в этом году и самая сильная за последние 10 лет песчаная буря произошла в Пекине 15 марта, когда качество воздуха резко ухудшилось и загрязнение достигло опасного для здоровья уровня, вторая произошла 28 марта, третья – 15 апреля, а четвертая – 26 апреля.К 13.40 пекинскому времени (8.40 мск), по данным метеорологической службы Пекина, ветер заметно усилился в городе, на западе китайской столицы порывы достигают 7-8 баллов, видимость на дорогах составляет 3-5 километров. В воздухе чувствуется сильный запах пыли.Метеорологическое бюро Пекина ранее опубликовало "синий" уровень предупреждения в связи с надвигающейся песчаной бурей и сильным ветром.Власти рекомендуют жителям выходить на улицу только в случае крайней необходимости, не парковать автомобили вблизи больших деревьев и высотных зданий, детсадам и школам рекомендовано прекратить все занятия и мероприятия на открытом воздухе.Эксперты объясняют высокую частоту песчаных бурь в Пекине погодными условиями: в районах происхождения песка в марте этого месяца было сравнительно тепло, а осадков мало, что и стало основной причиной возникновения песчаных бурь. Наблюдения показывают, что в этом году в районах происхождения песка снежного покрова было меньше, чем обычно бывает в текущем сезоне
https://ria.ru/20210315/burya-1601235396.html
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пекин, в мире
ПЕКИН, 6 мая – РИА Новости. Пятая в этом году песчаная буря из Внутренней Монголии в четверг днем достигла Пекина, в воздухе сильно ощущаются пыль и песок, передает корреспондент РИА Новости.
Первая в этом году и самая сильная за последние 10 лет песчаная буря произошла в Пекине
15 марта, когда качество воздуха резко ухудшилось и загрязнение достигло опасного для здоровья уровня, вторая произошла 28 марта, третья – 15 апреля, а четвертая – 26 апреля.
К 13.40 пекинскому времени (8.40 мск), по данным метеорологической службы Пекина, ветер заметно усилился в городе, на западе китайской столицы порывы достигают 7-8 баллов, видимость на дорогах составляет 3-5 километров. В воздухе чувствуется сильный запах пыли.
Метеорологическое бюро Пекина ранее опубликовало "синий" уровень предупреждения в связи с надвигающейся песчаной бурей и сильным ветром.
Власти рекомендуют жителям выходить на улицу только в случае крайней необходимости, не парковать автомобили вблизи больших деревьев и высотных зданий, детсадам и школам рекомендовано прекратить все занятия и мероприятия на открытом воздухе.
Эксперты объясняют высокую частоту песчаных бурь в Пекине погодными условиями: в районах происхождения песка в марте этого месяца было сравнительно тепло, а осадков мало, что и стало основной причиной возникновения песчаных бурь. Наблюдения показывают, что в этом году в районах происхождения песка снежного покрова было меньше, чем обычно бывает в текущем сезоне