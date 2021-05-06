https://ria.ru/20210506/patent-1731345505.html

Гендиректор Pfizer высказался против отказа от патентов на вакцины

Гендиректор Pfizer высказался против отказа от патентов на вакцины

Гендиректор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла заявил агентству Франс Пресс, что не поддерживает призыв об отказе от защиты прав интеллектуальной... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T21:22

2021-05-06T21:22

2021-05-06T21:22

распространение коронавируса

альберт бурла

вакцинация россиян от covid-19

россия

всемирная торговая организация (вто)

джо байден

вашингтон (город)

сша

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Гендиректор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла заявил агентству Франс Пресс, что не поддерживает призыв об отказе от защиты прав интеллектуальной собственности на вакцины от коронавируса - по его мнению, вместо этого следует нарастить производство на существующих объектах.По словам гендиректора, патенты не являются основными препятствиями на пути к увеличению производства, и строительство новых заводов было бы контрпродуктивным."Мы должны сосредоточить наши усилия на том, что мы можем построить прямо сейчас, этих мощностей достаточно для производства миллиардов доз", - сказал Бурла. По его мнению, в мире нет предприятий, "кроме тех, которые мы можем построить сами", способных производить мРНК-вакцины.Бурла решительно предостерег от нарушения текущей деятельности "политически мотивированными заявлениями", назвав их пустыми обещаниями.Ранее администрация президента США Джо Байдена заявила, что поддерживает отказ от защиты прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19. В заявлении торгпредства США сообщается, что Вашингтон примет активное участие в переговорах в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) по этому вопросу. Тем временем, Международная федерация фармацевтических производителей и ассоциаций (IFPMA) заявила, что разочарована решением администрации президента США. По мнению федерации, отказ от прав интеллектуальной собственности на вакцины против коронавируса не вызовет рост производства препаратов, а также не "приведет к практическим решениям для борьбы с глобальным кризисом в области здравоохранения".Газета Financial Times ранее сообщала, что американские фармацевтические компании призвали правительство США не поддерживать приостановку патентов на препараты против коронавируса, поскольку это якобы может привести к передаче технологий Китаю и РФ. Предложение приостановить действие патентов на препараты от коронавируса было выдвинуто Индией и ЮАР в ВТО в 2020 году. Призыв поддержали почти 60 стран. Дебаты в ВТО по поводу возможной приостановки патентов на вакцины против COVID-19 вызваны опасениями, что развитые страны серьезно опережают другие государства по темпам вакцинации.

https://ria.ru/20210506/vaktsiny-1731307134.html

https://ria.ru/20210506/patent-1731315737.html

россия

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

альберт бурла, вакцинация россиян от covid-19, россия, всемирная торговая организация (вто), джо байден, вашингтон (город), сша