https://ria.ru/20210506/patent-1731315737.html

Эксперт объяснил последствия отказа от патентов на лекарства от COVID-19

Эксперт объяснил последствия отказа от патентов на лекарства от COVID-19

Правила Всемирной торговой организации не возбраняют производство запатентованных лекарств без разрешения правообладателя при пандемии при чрезвычайной... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T16:22

2021-05-06T16:22

2021-05-06T16:22

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

высшая школа экономики (вшэ)

максим медведков

вашингтон (город)

сша

экономика

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Правила Всемирной торговой организации не возбраняют производство запатентованных лекарств без разрешения правообладателя при пандемии при чрезвычайной ситуации, но с соблюдением ряда условий, рассказал РИА Новости экс-директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ, главный переговорщик по присоединению РФ к ВТО, заведующий кафедрой торговой политики ВШЭ Максим Медведков, пояснив, к каким последствиям может привести такое решение.США накануне заявили, что поддерживают отказ от защиты прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19 и поднимут этот вопрос в ВТО. Китай также заявил, что готов обсудить вопрос патентов на вакцины от COVID-19 в рамках ВТО, ЕС пока не сформировал свою позицию. Однако Международная федерация фармацевтических производителей и ассоциаций (IFPMA) заявила, что разочарована решением администрации президента США."Соглашение ВТО по торговым аспектам прав на интеллектуальную собственность (ТРИПС) при определенных условиях предусматривает право на выдачу так называемой принудительной лицензии, которая разрешает производство запатентованного лекарства, необходимого для борьбы с чрезвычайной ситуацией в общественном здравоохранении, без согласия правообладателя, но при соблюдении определенных условий", - сказал Медведков.Эти условия, по его словам, включают в себя, в частности, переговоры с правообладателям о предоставлении разрешения на производство, выплату правообладателю компенсации."В Дохийской министерской декларации 2001 года упоминаются несколько аспектов ТРИПС, включая право предоставлять принудительные лицензии и свободу определять основания для выдачи лицензий, право определять, что представляет собой чрезвычайное положение в стране и что такое обстоятельства крайней необходимости, а также право устанавливать режим исчерпания прав интеллектуальной собственности", - пояснил эксперт.Он напомнил, что в условиях пандемии практически все развивающиеся страны заявили о необходимости существенного упрощения режима ТРИПС. "Против выступили ЕС, Швейцария, ряд других стран, в том числе и США, полагая, что чрезмерная либерализация данного вопроса приведет к существенному снижению интереса фармкомпаний в инвестициях в разработку и производство новых лекарственных средств, и как следствие поставит под удар как раз интересы общественного здравоохранения, которое попросту не получит необходимых медикаментов", - пояснил он."Сейчас же США поменяли свою позицию и выразили готовность работать над текстом соответствующего документа ВТО, как это предлагает большинство развивающихся стран. Пока не ясно, как далеко Вашингтон захочет (и сможет) пойти в этом вопросе и каких товаров будет касаться будущее изъятие из правил ТРИПС. Вместе с тем, столь радикальное изменение позиций американцев скорее всего поставит в весьма щекотливое положение ЕС и других противников радикальных решений", - подчеркнул Медведков.В России вопрос принудительного лицензирования законодательно урегулирован в Гражданском кодексе и других нормативных актах, заключил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20210506/poliomielit-1731292904.html

https://ria.ru/20210506/privivka-1731300736.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, высшая школа экономики (вшэ), максим медведков, вашингтон (город), сша, экономика