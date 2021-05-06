https://ria.ru/20210506/ozkho-1731337318.html

Российский дипломат указал на нестыковки доклада ОЗХО по Саракибу

Российский дипломат указал на нестыковки доклада ОЗХО по Саракибу

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский рассказал в Совбезе ООН о нестыковках в докладе Группы по расследованию и... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T19:52

2021-05-06T19:52

2021-05-06T20:11

саракиб

россия

белые каски

дмитрий полянский

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ООН, 6 мая – РИА Новости. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский рассказал в Совбезе ООН о нестыковках в докладе Группы по расследованию и идентификации (ГРИ) ОЗХО по якобы имевшему место применению химического в городе Саракиб в сирийской провинции Идлиб.ОЗХО заявила, что имеет основания полагать, что в феврале 2018 года ВВС Сирии сбросили на Саракиб бомбу с хлором."Я приведу конкретные примеры. Из доклада следует, что ГРИ на место инцидента не выезжала никогда... Все вещественные доказательства собирались представителями печально известной НПО "Белые каски". О какой последовательности действий для обеспечения сохранности доказательств тут можно говорить?" - сказал Полянский.Кроме того, отметил российский дипломат, половина свидетелей, опрошенных членами ГРИ ОЗХО, по большей части являются представителями "Белых касок"."Второе: хлор имеет наибольший поражающий эффект в случае его массированного применения. В ходе Первой мировой войны, чтобы нанести существенный урон французской армии, Германии пришлось применить 180 тонн хлора", - напомнил Полянский. В Саракибе, по его словам, ГРИ ссылается на якобы имевшее место применение всего одного баллона с хлором, "в результате чего легкие поражения получили 12 человек, которые были выписаны из госпиталя в течение двух часов с момента поступления"."С точки зрения если не военной тактики, то даже простого здравого смысла, зачем Дамаску было применять хлор в Саракибе и предсказуемо подставляться под международную критику, если это все равно не принесло бы ему никаких военных или иных выгод. Я уже не говорю о более мелких, но бросающихся в глаза нестыковках. Достаточно упомянуть про баллон, который успел наполовину заржаветь менее чем через 12 часов после падения на землю. Таких вопросов у нас много, и мы их детально представим по завершении анализа нашими специалистами", - заключил Полянский.Говоря о том, что в апреле ОЗХО приняла предложенную Францией резолюцию о приостановлении прав Сирии в организации из-за якобы имевшего место нарушения конвенции по запрещению химоружия, Полянский высказал мнение, что тем самым Запад стремится спровоцировать Дамаск на резкие шаги."Авторитету ОЗХО нанесен еще один удар, и последствия этого безответственного шага еще только предстоит осознать. Неужели после всего произошедшего закоперщики антисирийской кампании, направленной на то, чтобы сделать Сирию изгоем в ОЗХО, рассчитывают вести дела с Дамаском, как обычно? Теперь стало еще понятнее, что на самом деле западные спонсоры этого решения добиваются не того, чтобы на сирийской территории никем не применялось химоружие. Их настоящая задача - спровоцировать Дамаск на резкие шаги и решить таким образом собственные политические задачи", - сказал российский дипломат.О ДОКЛАДЕ ОЗХО ПО САРАКИБУВ опубликованном в апреле докладе ОЗХО представлены результаты расследования, посвященного инциденту в сирийском городе Саракиб 4 февраля 2018 года. Отмечается, что для расследования миссия получила показания свидетелей, провела анализ образцов, собранных на месте инцидента, изучила спутниковые снимки, провела консультации с экспертами.ОЗХО заявила, что имеет "весомые основания" полагать, что ВВС Сирии сбросили бомбу с хлором на город Саракиб в районе Идлиба в феврале 2018 года. При этом никаких фактических доказательств в сообщении не приводится, ранее подобные заявления неоднократно опровергались. По данным организации, в результате инцидента пострадали 12 человек.Россия и правительство Сирии неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий на территории арабской республики и подвергали сомнению сделанные техническим секретариатом выводы. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО. Ранее в апреле Полянский допустил, что ОЗХО подготовит очередное псевдорасследование, обвиняющее власти Сирии в применении химоружия. Он назвал запущенную Западом инициативу по лишению Сирии прав в ОЗХО срежиссированным спектаклем.Российская сторона также неоднократно предупреждала о провокациях, которые готовят боевики против официального Дамаска, чтобы обвинить его в нанесении ударов по населенным пунктам.

https://radiosputnik.ria.ru/20210506/sscha-1731259109.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210505/izrail-1731161259.html

https://ria.ru/20200308/1568307392.html

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саракиб, россия, белые каски, дмитрий полянский, совет безопасности оон, сирия, оон, в мире