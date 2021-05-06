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Российский дипломат указал на нестыковки доклада ОЗХО по Саракибу
Российский дипломат указал на нестыковки доклада ОЗХО по Саракибу
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский рассказал в Совбезе ООН о нестыковках в докладе Группы по расследованию и... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T19:52
2021-05-06T20:11
саракиб
россия
белые каски
дмитрий полянский
совет безопасности оон
сирия
оон
в мире
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ООН, 6 мая – РИА Новости. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский рассказал в Совбезе ООН о нестыковках в докладе Группы по расследованию и идентификации (ГРИ) ОЗХО по якобы имевшему место применению химического в городе Саракиб в сирийской провинции Идлиб.ОЗХО заявила, что имеет основания полагать, что в феврале 2018 года ВВС Сирии сбросили на Саракиб бомбу с хлором."Я приведу конкретные примеры. Из доклада следует, что ГРИ на место инцидента не выезжала никогда... Все вещественные доказательства собирались представителями печально известной НПО "Белые каски". О какой последовательности действий для обеспечения сохранности доказательств тут можно говорить?" - сказал Полянский.Кроме того, отметил российский дипломат, половина свидетелей, опрошенных членами ГРИ ОЗХО, по большей части являются представителями "Белых касок"."Второе: хлор имеет наибольший поражающий эффект в случае его массированного применения. В ходе Первой мировой войны, чтобы нанести существенный урон французской армии, Германии пришлось применить 180 тонн хлора", - напомнил Полянский. В Саракибе, по его словам, ГРИ ссылается на якобы имевшее место применение всего одного баллона с хлором, "в результате чего легкие поражения получили 12 человек, которые были выписаны из госпиталя в течение двух часов с момента поступления"."С точки зрения если не военной тактики, то даже простого здравого смысла, зачем Дамаску было применять хлор в Саракибе и предсказуемо подставляться под международную критику, если это все равно не принесло бы ему никаких военных или иных выгод. Я уже не говорю о более мелких, но бросающихся в глаза нестыковках. Достаточно упомянуть про баллон, который успел наполовину заржаветь менее чем через 12 часов после падения на землю. Таких вопросов у нас много, и мы их детально представим по завершении анализа нашими специалистами", - заключил Полянский.Говоря о том, что в апреле ОЗХО приняла предложенную Францией резолюцию о приостановлении прав Сирии в организации из-за якобы имевшего место нарушения конвенции по запрещению химоружия, Полянский высказал мнение, что тем самым Запад стремится спровоцировать Дамаск на резкие шаги."Авторитету ОЗХО нанесен еще один удар, и последствия этого безответственного шага еще только предстоит осознать. Неужели после всего произошедшего закоперщики антисирийской кампании, направленной на то, чтобы сделать Сирию изгоем в ОЗХО, рассчитывают вести дела с Дамаском, как обычно? Теперь стало еще понятнее, что на самом деле западные спонсоры этого решения добиваются не того, чтобы на сирийской территории никем не применялось химоружие. Их настоящая задача - спровоцировать Дамаск на резкие шаги и решить таким образом собственные политические задачи", - сказал российский дипломат.О ДОКЛАДЕ ОЗХО ПО САРАКИБУВ опубликованном в апреле докладе ОЗХО представлены результаты расследования, посвященного инциденту в сирийском городе Саракиб 4 февраля 2018 года. Отмечается, что для расследования миссия получила показания свидетелей, провела анализ образцов, собранных на месте инцидента, изучила спутниковые снимки, провела консультации с экспертами.ОЗХО заявила, что имеет "весомые основания" полагать, что ВВС Сирии сбросили бомбу с хлором на город Саракиб в районе Идлиба в феврале 2018 года. При этом никаких фактических доказательств в сообщении не приводится, ранее подобные заявления неоднократно опровергались. По данным организации, в результате инцидента пострадали 12 человек.Россия и правительство Сирии неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий на территории арабской республики и подвергали сомнению сделанные техническим секретариатом выводы. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО. Ранее в апреле Полянский допустил, что ОЗХО подготовит очередное псевдорасследование, обвиняющее власти Сирии в применении химоружия. Он назвал запущенную Западом инициативу по лишению Сирии прав в ОЗХО срежиссированным спектаклем.Российская сторона также неоднократно предупреждала о провокациях, которые готовят боевики против официального Дамаска, чтобы обвинить его в нанесении ударов по населенным пунктам.
https://radiosputnik.ria.ru/20210506/sscha-1731259109.html
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саракиб, россия, белые каски, дмитрий полянский, совет безопасности оон, сирия, оон, в мире

Российский дипломат указал на нестыковки доклада ОЗХО по Саракибу

19:52 06.05.2021 (обновлено: 20:11 06.05.2021)
 
© AP Photo / Mary AltafferЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© AP Photo / Mary Altaffer
Читать ria.ru в
ООН, 6 мая – РИА Новости. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский рассказал в Совбезе ООН о нестыковках в докладе Группы по расследованию и идентификации (ГРИ) ОЗХО по якобы имевшему место применению химического в городе Саракиб в сирийской провинции Идлиб.
ОЗХО заявила, что имеет основания полагать, что в феврале 2018 года ВВС Сирии сбросили на Саракиб бомбу с хлором.
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"Я приведу конкретные примеры. Из доклада следует, что ГРИ на место инцидента не выезжала никогда... Все вещественные доказательства собирались представителями печально известной НПО "Белые каски". О какой последовательности действий для обеспечения сохранности доказательств тут можно говорить?" - сказал Полянский.
Кроме того, отметил российский дипломат, половина свидетелей, опрошенных членами ГРИ ОЗХО, по большей части являются представителями "Белых касок".
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"Второе: хлор имеет наибольший поражающий эффект в случае его массированного применения. В ходе Первой мировой войны, чтобы нанести существенный урон французской армии, Германии пришлось применить 180 тонн хлора", - напомнил Полянский. В Саракибе, по его словам, ГРИ ссылается на якобы имевшее место применение всего одного баллона с хлором, "в результате чего легкие поражения получили 12 человек, которые были выписаны из госпиталя в течение двух часов с момента поступления".
"С точки зрения если не военной тактики, то даже простого здравого смысла, зачем Дамаску было применять хлор в Саракибе и предсказуемо подставляться под международную критику, если это все равно не принесло бы ему никаких военных или иных выгод. Я уже не говорю о более мелких, но бросающихся в глаза нестыковках. Достаточно упомянуть про баллон, который успел наполовину заржаветь менее чем через 12 часов после падения на землю. Таких вопросов у нас много, и мы их детально представим по завершении анализа нашими специалистами", - заключил Полянский.
Говоря о том, что в апреле ОЗХО приняла предложенную Францией резолюцию о приостановлении прав Сирии в организации из-за якобы имевшего место нарушения конвенции по запрещению химоружия, Полянский высказал мнение, что тем самым Запад стремится спровоцировать Дамаск на резкие шаги.
"Авторитету ОЗХО нанесен еще один удар, и последствия этого безответственного шага еще только предстоит осознать. Неужели после всего произошедшего закоперщики антисирийской кампании, направленной на то, чтобы сделать Сирию изгоем в ОЗХО, рассчитывают вести дела с Дамаском, как обычно? Теперь стало еще понятнее, что на самом деле западные спонсоры этого решения добиваются не того, чтобы на сирийской территории никем не применялось химоружие. Их настоящая задача - спровоцировать Дамаск на резкие шаги и решить таким образом собственные политические задачи", - сказал российский дипломат.

О ДОКЛАДЕ ОЗХО ПО САРАКИБУ

В опубликованном в апреле докладе ОЗХО представлены результаты расследования, посвященного инциденту в сирийском городе Саракиб 4 февраля 2018 года. Отмечается, что для расследования миссия получила показания свидетелей, провела анализ образцов, собранных на месте инцидента, изучила спутниковые снимки, провела консультации с экспертами.
ОЗХО заявила, что имеет "весомые основания" полагать, что ВВС Сирии сбросили бомбу с хлором на город Саракиб в районе Идлиба в феврале 2018 года. При этом никаких фактических доказательств в сообщении не приводится, ранее подобные заявления неоднократно опровергались. По данным организации, в результате инцидента пострадали 12 человек.
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Россия и правительство Сирии неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий на территории арабской республики и подвергали сомнению сделанные техническим секретариатом выводы. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО. Ранее в апреле Полянский допустил, что ОЗХО подготовит очередное псевдорасследование, обвиняющее власти Сирии в применении химоружия. Он назвал запущенную Западом инициативу по лишению Сирии прав в ОЗХО срежиссированным спектаклем.
Российская сторона также неоднократно предупреждала о провокациях, которые готовят боевики против официального Дамаска, чтобы обвинить его в нанесении ударов по населенным пунктам.
 
СаракибРоссияБелые каскиДмитрий ПолянскийСовет Безопасности ООНСирияООНВ мире
 
 
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