https://ria.ru/20210506/obstrely-1731345315.html

В ДНР заявили об усилении обстрелов со стороны ВСУ за последние сутки

В ДНР заявили об усилении обстрелов со стороны ВСУ за последние сутки

Украинские силовики увеличили обстрелы территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за последние трое суток, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T21:16

2021-05-06T21:16

2021-05-06T21:17

донецкая народная республика

бмп-2

мид бельгии

оон

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в мире

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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Украинские силовики увеличили обстрелы территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за последние трое суток, сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР."За последние трое суток с 4 мая противник увеличил интенсивность обстрелов с применением артиллерийских систем, минометов и вооружения БМП-2. Как мы сообщали ранее, связано это с массовым прибытием в Украину представителей западных кураторов: госсекретаря США, глав МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, для которых украинским командованием организована поездка в зону ООС", - сказал представитель ведомства.В управлении Народной милиции ДНР отметили, что по приказу командира 28-й бригады вооружённых сил Украины бойцы 3-го батальона, разместив БМП-2 в Марьинке, открыли огонь по поселку шахты "Трудовская" города Донецка, выпустив 20 снарядов."Повреждения получили пять объектов гражданской инфраструктуры... на месте работают экстренные службы, проводится опрос очевидцев для подготовки материалов для передачи в генеральную прокуратуру ДНР и приобщения к уголовному делу на командира 28-й бригады Марченко", - сказал представитель ведомства.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210506/siloviki-1731269352.html

https://ria.ru/20210506/donbass-1731316079.html

донецкая народная республика

сша

люксембург (государство)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика, бмп-2, мид бельгии, оон, сша, люксембург (государство), в мире