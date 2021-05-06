В ДНР заявили об усилении обстрелов со стороны ВСУ за последние сутки
21:16 06.05.2021 (обновлено: 21:17 06.05.2021)
ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Украинские силовики увеличили обстрелы территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за последние трое суток, сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
"За последние трое суток с 4 мая противник увеличил интенсивность обстрелов с применением артиллерийских систем, минометов и вооружения БМП-2. Как мы сообщали ранее, связано это с массовым прибытием в Украину представителей западных кураторов: госсекретаря США, глав МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, для которых украинским командованием организована поездка в зону ООС", - сказал представитель ведомства.
В управлении Народной милиции ДНР отметили, что по приказу командира 28-й бригады вооружённых сил Украины бойцы 3-го батальона, разместив БМП-2 в Марьинке, открыли огонь по поселку шахты "Трудовская" города Донецка, выпустив 20 снарядов.
"Повреждения получили пять объектов гражданской инфраструктуры... на месте работают экстренные службы, проводится опрос очевидцев для подготовки материалов для передачи в генеральную прокуратуру ДНР и приобщения к уголовному делу на командира 28-й бригады Марченко", - сказал представитель ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.