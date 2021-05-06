https://ria.ru/20210506/obstrel-1731332275.html

Офицер СЦКК стал свидетелем обстрела ВСУ в спорном городе Золотое

Офицер СЦКК стал свидетелем обстрела ВСУ в спорном городе Золотое

Офицер представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре контроля и координации лично зафиксировал интенсивный обстрел в... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T18:44

2021-05-06T18:44

2021-05-06T18:44

сцкк

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

минск

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575899154_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_4c14eb3747ef72ae049a7d167bed142c.jpg

ЗОЛОТОЕ (Луганская обл.), 6 мая - РИА Новости. Офицер представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре контроля и координации лично зафиксировал интенсивный обстрел в городе Золотое, передает корреспондент РИА Новости.Инспекторов СЦКК вызывают на место обстрелов, чтобы они зафиксировали нарушения перемирия, они редко становятся свидетелями перестрелок. В четверг офицеры СЦКК инспектировали ситуацию в городе Золотое (ЛНР-Луганская область), который находится на линии разграничения. Часть его находится под контролем Украины, вторая часть, а именно микрорайон Золотое-5, - под контролем ЛНР. Линия соприкосновения проходит по городу, она частично совпадает с железнодорожной веткой. Если местным жителям необходимо попасть из одной части города в другую или в соседние села, им приходится делать крюк в 320 километров - ближайший открытый КПП находится в Станице Луганской.Из-за близости позиций ВСУ и Народной милиции ЛНР между ними часто происходят перестрелки. Соседние здания, в том числе школа, усыпаны отверстиями от пуль, многие окна разбиты. Некоторые дома пострадали от обстрела минами.Свидетелем одной из таких перестрелок на улице Войкова, примыкающей к украинским позициям, случайно стал офицер СЦКК и сопровождавшие его журналисты РИА Новости."Фиксируем обстрел со стороны ВСУ с направления Золотое-4 по Золотому-5. Короткие стрелковые очереди. Продолжительность обстрела - четыре минуты", - сообщил РИА Новости офицер. По его оценке, использовались как автоматы, так и пулемет. Он сообщил также, что обстрел будет упомянут в ежедневном отчете СЦКК.После обстрела в небе над местом стрельбы был слышен беспилотник ОБСЕ. По предположению офицера, он прилетел зафиксировать итоги нарушения режима прекращения огня.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210506/donbass-1731316079.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210505/donbass-1731246010.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, минск, оон, в мире