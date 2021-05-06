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Офицер СЦКК стал свидетелем обстрела ВСУ в спорном городе Золотое
Офицер СЦКК стал свидетелем обстрела ВСУ в спорном городе Золотое
Офицер представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре контроля и координации лично зафиксировал интенсивный обстрел в... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T18:44
2021-05-06T18:44
сцкк
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ЗОЛОТОЕ (Луганская обл.), 6 мая - РИА Новости. Офицер представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре контроля и координации лично зафиксировал интенсивный обстрел в городе Золотое, передает корреспондент РИА Новости.Инспекторов СЦКК вызывают на место обстрелов, чтобы они зафиксировали нарушения перемирия, они редко становятся свидетелями перестрелок. В четверг офицеры СЦКК инспектировали ситуацию в городе Золотое (ЛНР-Луганская область), который находится на линии разграничения. Часть его находится под контролем Украины, вторая часть, а именно микрорайон Золотое-5, - под контролем ЛНР. Линия соприкосновения проходит по городу, она частично совпадает с железнодорожной веткой. Если местным жителям необходимо попасть из одной части города в другую или в соседние села, им приходится делать крюк в 320 километров - ближайший открытый КПП находится в Станице Луганской.Из-за близости позиций ВСУ и Народной милиции ЛНР между ними часто происходят перестрелки. Соседние здания, в том числе школа, усыпаны отверстиями от пуль, многие окна разбиты. Некоторые дома пострадали от обстрела минами.Свидетелем одной из таких перестрелок на улице Войкова, примыкающей к украинским позициям, случайно стал офицер СЦКК и сопровождавшие его журналисты РИА Новости."Фиксируем обстрел со стороны ВСУ с направления Золотое-4 по Золотому-5. Короткие стрелковые очереди. Продолжительность обстрела - четыре минуты", - сообщил РИА Новости офицер. По его оценке, использовались как автоматы, так и пулемет. Он сообщил также, что обстрел будет упомянут в ежедневном отчете СЦКК.После обстрела в небе над местом стрельбы был слышен беспилотник ОБСЕ. По предположению офицера, он прилетел зафиксировать итоги нарушения режима прекращения огня.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210506/donbass-1731316079.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210505/donbass-1731246010.html
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донецкая народная республика
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сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, минск, оон, в мире

Офицер СЦКК стал свидетелем обстрела ВСУ в спорном городе Золотое

18:44 06.05.2021
 
© РИА НовостиРаботы по оборудованию КПВВ "Луганск - Счастье" у линии соприкосновения в Донбассе
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости
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ЗОЛОТОЕ (Луганская обл.), 6 мая - РИА Новости. Офицер представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре контроля и координации лично зафиксировал интенсивный обстрел в городе Золотое, передает корреспондент РИА Новости.
Инспекторов СЦКК вызывают на место обстрелов, чтобы они зафиксировали нарушения перемирия, они редко становятся свидетелями перестрелок. В четверг офицеры СЦКК инспектировали ситуацию в городе Золотое (ЛНР-Луганская область), который находится на линии разграничения. Часть его находится под контролем Украины, вторая часть, а именно микрорайон Золотое-5, - под контролем ЛНР. Линия соприкосновения проходит по городу, она частично совпадает с железнодорожной веткой. Если местным жителям необходимо попасть из одной части города в другую или в соседние села, им приходится делать крюк в 320 километров - ближайший открытый КПП находится в Станице Луганской.
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Из-за близости позиций ВСУ и Народной милиции ЛНР между ними часто происходят перестрелки. Соседние здания, в том числе школа, усыпаны отверстиями от пуль, многие окна разбиты. Некоторые дома пострадали от обстрела минами.
Свидетелем одной из таких перестрелок на улице Войкова, примыкающей к украинским позициям, случайно стал офицер СЦКК и сопровождавшие его журналисты РИА Новости.
"Фиксируем обстрел со стороны ВСУ с направления Золотое-4 по Золотому-5. Короткие стрелковые очереди. Продолжительность обстрела - четыре минуты", - сообщил РИА Новости офицер. По его оценке, использовались как автоматы, так и пулемет. Он сообщил также, что обстрел будет упомянут в ежедневном отчете СЦКК.
После обстрела в небе над местом стрельбы был слышен беспилотник ОБСЕ. По предположению офицера, он прилетел зафиксировать итоги нарушения режима прекращения огня.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
СЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинскООНВ мире
 
 
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