https://ria.ru/20210506/nerpy-1731298611.html

Московские ученые исследуют причины гибели каспийских нерп

Московские ученые исследуют причины гибели каспийских нерп

Ученые научно-экспедиционного центра "Морские млекопитающие" исследуют причины гибели каспийских нерп, сообщили РИА Новости в пресс-службе Каспийского... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T14:12

2021-05-06T14:12

2021-05-06T14:37

россия

каспийское море

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731301498_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_84ae660e6be12a26dd55f39ca50fbdd6.jpg

МАХАЧКАЛА, 5 мая – РИА Новости. Ученые научно-экспедиционного центра "Морские млекопитающие" исследуют причины гибели каспийских нерп, сообщили РИА Новости в пресс-службе Каспийского природоохранного центра (КПЦ).Группа ученых из Москвы совместно со специалистами института экологии и устойчивого развития Дагестанского госуниверситета (ДГУ) и Каспийского природоохранного центра исследовали 4 мая берег Каспийского моря после того, как в очередной раз была зафиксирована массовая гибель каспийской нерпы. КПЦ поднял эту проблему в конце 2020 года."В последнее время социальные сети вновь начали пестрить фотографиями мертвых тюленей, прибитых к берегу. Сейчас специалистам предстоит выяснить, из-за чего все же гибнет каспийская нерпа. Среди версий называют загрязнение Каспийского моря, браконьерские сети-путанки, вирусы", – сообщили в пресс-службе центра.Директор института экологии и устойчивого развития Алимурад Гаджиев сообщил РИА Новости, что ученые обследовали участок между Зеленоморском и санаторием "Каспий" – это примерно 7-8 километров – и нашли 30 тюленей, некоторые из которых были без шкур. "Это молодые животные, им по одному-два года. Ситуация на Каспии остается тревожной. Мы находим сети, большое количество пластика, даже шины и бамперы от машин. И на мусорный полигон не надо ходить, чтобы увидеть все эти "мусорные красоты". Да, пляжи убирают, но мусора все равно очень много", – рассказал собеседник агентства.Генеральный директор научно-экспедиционного центра "Морские млекопитающие" Андрей Болтунов рассказал РИА Новости, что ученые центра не первый год в содружестве с Институтом экологии и устойчивого развития ДГУ проводят экспедирование берега и пришли к выводу, что сейчас нерп погибает больше, чем несколько лет назад."В последнее время отмечается довольно высокий процент ее гибели. Пока нет внятной версии, от чего они погибают. Все погибшие – молодые особи. Если бы это была какая-то глобальная проблема в Каспии, то гибли все виды особей, а не только молодняк. Сейчас мы взяли для обследования зубы тюленей, чтобы установить их возраст и пол. Будем двигаться дальше", – сказал ученый.По информации пресс-службы КПЦ, гибель каспийской нерпы в Дагестане сейчас изучает группа ученых, среди которых ведущий специалист в России по созданию охраняемых природных территорий, координатор природоохранных проектов Виктор Никифоров, ответственный секретарь Российского-Казахстанского делового совета Мария Ушакова и другие. Специалисты при поддержке берегового патруля КПЦ планируют за несколько дней исследовать южную и северную часть дагестанского побережья Каспийского моря.

https://ria.ru/20210416/dagestan-1728297093.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201206/tyuleni-1587916087.html

россия

каспийское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Массовая гибель нерп на побережье Каспийского моря На побережье Каспийского моря нашли больше сотни трупов нерп. Зоозащитники обнаружили мертвых животных в районе Махачкалы, всего около 150 тел. О причинах гибели пока не сообщается, в этом разбираются эксперты. Но с некоторых были сняты шкуры, так что, возможно, здесь замешаны браконьеры. 2021-05-06T14:12 true PT0M42S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, каспийское море, общество