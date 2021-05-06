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Московские ученые исследуют причины гибели каспийских нерп
Московские ученые исследуют причины гибели каспийских нерп
Ученые научно-экспедиционного центра "Морские млекопитающие" исследуют причины гибели каспийских нерп, сообщили РИА Новости в пресс-службе Каспийского... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T14:12
2021-05-06T14:37
россия
каспийское море
общество
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МАХАЧКАЛА, 5 мая – РИА Новости. Ученые научно-экспедиционного центра "Морские млекопитающие" исследуют причины гибели каспийских нерп, сообщили РИА Новости в пресс-службе Каспийского природоохранного центра (КПЦ).Группа ученых из Москвы совместно со специалистами института экологии и устойчивого развития Дагестанского госуниверситета (ДГУ) и Каспийского природоохранного центра исследовали 4 мая берег Каспийского моря после того, как в очередной раз была зафиксирована массовая гибель каспийской нерпы. КПЦ поднял эту проблему в конце 2020 года."В последнее время социальные сети вновь начали пестрить фотографиями мертвых тюленей, прибитых к берегу. Сейчас специалистам предстоит выяснить, из-за чего все же гибнет каспийская нерпа. Среди версий называют загрязнение Каспийского моря, браконьерские сети-путанки, вирусы", – сообщили в пресс-службе центра.Директор института экологии и устойчивого развития Алимурад Гаджиев сообщил РИА Новости, что ученые обследовали участок между Зеленоморском и санаторием "Каспий" – это примерно 7-8 километров – и нашли 30 тюленей, некоторые из которых были без шкур. "Это молодые животные, им по одному-два года. Ситуация на Каспии остается тревожной. Мы находим сети, большое количество пластика, даже шины и бамперы от машин. И на мусорный полигон не надо ходить, чтобы увидеть все эти "мусорные красоты". Да, пляжи убирают, но мусора все равно очень много", – рассказал собеседник агентства.Генеральный директор научно-экспедиционного центра "Морские млекопитающие" Андрей Болтунов рассказал РИА Новости, что ученые центра не первый год в содружестве с Институтом экологии и устойчивого развития ДГУ проводят экспедирование берега и пришли к выводу, что сейчас нерп погибает больше, чем несколько лет назад."В последнее время отмечается довольно высокий процент ее гибели. Пока нет внятной версии, от чего они погибают. Все погибшие – молодые особи. Если бы это была какая-то глобальная проблема в Каспии, то гибли все виды особей, а не только молодняк. Сейчас мы взяли для обследования зубы тюленей, чтобы установить их возраст и пол. Будем двигаться дальше", – сказал ученый.По информации пресс-службы КПЦ, гибель каспийской нерпы в Дагестане сейчас изучает группа ученых, среди которых ведущий специалист в России по созданию охраняемых природных территорий, координатор природоохранных проектов Виктор Никифоров, ответственный секретарь Российского-Казахстанского делового совета Мария Ушакова и другие. Специалисты при поддержке берегового патруля КПЦ планируют за несколько дней исследовать южную и северную часть дагестанского побережья Каспийского моря.
https://ria.ru/20210416/dagestan-1728297093.html
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Массовая гибель нерп на побережье Каспийского моря
На побережье Каспийского моря нашли больше сотни трупов нерп. Зоозащитники обнаружили мертвых животных в районе Махачкалы, всего около 150 тел. О причинах гибели пока не сообщается, в этом разбираются эксперты. Но с некоторых были сняты шкуры, так что, возможно, здесь замешаны браконьеры.
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60
россия, каспийское море, общество

Московские ученые исследуют причины гибели каспийских нерп

14:12 06.05.2021 (обновлено: 14:37 06.05.2021)
 
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МАХАЧКАЛА, 5 мая – РИА Новости. Ученые научно-экспедиционного центра "Морские млекопитающие" исследуют причины гибели каспийских нерп, сообщили РИА Новости в пресс-службе Каспийского природоохранного центра (КПЦ).
Группа ученых из Москвы совместно со специалистами института экологии и устойчивого развития Дагестанского госуниверситета (ДГУ) и Каспийского природоохранного центра исследовали 4 мая берег Каспийского моря после того, как в очередной раз была зафиксирована массовая гибель каспийской нерпы. КПЦ поднял эту проблему в конце 2020 года.
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"В последнее время социальные сети вновь начали пестрить фотографиями мертвых тюленей, прибитых к берегу. Сейчас специалистам предстоит выяснить, из-за чего все же гибнет каспийская нерпа. Среди версий называют загрязнение Каспийского моря, браконьерские сети-путанки, вирусы", – сообщили в пресс-службе центра.
Директор института экологии и устойчивого развития Алимурад Гаджиев сообщил РИА Новости, что ученые обследовали участок между Зеленоморском и санаторием "Каспий" – это примерно 7-8 километров – и нашли 30 тюленей, некоторые из которых были без шкур. "Это молодые животные, им по одному-два года. Ситуация на Каспии остается тревожной. Мы находим сети, большое количество пластика, даже шины и бамперы от машин. И на мусорный полигон не надо ходить, чтобы увидеть все эти "мусорные красоты". Да, пляжи убирают, но мусора все равно очень много", – рассказал собеседник агентства.
Генеральный директор научно-экспедиционного центра "Морские млекопитающие" Андрей Болтунов рассказал РИА Новости, что ученые центра не первый год в содружестве с Институтом экологии и устойчивого развития ДГУ проводят экспедирование берега и пришли к выводу, что сейчас нерп погибает больше, чем несколько лет назад.
"В последнее время отмечается довольно высокий процент ее гибели. Пока нет внятной версии, от чего они погибают. Все погибшие – молодые особи. Если бы это была какая-то глобальная проблема в Каспии, то гибли все виды особей, а не только молодняк. Сейчас мы взяли для обследования зубы тюленей, чтобы установить их возраст и пол. Будем двигаться дальше", – сказал ученый.
По информации пресс-службы КПЦ, гибель каспийской нерпы в Дагестане сейчас изучает группа ученых, среди которых ведущий специалист в России по созданию охраняемых природных территорий, координатор природоохранных проектов Виктор Никифоров, ответственный секретарь Российского-Казахстанского делового совета Мария Ушакова и другие. Специалисты при поддержке берегового патруля КПЦ планируют за несколько дней исследовать южную и северную часть дагестанского побережья Каспийского моря.
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