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Повстанцы заявили о готовящемся наступлении на столицу Чада
Повстанцы заявили о готовящемся наступлении на столицу Чада
Новое наступление на столицу Чада город Нджамену является вопросом времени, повстанцы ждут удобного момента, заявил РИА Новости политический советник лидера... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T13:21
2021-05-06T13:21
2021-05-06T13:21
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КАИР, 6 мая - РИА Новости. Новое наступление на столицу Чада город Нджамену является вопросом времени, повстанцы ждут удобного момента, заявил РИА Новости политический советник лидера повстанческого движения "Фронт за перемены и согласие в Чаде" (FACT) Муса Мули.Армия Чада уже несколько лет ведет бои в районе ливийской границы с повстанческой группировкой "Фронт за перемены и согласие в Чаде" (FACT), лидером которой является Мохамед Махди Али. Власти в Нджамене называют членов группировки преступниками и людьми вне закона, отказываясь от переговоров с ними.Военные в Чаде после гибели 20 апреля 68-летнего президента Идриса Деби, который находился у власти с 1990 года, заявили о роспуске парламента и правительства и формировании Переходного военного совета для управления страной. Возглавил совет 37-летний генерал Махамат Идрис Деби - сын погибшего президента. Военные заявили, что переходный период в стране продлится полтора года, после чего пройдут выборы. Ряд оппозиционных деятелей Чада не согласились с планами военных и призвали восстановить действие конституции.Акции протеста все же прошли в столице Чада Нджамене. Демонстранты требовали передачи власти гражданским лицам и роспуска военного совета. Некоторые из протестующих жгли шины, другие свистели, идя с плакатами в руках. По словам очевидцев, на плакатах были лозунги: "Нет монархии в Чаде" и "Нет Франции". Согласно данным регионального отделения Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в результате протестов, которые прошли в Нджамене и втором по величине городе Мунду, погибли шесть человек, более 700 задержаны.
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КАИР, 6 мая - РИА Новости.
Новое наступление на столицу Чада
город Нджамену
является вопросом времени, повстанцы ждут удобного момента, заявил РИА Новости политический советник лидера повстанческого движения "Фронт за перемены и согласие в Чаде" (FACT) Муса Мули.
"Мы готовы наступать на Нджамену в любой момент, который будет удобным для Фронта. В этом отношении у нас нет ни сложностей, ни каких-либо опасений, это всего лишь дело времени", - сказал Муса Мули.
Армия Чада уже несколько лет ведет бои в районе ливийской границы с повстанческой группировкой "Фронт за перемены и согласие в Чаде" (FACT), лидером которой является Мохамед Махди Али. Власти в Нджамене называют членов группировки преступниками и людьми вне закона, отказываясь от переговоров с ними.
Военные в Чаде после гибели 20 апреля 68-летнего президента Идриса Деби
, который находился у власти с 1990 года, заявили о роспуске парламента и правительства и формировании Переходного военного совета для управления страной. Возглавил совет 37-летний генерал Махамат Идрис Деби - сын погибшего президента. Военные заявили, что переходный период в стране продлится полтора года, после чего пройдут выборы. Ряд оппозиционных деятелей Чада не согласились с планами военных и призвали восстановить действие конституции.
Акции протеста все же прошли в столице Чада Нджамене. Демонстранты требовали передачи власти гражданским лицам и роспуска военного совета. Некоторые из протестующих жгли шины, другие свистели, идя с плакатами в руках. По словам очевидцев, на плакатах были лозунги: "Нет монархии в Чаде" и "Нет Франции". Согласно данным регионального отделения Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в результате протестов, которые прошли в Нджамене и втором по величине городе Мунду, погибли шесть человек, более 700 задержаны.