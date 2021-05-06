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Мурашко рассказал, кому подойдет "Спутник Лайт"
Мурашко рассказал, кому подойдет "Спутник Лайт"
"Спутник Лайт" в будущем может применяться у тех, кто переболел COVID-19 более полугода назад и у кого титр антител снизился, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T15:25
2021-05-06T15:31
распространение коронавируса
вакцина "спутник лайт"
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здоровье - общество
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. "Спутник Лайт" в будущем может применяться у тех, кто переболел COVID-19 более полугода назад и у кого титр антител снизился, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Минздрав РФ в четверг зарегистрировал четвертую отечественную вакцину от коронавируса "Спутник Лайт"."В рамках исследований было показано, что у лиц с предсуществующим иммунитетом к коронавирусу после вакцинации "Спутником Лайт" отмечен выраженный рост титра антител, что может указывать на возможность в будущем применения препарата у тех, кто переболел COVID-19 более полугода назад и у кого титр антител снизился", - сказал Мурашко журналистам.
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вакцина "спутник лайт", вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, общество

Мурашко рассказал, кому подойдет "Спутник Лайт"

15:25 06.05.2021 (обновлено: 15:31 06.05.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на церемонии представления коллективу министерства
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на церемонии представления коллективу министерства - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. "Спутник Лайт" в будущем может применяться у тех, кто переболел COVID-19 более полугода назад и у кого титр антител снизился, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Минздрав РФ в четверг зарегистрировал четвертую отечественную вакцину от коронавируса "Спутник Лайт".
"В рамках исследований было показано, что у лиц с предсуществующим иммунитетом к коронавирусу после вакцинации "Спутником Лайт" отмечен выраженный рост титра антител, что может указывать на возможность в будущем применения препарата у тех, кто переболел COVID-19 более полугода назад и у кого титр антител снизился", - сказал Мурашко журналистам.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник Лайт"Вакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
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