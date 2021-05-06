https://ria.ru/20210506/murashko-1731308855.html
Мурашко рассказал, кому подойдет "Спутник Лайт"
Мурашко рассказал, кому подойдет "Спутник Лайт"
"Спутник Лайт" в будущем может применяться у тех, кто переболел COVID-19 более полугода назад и у кого титр антител снизился, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T15:25
2021-05-06T15:25
2021-05-06T15:31
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вакцина "спутник лайт"
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. "Спутник Лайт" в будущем может применяться у тех, кто переболел COVID-19 более полугода назад и у кого титр антител снизился, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Минздрав РФ в четверг зарегистрировал четвертую отечественную вакцину от коронавируса "Спутник Лайт"."В рамках исследований было показано, что у лиц с предсуществующим иммунитетом к коронавирусу после вакцинации "Спутником Лайт" отмечен выраженный рост титра антител, что может указывать на возможность в будущем применения препарата у тех, кто переболел COVID-19 более полугода назад и у кого титр антител снизился", - сказал Мурашко журналистам.
https://ria.ru/20210506/sputnik-1731307583.html
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