https://ria.ru/20210506/murashko-1731308556.html

Мурашко прокомментировал регистрацию "Спутника Лайт"

Мурашко прокомментировал регистрацию "Спутника Лайт"

Регистрация вакцины "Спутник Лайт" позволит ускорить формирование устойчивого коллективного иммунитета к коронавирусу, заявил министр здравоохранения России... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T15:23

2021-05-06T15:23

2021-05-06T15:23

распространение коронавируса

вакцина "спутник лайт"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Регистрация вакцины "Спутник Лайт" позволит ускорить формирование устойчивого коллективного иммунитета к коронавирусу, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Минздрав РФ в четверг зарегистрировал четвертую отечественную вакцину от коронавируса "Спутник Лайт"."Регистрация четвертой российской вакцины расширяет доступный арсенал лекарственных препаратов для профилактики COVID-19 и позволит ускорить формирование устойчивого коллективного иммунитета", - сказал Мурашко журналистам.Он подчеркнул, что новая вакцина "Спутник Лайт" хоть и представляет собой, по сути, аналог первого компонента вакцины "Спутник V", но при этом не является ее альтернативой, поскольку создавалась для решения других задач."Спутник Лайт" может быть использован для быстрого формирования популяционного иммунитета в условиях неблагоприятного развития эпидпроцесса", - уточнил Мурашко.

https://ria.ru/20210506/vaktsina-1731304982.html

https://ria.ru/20210506/immunitet-1731306874.html

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2021

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вакцина "спутник лайт", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, общество