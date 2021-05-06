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Путин: надежность вакцины Moderna станет понятна лишь лет через десять
Путин: надежность вакцины Moderna станет понятна лишь лет через десять
Только через десять лет будет понятно, насколько иностранные лекарства для профилактики коронавируса современны и полезны, заявил Владимир Путин, комментируя... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T15:09
2021-05-06T15:09
2021-05-06T23:32
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СОЧИ, 6 мая — РИА Новости. Только через десять лет будет понятно, насколько иностранные лекарства для профилактики коронавируса современны и полезны, заявил Владимир Путин, комментируя решение Всемирного конгресса вакцин признать препарат компании Moderna и Национального института здоровья США лучшим среди аналогов.Накануне Moderna обошла вакцины от AstraZeneca, Bharat Biotech, Janssen, Medicago, Novavax, Pfizer/BioNtech, а также российский "Спутник V" и препарат для животных Zoetis.Он указал, что иностранные коллеги говорят об инновационности вакцины Moderna и ее современности. Президент выразил надежду, что так и будет — "дай бог"."И дай бог, и надеюсь, что так и будет. Правда, так ли это на самом деле, это будет понятно только лет через 10 после многолетнего применения и анализа результатов", - уточнил президент.В России существуют три своих вакцины от COVID-19. Первым в стране и в мире разрешение регулятора (Минздрава) получил препарат НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи "Спутник V". Сейчас его одобрили уже в 64 странах. Также разработаны "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", созданная Центром имени Чумакова РАН. Ранее создатели "Спутника V" сообщили, что число летальных исходов после вакцинации российской вакциной намного ниже, чем у зарубежных аналогов. Так, для Pfizer показатель средней смертности на миллион доз составляет 39,4, для Moderna — 20,2, а для "Спутника" всего два. Исследование провели на основе официальных данных 13 регуляторов в сфере здравоохранения по состоянию на 19 апреля.
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общество, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин, в мире
СОЧИ, 6 мая — РИА Новости.
Только через десять лет будет понятно, насколько иностранные лекарства для профилактики коронавируса современны и полезны, заявил Владимир Путин
, комментируя решение Всемирного конгресса вакцин признать препарат компании Moderna и Национального института здоровья США
лучшим среди аналогов.
Накануне Moderna обошла вакцины от AstraZeneca, Bharat Biotech, Janssen, Medicago, Novavax, Pfizer/BioNtech, а также российский "Спутник V" и препарат для животных Zoetis.
"На мировых площадках решили поддержать американскую вакцину Moderna, с которой борется американо-европейская другая компания, причем борется достаточно агрессивно. Но это их вопросы", — сказал Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой.
Он указал, что иностранные коллеги говорят об инновационности вакцины Moderna и ее современности. Президент выразил надежду, что так и будет — "дай бог".
"И дай бог, и надеюсь, что так и будет. Правда, так ли это на самом деле, это будет понятно только лет через 10 после многолетнего применения и анализа результатов", - уточнил президент.
В России
существуют три своих вакцины от COVID-19. Первым в стране и в мире разрешение регулятора (Минздрава) получил препарат НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи "Спутник V". Сейчас его одобрили уже в 64 странах. Также разработаны "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора
и "КовиВак", созданная Центром имени Чумакова РАН
.
Ранее создатели "Спутника V" сообщили, что число летальных исходов после вакцинации российской вакциной намного ниже, чем у зарубежных аналогов. Так, для Pfizer показатель средней смертности на миллион доз составляет 39,4, для Moderna — 20,2, а для "Спутника" всего два. Исследование провели на основе официальных данных 13 регуляторов в сфере здравоохранения по состоянию на 19 апреля.