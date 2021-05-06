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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210506/moderna-1731274322.html
Гинцбург напомнил о числе смертельных случаев после вакцинации Moderna
Гинцбург напомнил о числе смертельных случаев после вакцинации Moderna
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Количество смертей от РНК-содержащих вакцин от коронавируса, к каким относится и препарат компании Moderna, намного превышает число РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T10:40
2021-05-06T16:15
распространение коронавируса
вакцина astrazeneca
вакцина pfizer/biontech
коронавирус covid-19
александр гинцбург
в мире
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Количество смертей от РНК-содержащих вакцин от коронавируса, к каким относится и препарат компании Moderna, намного превышает число смертей от вакцины AstraZeneca, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.Ранее сообщалось, что разработка американской компании Moderna и Национального института здоровья США обошла российский "Спутник V" и была признана лучшей вакциной от COVID-19 на проходящем онлайн Всемирном конгрессе вакцин (World Vaccine Congress Washington 2021) в среду.Он уточнил, что вакцина компании Moderna сделана на той же платформе, что и вакцина компании Pfizer.Ранее разработчики "Спутника V" сообщили, что смертность после вакцинации российской вакциной намного ниже, чем у зарубежных аналогов. Так, для Pfizer показатель средней смертности на один миллион доз составляет 39,4, для препарата Moderna — 20,2, а для "Спутника" — всего два. Исследование было проведено на основе официальных данных 13 регуляторов в сфере здравоохранения по состоянию на 19 апреля.
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вакцина astrazeneca, вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, александр гинцбург, в мире

Гинцбург напомнил о числе смертельных случаев после вакцинации Moderna

10:40 06.05.2021 (обновлено: 16:15 06.05.2021)
 
© Фото : UN Photo/Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш привился от коронавируса вакциной компании Moderna
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш привился от коронавируса вакциной компании Moderna - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© Фото : UN Photo/Eskinder Debebe
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Количество смертей от РНК-содержащих вакцин от коронавируса, к каким относится и препарат компании Moderna, намного превышает число смертей от вакцины AstraZeneca, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
Ранее сообщалось, что разработка американской компании Moderna и Национального института здоровья США обошла российский "Спутник V" и была признана лучшей вакциной от COVID-19 на проходящем онлайн Всемирном конгрессе вакцин (World Vaccine Congress Washington 2021) в среду.

"Победу отдали, несмотря на очевидное: количество смертей от РНК-содержащих вакцин (по этой технологии сделана Moderna) намного превышает количество смертей на 100 тысяч от AstraZeneca", — сказал Гинцбург.

Он уточнил, что вакцина компании Moderna сделана на той же платформе, что и вакцина компании Pfizer.

"Pfizer отдавать (победу) совсем было неприлично, потому что количество смертей там столько... в 25 раз больше, чем у AstraZeneca", — пояснил Гинцбург.

Ранее разработчики "Спутника V" сообщили, что смертность после вакцинации российской вакциной намного ниже, чем у зарубежных аналогов. Так, для Pfizer показатель средней смертности на один миллион доз составляет 39,4, для препарата Moderna — 20,2, а для "Спутника" — всего два. Исследование было проведено на основе официальных данных 13 регуляторов в сфере здравоохранения по состоянию на 19 апреля.
 
Распространение коронавирусаВакцина AstraZenecaВакцина Pfizer/BioNTechКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургВ мире
 
 
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