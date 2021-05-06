https://ria.ru/20210506/moderna-1731274322.html

Гинцбург напомнил о числе смертельных случаев после вакцинации Moderna

Гинцбург напомнил о числе смертельных случаев после вакцинации Moderna

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Количество смертей от РНК-содержащих вакцин от коронавируса, к каким относится и препарат компании Moderna, намного превышает число РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T10:40

2021-05-06T10:40

2021-05-06T16:15

распространение коронавируса

вакцина astrazeneca

вакцина pfizer/biontech

коронавирус covid-19

александр гинцбург

в мире

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Количество смертей от РНК-содержащих вакцин от коронавируса, к каким относится и препарат компании Moderna, намного превышает число смертей от вакцины AstraZeneca, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.Ранее сообщалось, что разработка американской компании Moderna и Национального института здоровья США обошла российский "Спутник V" и была признана лучшей вакциной от COVID-19 на проходящем онлайн Всемирном конгрессе вакцин (World Vaccine Congress Washington 2021) в среду.Он уточнил, что вакцина компании Moderna сделана на той же платформе, что и вакцина компании Pfizer.Ранее разработчики "Спутника V" сообщили, что смертность после вакцинации российской вакциной намного ниже, чем у зарубежных аналогов. Так, для Pfizer показатель средней смертности на один миллион доз составляет 39,4, для препарата Moderna — 20,2, а для "Спутника" — всего два. Исследование было проведено на основе официальных данных 13 регуляторов в сфере здравоохранения по состоянию на 19 апреля.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина astrazeneca, вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, александр гинцбург, в мире