Гинцбург напомнил о числе смертельных случаев после вакцинации Moderna
10:40 06.05.2021 (обновлено: 16:15 06.05.2021)
© Фото : UN Photo/Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш привился от коронавируса вакциной компании Moderna
© Фото : UN Photo/Eskinder Debebe
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Количество смертей от РНК-содержащих вакцин от коронавируса, к каким относится и препарат компании Moderna, намного превышает число смертей от вакцины AstraZeneca, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
Ранее сообщалось, что разработка американской компании Moderna и Национального института здоровья США обошла российский "Спутник V" и была признана лучшей вакциной от COVID-19 на проходящем онлайн Всемирном конгрессе вакцин (World Vaccine Congress Washington 2021) в среду.
"Победу отдали, несмотря на очевидное: количество смертей от РНК-содержащих вакцин (по этой технологии сделана Moderna) намного превышает количество смертей на 100 тысяч от AstraZeneca", — сказал Гинцбург.
Он уточнил, что вакцина компании Moderna сделана на той же платформе, что и вакцина компании Pfizer.
"Pfizer отдавать (победу) совсем было неприлично, потому что количество смертей там столько... в 25 раз больше, чем у AstraZeneca", — пояснил Гинцбург.
Ранее разработчики "Спутника V" сообщили, что смертность после вакцинации российской вакциной намного ниже, чем у зарубежных аналогов. Так, для Pfizer показатель средней смертности на один миллион доз составляет 39,4, для препарата Moderna — 20,2, а для "Спутника" — всего два. Исследование было проведено на основе официальных данных 13 регуляторов в сфере здравоохранения по состоянию на 19 апреля.