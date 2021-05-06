ЛНР обвиняет Киев в установке 500 мин у линии соприкосновения в Донбассе
ЛУГАНСК, 6 мая - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в установке 500 мин в полях в районе подконтрольных Киеву села Герасимовка и Камышное в Донбассе.
В конце апреля Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в установке 430 противотанковых мин на окраине подконтрольного Киеву города Попасная вблизи линии соприкосновения в Донбассе.
Офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Иван Филипоненко сообщил журналистам, что украинские силовики заминировали сельхозугодия, "установив на засеянные озимыми сортами пшеницы поля в районах населенных пунктов Герасимовка и Камышное 500 мин".
По словам Филипоненко, 340 установленных мин - противотанковые и 160 – противопехотные мины ПМН-2, которые запрещены Оттавским договором.
С 27 июля 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.