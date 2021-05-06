https://ria.ru/20210506/miny-1731347658.html

ЛНР обвиняет Киев в установке 500 мин у линии соприкосновения в Донбассе

ЛНР обвиняет Киев в установке 500 мин у линии соприкосновения в Донбассе

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в установке 500 мин в полях в районе подконтрольных Киеву села... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T21:45

2021-05-06T21:45

2021-05-06T21:45

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156235/32/1562353292_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_83355695d2c80da72fb29d0c0550071c.jpg

ЛУГАНСК, 6 мая - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в установке 500 мин в полях в районе подконтрольных Киеву села Герасимовка и Камышное в Донбассе.В конце апреля Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в установке 430 противотанковых мин на окраине подконтрольного Киеву города Попасная вблизи линии соприкосновения в Донбассе.Офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Иван Филипоненко сообщил журналистам, что украинские силовики заминировали сельхозугодия, "установив на засеянные озимыми сортами пшеницы поля в районах населенных пунктов Герасимовка и Камышное 500 мин".По словам Филипоненко, 340 установленных мин - противотанковые и 160 – противопехотные мины ПМН-2, которые запрещены Оттавским договором.С 27 июля 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210506/obstrely-1731345315.html

https://ria.ru/20210506/obstrel-1731332275.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире