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Москвичей предупредили о ливнях и грозах
Москвичей предупредили о ливнях и грозах
Облачная погода, во второй половине дня ливневые дожди и штормовой ветер ожидаются в Москве в четверг, температура воздуха в столице до плюс 19 градусов,... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T09:25
2021-05-06T09:28
погода
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Облачная погода, во второй половине дня ливневые дожди и штормовой ветер ожидаются в Москве в четверг, температура воздуха в столице до плюс 19 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он отметил, что несмотря на то, что дожди будут ливневые, они будут кратковременными, осадков выпадет немного.Синоптик добавил, что ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду, но в порывах может достигать 17-22 метров в секунду.Атмосферное давление будет падать и составит 738 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
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погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье)

Москвичей предупредили о ливнях и грозах

09:25 06.05.2021 (обновлено: 09:28 06.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка садится в такси во время дождя в Москве
Девушка садится в такси во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Облачная погода, во второй половине дня ливневые дожди и штормовой ветер ожидаются в Москве в четверг, температура воздуха в столице до плюс 19 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня облачная погода с прояснениями. Во второй половине дня кратковременные ливневые дожди, вечером местами возможна гроза. В столице плюс 17-19 градусов, в Подмосковье плюс 15-20", - сказал Тишковец.
Он отметил, что несмотря на то, что дожди будут ливневые, они будут кратковременными, осадков выпадет немного.
Синоптик добавил, что ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду, но в порывах может достигать 17-22 метров в секунду.
Атмосферное давление будет падать и составит 738 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
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ПогодаЕвгений ТишковецМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
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