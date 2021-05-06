https://ria.ru/20210506/liven-1731267528.html

Москвичей предупредили о ливнях и грозах

Москвичей предупредили о ливнях и грозах

Облачная погода, во второй половине дня ливневые дожди и штормовой ветер ожидаются в Москве в четверг, температура воздуха в столице до плюс 19 градусов,... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T09:25

2021-05-06T09:25

2021-05-06T09:28

погода

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Облачная погода, во второй половине дня ливневые дожди и штормовой ветер ожидаются в Москве в четверг, температура воздуха в столице до плюс 19 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он отметил, что несмотря на то, что дожди будут ливневые, они будут кратковременными, осадков выпадет немного.Синоптик добавил, что ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду, но в порывах может достигать 17-22 метров в секунду.Атмосферное давление будет падать и составит 738 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20210428/leto-1730331883.html

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье)