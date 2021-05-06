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В Хабаровском крае лед снес магазин на прибрежной зоне села

В Хабаровском крае лед снес магазин на прибрежной зоне села

Магазин на прибрежной территории в селе Богородское Ульчского района Хабаровского края снесло в результате ледохода, сообщила РИА Новости представитель краевого РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T06:50

2021-05-06T06:50

2021-05-06T06:50

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

хабаровский край

происшествия

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ХАБАРОВСК, 6 мая — РИА Новости. Магазин на прибрежной территории в селе Богородское Ульчского района Хабаровского края снесло в результате ледохода, сообщила РИА Новости представитель краевого главка МЧС.Как рассказал РИА Новости родственник жителей Богородского Юрий Золотарев, ему прислали видео, где видно, что лед разрушил здание в прибрежной зоне села. Кроме того, по словам очевидцев, поврежден еще и столб ЛЭП."Родственники прислали видео. На нем видно - снесло магазин и столб освещения. До моста глыбы не добрались. Пока. Пирс не смыло, это где дебаркадер стоит летом, бывший речной вокзал, на пирс немного льдин натолкало", - пояснил Золотарев.Как отметили в краевом главке, в Хабаровском крае процесс вскрытия рек в этом году происходит при повышенной водности с дополнительным подъемом уровней воды, местами до отметок неблагоприятных явлений.

https://ria.ru/20210414/spasenie-1728224840.html

хабаровский край

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2021

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровский край, происшествия