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В Хабаровском крае лед снес магазин на прибрежной зоне села
В Хабаровском крае лед снес магазин на прибрежной зоне села
Магазин на прибрежной территории в селе Богородское Ульчского района Хабаровского края снесло в результате ледохода, сообщила РИА Новости представитель краевого РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T06:50
2021-05-06T06:50
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хабаровский край
происшествия
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ХАБАРОВСК, 6 мая — РИА Новости. Магазин на прибрежной территории в селе Богородское Ульчского района Хабаровского края снесло в результате ледохода, сообщила РИА Новости представитель краевого главка МЧС.Как рассказал РИА Новости родственник жителей Богородского Юрий Золотарев, ему прислали видео, где видно, что лед разрушил здание в прибрежной зоне села. Кроме того, по словам очевидцев, поврежден еще и столб ЛЭП."Родственники прислали видео. На нем видно - снесло магазин и столб освещения. До моста глыбы не добрались. Пока. Пирс не смыло, это где дебаркадер стоит летом, бывший речной вокзал, на пирс немного льдин натолкало", - пояснил Золотарев.Как отметили в краевом главке, в Хабаровском крае процесс вскрытия рек в этом году происходит при повышенной водности с дополнительным подъемом уровней воды, местами до отметок неблагоприятных явлений.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровский край, происшествия

В Хабаровском крае лед снес магазин на прибрежной зоне села

06:50 06.05.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНашивки на форме сотрудников МЧС
Нашивки на форме сотрудников МЧС - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ХАБАРОВСК, 6 мая — РИА Новости. Магазин на прибрежной территории в селе Богородское Ульчского района Хабаровского края снесло в результате ледохода, сообщила РИА Новости представитель краевого главка МЧС.
"Магазин поврежден, мы давали вчера предупреждение, что по данным Дальневосточного УГМС, граница вскрытия реки Амур проходит у населённого пункта Софийск в Ульчском районе. В ближайшие двое суток у села Богородское ожидается дополнительный подъем уровня воды на 1-1,5 метра до отметки 530-580 сантиметров (неблагоприятное явление - 400 сантиметров, опасное - 500). В результате может быть выталкивание льда на береговую линию. Вот, прогноз сбылся. Лед в этом году по-другому себя ведет. Информация по другим повреждениям уточняется", - сказала собеседница агентства.
Как рассказал РИА Новости родственник жителей Богородского Юрий Золотарев, ему прислали видео, где видно, что лед разрушил здание в прибрежной зоне села. Кроме того, по словам очевидцев, поврежден еще и столб ЛЭП.
"Родственники прислали видео. На нем видно - снесло магазин и столб освещения. До моста глыбы не добрались. Пока. Пирс не смыло, это где дебаркадер стоит летом, бывший речной вокзал, на пирс немного льдин натолкало", - пояснил Золотарев.
Как отметили в краевом главке, в Хабаровском крае процесс вскрытия рек в этом году происходит при повышенной водности с дополнительным подъемом уровней воды, местами до отметок неблагоприятных явлений.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Хабаровский крайПроисшествия
 
 
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