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Лавров: Москва и Ереван обсудят производство "Спутника V" в Армении
Лавров: Москва и Ереван обсудят производство "Спутника V" в Армении
Москва и Ереван обсуждают возможность организации производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Армении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T11:42
2021-05-06T11:42
2021-05-06T12:03
ара айвазян
сергей лавров
москва
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 6 мая - РИА Новости. Москва и Ереван обсуждают возможность организации производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Армении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Армении Арой Айвазяном.Как отметил Лавров, по вакцине "Спутник V" сейчас прорабатываются вопросы "об организации ее производства на армянской территории".
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ара айвазян, сергей лавров, москва, ереван, армения, в мире