https://ria.ru/20210506/lavrov-1731282187.html

Лавров: Москва и Ереван обсудят производство "Спутника V" в Армении

Лавров: Москва и Ереван обсудят производство "Спутника V" в Армении

Москва и Ереван обсуждают возможность организации производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Армении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T11:42

2021-05-06T11:42

2021-05-06T12:03

ара айвазян

сергей лавров

москва

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 6 мая - РИА Новости. Москва и Ереван обсуждают возможность организации производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Армении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Армении Арой Айвазяном.Как отметил Лавров, по вакцине "Спутник V" сейчас прорабатываются вопросы "об организации ее производства на армянской территории".

москва

ереван

армения

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ара айвазян, сергей лавров, москва, ереван, армения, в мире