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Лавров прокомментировал позицию некоторых политиков по Казахстану
Лавров прокомментировал позицию некоторых политиков по Казахстану
Никаких высказываний, которые бы подвергали сомнению договоренности о развитии союзничества России и Казахстана, от людей, определяющих российскую политику по... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T09:38
2021-05-06T15:33
россия
сергей лавров
госдума рф
мид казахстана
вячеслав никонов
владимир жириновский
казахстан
политика
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Никаких высказываний, которые бы подвергали сомнению договоренности о развитии союзничества России и Казахстана, от людей, определяющих российскую политику по отношению к этой стране, никогда не звучало и не прозвучит, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Политики по-разному выстраивают свои карьеры. Есть политики, которые гонятся за какими-то сенсациями, есть политики, которые считают, что если они будут обостренно ставить вопросы, которые достаточно спорно выглядят, мягко скажем, то они будут привлекать к себе внимание, чтобы о них не забыли. Знаете, как у нас говорят: "Неважно, хорошо или плохо, главное, чтобы о тебе в газетах писали". Может быть, они из этой оперы", — сказал министр в интервью казахстанскому агентству "Хабар", отвечая на вопрос о цели провокационных заявлений отдельных российских политиков в отношении Казахстана."Но никаких высказываний от тех лиц, которые определяют политику Российской Федерации по отношению к Казахстану, которые хоть каким-то образом подвергали бы сомнению что-либо из договоренностей о том, как мы свое союзничество развиваем, никогда не звучало и не прозвучит", — подчеркнул Лавров.Суть этих договоренностей — в уважении суверенитета, территориальной целостности, политической независимости друг друга, пояснил глава МИД России.В конце прошлого года МИД Казахстана заявил, что недоумевает в связи с высказываниями главы комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслава Никонова о землях республики, которые, по его словам, были подарены Россией. Как сообщала пресс-служба ведомства, Никонов в декабре 2020 года в телеэфире сказал, что "территория Казахстана — это большой подарок со стороны России", в связи с этим в МИД был приглашен временный поверенный в делах России Александр Комаров. Российскому дипломату была передана нота с позицией внешнеполитического ведомства. Позже Никонова поддержал лидер ЛПДР Владимир Жириновский.
https://ria.ru/20210317/kazakhstan-1601608504.html
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россия, сергей лавров, госдума рф, мид казахстана, вячеслав никонов, владимир жириновский, казахстан, политика

Лавров прокомментировал позицию некоторых политиков по Казахстану

09:38 06.05.2021 (обновлено: 15:33 06.05.2021)
 
© POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Государства Палестина Риядом аль-Малики в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Государства Палестина Риядом аль-Малики в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© POOL
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Никаких высказываний, которые бы подвергали сомнению договоренности о развитии союзничества России и Казахстана, от людей, определяющих российскую политику по отношению к этой стране, никогда не звучало и не прозвучит, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Политики по-разному выстраивают свои карьеры. Есть политики, которые гонятся за какими-то сенсациями, есть политики, которые считают, что если они будут обостренно ставить вопросы, которые достаточно спорно выглядят, мягко скажем, то они будут привлекать к себе внимание, чтобы о них не забыли. Знаете, как у нас говорят: "Неважно, хорошо или плохо, главное, чтобы о тебе в газетах писали". Может быть, они из этой оперы", — сказал министр в интервью казахстанскому агентству "Хабар", отвечая на вопрос о цели провокационных заявлений отдельных российских политиков в отношении Казахстана.
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"Но никаких высказываний от тех лиц, которые определяют политику Российской Федерации по отношению к Казахстану, которые хоть каким-то образом подвергали бы сомнению что-либо из договоренностей о том, как мы свое союзничество развиваем, никогда не звучало и не прозвучит", — подчеркнул Лавров.
Суть этих договоренностей — в уважении суверенитета, территориальной целостности, политической независимости друг друга, пояснил глава МИД России.

"Я думаю, что такие сомнительные, провоцирующие высказывания со стороны политиков, некоторых парламентариев — это неизбежная часть демократической жизни. Главное только, чтобы такого рода высказывания, которые не укрепляют нормальные отношения между нашими народами, ограничивались дискуссионными клубами. Я вас заверяю, что никогда подобного рода высказывания, подрывающие имеющуюся международно-правовую базу наших отношений, не будут обличены даже подобием реальной политики", — резюмировал министр.

В конце прошлого года МИД Казахстана заявил, что недоумевает в связи с высказываниями главы комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслава Никонова о землях республики, которые, по его словам, были подарены Россией. Как сообщала пресс-служба ведомства, Никонов в декабре 2020 года в телеэфире сказал, что "территория Казахстана — это большой подарок со стороны России", в связи с этим в МИД был приглашен временный поверенный в делах России Александр Комаров. Российскому дипломату была передана нота с позицией внешнеполитического ведомства. Позже Никонова поддержал лидер ЛПДР Владимир Жириновский.
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РоссияСергей ЛавровГосдума РФМИД КазахстанаВячеслав НиконовВладимир ЖириновскийКазахстанПолитика
 
 
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