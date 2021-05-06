https://ria.ru/20210506/lavrov-1731268500.html

Лавров прокомментировал позицию некоторых политиков по Казахстану

Лавров прокомментировал позицию некоторых политиков по Казахстану

Никаких высказываний, которые бы подвергали сомнению договоренности о развитии союзничества России и Казахстана, от людей, определяющих российскую политику по... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T09:38

2021-05-06T09:38

2021-05-06T15:33

россия

сергей лавров

госдума рф

мид казахстана

вячеслав никонов

владимир жириновский

казахстан

политика

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Никаких высказываний, которые бы подвергали сомнению договоренности о развитии союзничества России и Казахстана, от людей, определяющих российскую политику по отношению к этой стране, никогда не звучало и не прозвучит, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Политики по-разному выстраивают свои карьеры. Есть политики, которые гонятся за какими-то сенсациями, есть политики, которые считают, что если они будут обостренно ставить вопросы, которые достаточно спорно выглядят, мягко скажем, то они будут привлекать к себе внимание, чтобы о них не забыли. Знаете, как у нас говорят: "Неважно, хорошо или плохо, главное, чтобы о тебе в газетах писали". Может быть, они из этой оперы", — сказал министр в интервью казахстанскому агентству "Хабар", отвечая на вопрос о цели провокационных заявлений отдельных российских политиков в отношении Казахстана."Но никаких высказываний от тех лиц, которые определяют политику Российской Федерации по отношению к Казахстану, которые хоть каким-то образом подвергали бы сомнению что-либо из договоренностей о том, как мы свое союзничество развиваем, никогда не звучало и не прозвучит", — подчеркнул Лавров.Суть этих договоренностей — в уважении суверенитета, территориальной целостности, политической независимости друг друга, пояснил глава МИД России.В конце прошлого года МИД Казахстана заявил, что недоумевает в связи с высказываниями главы комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслава Никонова о землях республики, которые, по его словам, были подарены Россией. Как сообщала пресс-служба ведомства, Никонов в декабре 2020 года в телеэфире сказал, что "территория Казахстана — это большой подарок со стороны России", в связи с этим в МИД был приглашен временный поверенный в делах России Александр Комаров. Российскому дипломату была передана нота с позицией внешнеполитического ведомства. Позже Никонова поддержал лидер ЛПДР Владимир Жириновский.

https://ria.ru/20210317/kazakhstan-1601608504.html

https://ria.ru/20201212/kazakhstan-1588922593.html

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россия, сергей лавров, госдума рф, мид казахстана, вячеслав никонов, владимир жириновский, казахстан, политика