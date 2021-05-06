Лавров прокомментировал позицию некоторых политиков по Казахстану
09:38 06.05.2021 (обновлено: 15:33 06.05.2021)
© POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Государства Палестина Риядом аль-Малики в Москве
© POOL
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Никаких высказываний, которые бы подвергали сомнению договоренности о развитии союзничества России и Казахстана, от людей, определяющих российскую политику по отношению к этой стране, никогда не звучало и не прозвучит, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Политики по-разному выстраивают свои карьеры. Есть политики, которые гонятся за какими-то сенсациями, есть политики, которые считают, что если они будут обостренно ставить вопросы, которые достаточно спорно выглядят, мягко скажем, то они будут привлекать к себе внимание, чтобы о них не забыли. Знаете, как у нас говорят: "Неважно, хорошо или плохо, главное, чтобы о тебе в газетах писали". Может быть, они из этой оперы", — сказал министр в интервью казахстанскому агентству "Хабар", отвечая на вопрос о цели провокационных заявлений отдельных российских политиков в отношении Казахстана.
"Но никаких высказываний от тех лиц, которые определяют политику Российской Федерации по отношению к Казахстану, которые хоть каким-то образом подвергали бы сомнению что-либо из договоренностей о том, как мы свое союзничество развиваем, никогда не звучало и не прозвучит", — подчеркнул Лавров.
Суть этих договоренностей — в уважении суверенитета, территориальной целостности, политической независимости друг друга, пояснил глава МИД России.
"Я думаю, что такие сомнительные, провоцирующие высказывания со стороны политиков, некоторых парламентариев — это неизбежная часть демократической жизни. Главное только, чтобы такого рода высказывания, которые не укрепляют нормальные отношения между нашими народами, ограничивались дискуссионными клубами. Я вас заверяю, что никогда подобного рода высказывания, подрывающие имеющуюся международно-правовую базу наших отношений, не будут обличены даже подобием реальной политики", — резюмировал министр.
В конце прошлого года МИД Казахстана заявил, что недоумевает в связи с высказываниями главы комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслава Никонова о землях республики, которые, по его словам, были подарены Россией. Как сообщала пресс-служба ведомства, Никонов в декабре 2020 года в телеэфире сказал, что "территория Казахстана — это большой подарок со стороны России", в связи с этим в МИД был приглашен временный поверенный в делах России Александр Комаров. Российскому дипломату была передана нота с позицией внешнеполитического ведомства. Позже Никонова поддержал лидер ЛПДР Владимир Жириновский.
12 декабря 2020, 16:17МИД Казахстана передал России ноту из-за высказываний депутата Никонова