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Глава МИД Украины начал встречу с госсекретарем США в Киеве
Глава МИД Украины начал встречу с госсекретарем США в Киеве
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что встречается с госсекретарем США Энтони Блинкеном, отметил важность его визита в Киев. РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T10:19
2021-05-06T10:19
дмитрий кулеба
энтони блинкен
мид украины
сша
в мире
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КИЕВ, 6 мая - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что встречается с госсекретарем США Энтони Блинкеном, отметил важность его визита в Киев.Блинкен в четверг начинает официальную часть своего двухдневного визита в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой."Важно, что мой коллега и друг Энтони Блинкен осуществляет первый визит в эту часть Европы, именно на Украину. Укрепление взаимодействия Украины и США как демократических союзников в Центральной Европе и Черном море - это вклад в безопасность и успех наших государств и всего евроатлантического пространства", - написал Кулеба в своем Twitter в четверг.К своему сообщению Кулеба прикрепил фотографию, на которой он с Блинкеном жмут друг другу руки.
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дмитрий кулеба, энтони блинкен, мид украины, сша, в мире

Глава МИД Украины начал встречу с госсекретарем США в Киеве

10:19 06.05.2021
 
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
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КИЕВ, 6 мая - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что встречается с госсекретарем США Энтони Блинкеном, отметил важность его визита в Киев.
Блинкен в четверг начинает официальную часть своего двухдневного визита в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой.
"Важно, что мой коллега и друг Энтони Блинкен осуществляет первый визит в эту часть Европы, именно на Украину. Укрепление взаимодействия Украины и США как демократических союзников в Центральной Европе и Черном море - это вклад в безопасность и успех наших государств и всего евроатлантического пространства", - написал Кулеба в своем Twitter в четверг.
К своему сообщению Кулеба прикрепил фотографию, на которой он с Блинкеном жмут друг другу руки.
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