Глава МИД Украины начал встречу с госсекретарем США в Киеве
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
КИЕВ, 6 мая - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что встречается с госсекретарем США Энтони Блинкеном, отметил важность его визита в Киев.
Блинкен в четверг начинает официальную часть своего двухдневного визита в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой.
Glad to welcome @SecBlinken in Kyiv on his first visit to this part of Europe. Strengthening ties between Ukraine and the U.S. as democratic allies in the Central Europe & Black Sea region contributes greatly to security and prosperity of both nations and the Euro-Atlantic area. pic.twitter.com/qzE5ckKYip— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 6, 2021
"Важно, что мой коллега и друг Энтони Блинкен осуществляет первый визит в эту часть Европы, именно на Украину. Укрепление взаимодействия Украины и США как демократических союзников в Центральной Европе и Черном море - это вклад в безопасность и успех наших государств и всего евроатлантического пространства", - написал Кулеба в своем Twitter в четверг.
К своему сообщению Кулеба прикрепил фотографию, на которой он с Блинкеном жмут друг другу руки.