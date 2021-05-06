https://ria.ru/20210506/kuleba-1731271579.html

Глава МИД Украины начал встречу с госсекретарем США в Киеве

Глава МИД Украины начал встречу с госсекретарем США в Киеве

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что встречается с госсекретарем США Энтони Блинкеном, отметил важность его визита в Киев. РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T10:19

2021-05-06T10:19

2021-05-06T10:19

дмитрий кулеба

энтони блинкен

мид украины

сша

в мире

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КИЕВ, 6 мая - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что встречается с госсекретарем США Энтони Блинкеном, отметил важность его визита в Киев.Блинкен в четверг начинает официальную часть своего двухдневного визита в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой."Важно, что мой коллега и друг Энтони Блинкен осуществляет первый визит в эту часть Европы, именно на Украину. Укрепление взаимодействия Украины и США как демократических союзников в Центральной Европе и Черном море - это вклад в безопасность и успех наших государств и всего евроатлантического пространства", - написал Кулеба в своем Twitter в четверг.К своему сообщению Кулеба прикрепил фотографию, на которой он с Блинкеном жмут друг другу руки.

https://ria.ru/20210506/blinken-1731259754.html

сша

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дмитрий кулеба, энтони блинкен, мид украины, сша, в мире