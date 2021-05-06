https://ria.ru/20210506/krym-1731288664.html

В Крыму прокомментировали заявление Киева об аннексии Азовского моря

В Крыму прокомментировали заявление Киева об аннексии Азовского моря

Заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о "ползучей аннексии Азовского моря" со стороны России является не более чем шумихой, чтобы отвлечь внимание от... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T12:45

2021-05-06T12:45

2021-05-06T12:45

александр молохов

россия

дмитрий кулеба

азовское море

владимир путин

республика крым

оон

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о "ползучей аннексии Азовского моря" со стороны России является не более чем шумихой, чтобы отвлечь внимание от проблем внутри своего государства, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.Ранее Кулеба заявил, что Россия постоянно усиливает свое военное присутствие в Азовском море и перекрывает торговые пути. По его мнению, российская сторона может совершить "ползучую аннексию" Азовского моря."Воинствующие эскапады главы украинского МИД являются очередной шумихой с целью отвлечь внимание от колоссальных проблем внутри своего государства. Власти Украины предпочитают действовать на международной арене по принципу "шумим, братец, шумим", - сказал РИА Новости Молохов.По его словам, заявления и действия киевских властей стали концентрацией антироссийской риторики и желанием услужить "заокеанскому патрону".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210506/gosduma-1731281708.html

https://ria.ru/20210506/anneksiya-1731254720.html

россия

азовское море

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр молохов, россия, дмитрий кулеба, азовское море, владимир путин, республика крым, оон, в мире