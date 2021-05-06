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В Крыму прокомментировали заявление Киева об аннексии Азовского моря
В Крыму прокомментировали заявление Киева об аннексии Азовского моря
Заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о "ползучей аннексии Азовского моря" со стороны России является не более чем шумихой, чтобы отвлечь внимание от... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T12:45
2021-05-06T12:45
александр молохов
россия
дмитрий кулеба
азовское море
владимир путин
республика крым
оон
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о "ползучей аннексии Азовского моря" со стороны России является не более чем шумихой, чтобы отвлечь внимание от проблем внутри своего государства, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.Ранее Кулеба заявил, что Россия постоянно усиливает свое военное присутствие в Азовском море и перекрывает торговые пути. По его мнению, российская сторона может совершить "ползучую аннексию" Азовского моря."Воинствующие эскапады главы украинского МИД являются очередной шумихой с целью отвлечь внимание от колоссальных проблем внутри своего государства. Власти Украины предпочитают действовать на международной арене по принципу "шумим, братец, шумим", - сказал РИА Новости Молохов.По его словам, заявления и действия киевских властей стали концентрацией антироссийской риторики и желанием услужить "заокеанскому патрону".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210506/gosduma-1731281708.html
https://ria.ru/20210506/anneksiya-1731254720.html
россия
азовское море
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александр молохов, россия, дмитрий кулеба, азовское море, владимир путин, республика крым, оон, в мире

В Крыму прокомментировали заявление Киева об аннексии Азовского моря

12:45 06.05.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о "ползучей аннексии Азовского моря" со стороны России является не более чем шумихой, чтобы отвлечь внимание от проблем внутри своего государства, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Ранее Кулеба заявил, что Россия постоянно усиливает свое военное присутствие в Азовском море и перекрывает торговые пути. По его мнению, российская сторона может совершить "ползучую аннексию" Азовского моря.
Берег Азовского моря - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
11:38
Депутат Госдумы отверг обвинения Киева в "аннексии" Азовского моря
"Воинствующие эскапады главы украинского МИД являются очередной шумихой с целью отвлечь внимание от колоссальных проблем внутри своего государства. Власти Украины предпочитают действовать на международной арене по принципу "шумим, братец, шумим", - сказал РИА Новости Молохов.
По его словам, заявления и действия киевских властей стали концентрацией антироссийской риторики и желанием услужить "заокеанскому патрону".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
04:08
Глава МИД Украины заявил об угрозе "ползучей аннексии" со стороны России
 
Александр МолоховРоссияДмитрий КулебаАзовское мореВладимир ПутинРеспублика КрымООНВ мире
 
 
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