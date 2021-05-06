https://ria.ru/20210506/krizis-1731336680.html

Медведчук заявил о глубоком кризисе в большинстве украинских отраслей

Медведчук заявил о глубоком кризисе в большинстве украинских отраслей

Глава политсовета парламентской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что большинство отраслей на Украине находятся в глубоком... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T19:48

2021-05-06T19:48

2021-05-06T19:48

оппозиционная платформа - за жизнь

виктор медведчук

украина

в мире

экономика

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Глава политсовета парламентской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что большинство отраслей на Украине находятся в глубоком кризисе, выход из которого пока не предвидится."Говоря о макроэкономической стабилизации, представители власти акцентируют внимание на замедлении падения реального ВВП, некотором улучшении ситуации в промышленности и ряде других отраслей экономики, чтобы оправдать свое преступное бездействие, непонимание происходящих процессов и, что самое главное, ‒ неумение выйти из этого провала. Большинство отраслей по-прежнему находятся в глубоком кризисе, о восстановлении экономического роста речь пока не идет", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте партии в четверг.Политик считает, что власти Украины игнорируют ситуацию "глубокого финансового провала, который переживают украинские предприятия". Он пояснил, что малый бизнес столкнулся с такими проблемами, как усиление фискального и административного давления на бизнес, бесконечные локдауны, парализующие предпринимательскую деятельность вплоть до массовых банкротств малых предприятий, увольнение работников. Медведчук настаивает, что государственная поддержка малого бизнеса оказалась "ничтожной".Что касается крупных и средних предприятий Украины, то, по словам депутата, они тоже переживают глубокий кризис: согласно данным Госстата, в 2020 году их прибыль упала в 1,7 раза в сравнении с 2019 годом."Доля убыточных предприятий за январь-декабрь 2020 года составила 29,2% (в то время как за январь-декабрь 2019 года – 19,5%). Безусловно, это глубокий финансовый провал крупного и среднего бизнеса Украины. И пока финансовое положение крупного и среднего бизнеса не стабилизировалось, говорить о преодолении экономического кризиса нет никаких оснований", - подытожил Медведчук.Парламент Украины 16 декабря 2020 года принял государственный бюджет на 2021 год с дефицитом 5,5% ВВП, инфляцией на уровне 7,3% и ростом экономики в 4,6%.

https://ria.ru/20210420/provintsiya-1729023483.html

https://ria.ru/20210402/ukraina-1603888628.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, украина, в мире, экономика