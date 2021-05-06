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Медведчук заявил о глубоком кризисе в большинстве украинских отраслей
Медведчук заявил о глубоком кризисе в большинстве украинских отраслей
Глава политсовета парламентской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что большинство отраслей на Украине находятся в глубоком... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T19:48
2021-05-06T19:48
оппозиционная платформа - за жизнь
виктор медведчук
украина
в мире
экономика
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Глава политсовета парламентской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что большинство отраслей на Украине находятся в глубоком кризисе, выход из которого пока не предвидится."Говоря о макроэкономической стабилизации, представители власти акцентируют внимание на замедлении падения реального ВВП, некотором улучшении ситуации в промышленности и ряде других отраслей экономики, чтобы оправдать свое преступное бездействие, непонимание происходящих процессов и, что самое главное, ‒ неумение выйти из этого провала. Большинство отраслей по-прежнему находятся в глубоком кризисе, о восстановлении экономического роста речь пока не идет", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте партии в четверг.Политик считает, что власти Украины игнорируют ситуацию "глубокого финансового провала, который переживают украинские предприятия". Он пояснил, что малый бизнес столкнулся с такими проблемами, как усиление фискального и административного давления на бизнес, бесконечные локдауны, парализующие предпринимательскую деятельность вплоть до массовых банкротств малых предприятий, увольнение работников. Медведчук настаивает, что государственная поддержка малого бизнеса оказалась "ничтожной".Что касается крупных и средних предприятий Украины, то, по словам депутата, они тоже переживают глубокий кризис: согласно данным Госстата, в 2020 году их прибыль упала в 1,7 раза в сравнении с 2019 годом."Доля убыточных предприятий за январь-декабрь 2020 года составила 29,2% (в то время как за январь-декабрь 2019 года – 19,5%). Безусловно, это глубокий финансовый провал крупного и среднего бизнеса Украины. И пока финансовое положение крупного и среднего бизнеса не стабилизировалось, говорить о преодолении экономического кризиса нет никаких оснований", - подытожил Медведчук.Парламент Украины 16 декабря 2020 года принял государственный бюджет на 2021 год с дефицитом 5,5% ВВП, инфляцией на уровне 7,3% и ростом экономики в 4,6%.
https://ria.ru/20210420/provintsiya-1729023483.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, украина, в мире, экономика

Медведчук заявил о глубоком кризисе в большинстве украинских отраслей

19:48 06.05.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Председатель политсовета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Глава политсовета парламентской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что большинство отраслей на Украине находятся в глубоком кризисе, выход из которого пока не предвидится.
"Говоря о макроэкономической стабилизации, представители власти акцентируют внимание на замедлении падения реального ВВП, некотором улучшении ситуации в промышленности и ряде других отраслей экономики, чтобы оправдать свое преступное бездействие, непонимание происходящих процессов и, что самое главное, ‒ неумение выйти из этого провала. Большинство отраслей по-прежнему находятся в глубоком кризисе, о восстановлении экономического роста речь пока не идет", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте партии в четверг.
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Политик считает, что власти Украины игнорируют ситуацию "глубокого финансового провала, который переживают украинские предприятия". Он пояснил, что малый бизнес столкнулся с такими проблемами, как усиление фискального и административного давления на бизнес, бесконечные локдауны, парализующие предпринимательскую деятельность вплоть до массовых банкротств малых предприятий, увольнение работников. Медведчук настаивает, что государственная поддержка малого бизнеса оказалась "ничтожной".
Что касается крупных и средних предприятий Украины, то, по словам депутата, они тоже переживают глубокий кризис: согласно данным Госстата, в 2020 году их прибыль упала в 1,7 раза в сравнении с 2019 годом.
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"Доля убыточных предприятий за январь-декабрь 2020 года составила 29,2% (в то время как за январь-декабрь 2019 года – 19,5%). Безусловно, это глубокий финансовый провал крупного и среднего бизнеса Украины. И пока финансовое положение крупного и среднего бизнеса не стабилизировалось, говорить о преодолении экономического кризиса нет никаких оснований", - подытожил Медведчук.
Парламент Украины 16 декабря 2020 года принял государственный бюджет на 2021 год с дефицитом 5,5% ВВП, инфляцией на уровне 7,3% и ростом экономики в 4,6%.
 
Оппозиционная платформа - За жизньВиктор МедведчукУкраинаВ миреЭкономика
 
 
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