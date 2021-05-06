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В ЕС заявили о необходимости долгосрочного решения кризиса на Украине
В ЕС заявили о необходимости долгосрочного решения кризиса на Украине
Главы минобороны стран ЕС поддержали "долгосрочное политическое решение" ситуации вокруг Украины, но "Россия к нему сейчас не расположена", сказал верховный... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T18:31
2021-05-06T18:34
россия
жозеп боррель
донецкая народная республика
верховная рада украины
дмитрий песков
владимир путин
москва
оон
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Главы минобороны стран ЕС поддержали "долгосрочное политическое решение" ситуации вокруг Украины, но "Россия к нему сейчас не расположена", сказал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам заседания Совета минобороны ЕС."Недавно в регионе наблюдалось скопление российских сил у границ с Украиной и в нелегально аннексированном Крыму. Мы обсудили напряжение, созданное в результате этих действий. Необходимо достичь политического решения, но сегодня создается впечатление, что Россия, скорее, не готова к такому решению", - сказал он.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах контактной группы в Минске, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.На фоне ситуации в Донбассе резко ухудшились отношения Москвы и Киева. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы имеющим место усилением "агрессивных действий" со стороны России. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.Крым стал российским регионом по итогам проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина считает Крым своей временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://radiosputnik.ria.ru/20210506/lavrov-1731296040.html
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россия, жозеп боррель, донецкая народная республика, верховная рада украины, дмитрий песков, владимир путин, москва, оон, в мире

В ЕС заявили о необходимости долгосрочного решения кризиса на Украине

18:31 06.05.2021 (обновлено: 18:34 06.05.2021)
 
© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© AP Photo / Francisco Seco
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БРЮССЕЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Главы минобороны стран ЕС поддержали "долгосрочное политическое решение" ситуации вокруг Украины, но "Россия к нему сейчас не расположена", сказал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам заседания Совета минобороны ЕС.
"Недавно в регионе наблюдалось скопление российских сил у границ с Украиной и в нелегально аннексированном Крыму. Мы обсудили напряжение, созданное в результате этих действий. Необходимо достичь политического решения, но сегодня создается впечатление, что Россия, скорее, не готова к такому решению", - сказал он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Государства Палестина Риядом аль-Малики в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах контактной группы в Минске, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
На фоне ситуации в Донбассе резко ухудшились отношения Москвы и Киева. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы имеющим место усилением "агрессивных действий" со стороны России. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Крым стал российским регионом по итогам проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина считает Крым своей временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 
РоссияЖозеп БоррельДонецкая Народная РеспубликаВерховная Рада УкраиныДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваООНВ мире
 
 
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