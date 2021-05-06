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Экс-глава музея Северного флота выплатит ущерб за украденные ордена
Экс-глава музея Северного флота выплатит ущерб за украденные ордена
Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд обязал Валерия Чушенкова выплатить военно-морскому музею Северного флота около 745 тысяч рублей ущерба за редкие... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T13:58
2021-05-06T13:58
россия
северный флот вмф россии
ссср
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая – РИА Новости. Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд обязал Валерия Чушенкова выплатить военно-морскому музею Северного флота около 745 тысяч рублей ущерба за редкие ордена СССР, в краже которых в 1998 году он ранее подозревался, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.Как информирует ведомство со ссылкой на материалы предварительного расследования, в 1998 году Чушенков, будучи военнослужащим и "действуя из корыстных побуждений с использованием своего служебного положения", вместе с соучастником украл из музейного фонда редкие награды бывшего начальника штаба эскадры надводных кораблей Северного флота вице-адмирала Александра Румянцева. Так, были похищены орден "Адмирал Нахимов" I степени и орден "Александр Суворов" III степени, которые Чушенков заменил поддельными орденами, заготовленными соучастником.Подлинные награды он за деньги передал компаньону, который в свою очередь продал их третьему лицу, уточняет судебная пресс-служба. При этом в декабре 2019 года уголовное преследование Чушенкова было прекращено в связи с истечением сроков давности.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Северного флота, ранее Чушенков возглавлял флотский военно-морской музей, но уволился.Орден "Адмирал Нахимов" I степени является одним из самых редких орденов СССР и относится к предметам, имеющим особую историческую ценность. Орден "Александр Суворов" III степени также относится к редким наградам с учетом периода изготовления и общего количества награжденных.
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россия, северный флот вмф россии, ссср, происшествия

Экс-глава музея Северного флота выплатит ущерб за украденные ордена

13:58 06.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк Исторический музей-ледокол "Ленин" в Мурманске
 Исторический музей-ледокол Ленин в Мурманске - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая – РИА Новости. Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд обязал Валерия Чушенкова выплатить военно-морскому музею Северного флота около 745 тысяч рублей ущерба за редкие ордена СССР, в краже которых в 1998 году он ранее подозревался, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Как информирует ведомство со ссылкой на материалы предварительного расследования, в 1998 году Чушенков, будучи военнослужащим и "действуя из корыстных побуждений с использованием своего служебного положения", вместе с соучастником украл из музейного фонда редкие награды бывшего начальника штаба эскадры надводных кораблей Северного флота вице-адмирала Александра Румянцева. Так, были похищены орден "Адмирал Нахимов" I степени и орден "Александр Суворов" III степени, которые Чушенков заменил поддельными орденами, заготовленными соучастником.
Анатолий Леонидович Борисович - РИА Новости, 1920, 14.03.2019
14 марта 2019, 08:00
В Подмосковье банда грабителей до смерти избила ветерана ради наживы
Подлинные награды он за деньги передал компаньону, который в свою очередь продал их третьему лицу, уточняет судебная пресс-служба. При этом в декабре 2019 года уголовное преследование Чушенкова было прекращено в связи с истечением сроков давности.
"Военный суд взыскал с Чушенкова в доход федерального бюджета через лицевой счет федерального государственного казенного учреждения культуры и искусства "Военно-морской музей Северного флота" министерства обороны РФ в счет возмещения материального ущерба денежные средства в размере 744,744 тысячи рублей", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Северного флота, ранее Чушенков возглавлял флотский военно-морской музей, но уволился.
Орден "Адмирал Нахимов" I степени является одним из самых редких орденов СССР и относится к предметам, имеющим особую историческую ценность. Орден "Александр Суворов" III степени также относится к редким наградам с учетом периода изготовления и общего количества награжденных.
 
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