https://ria.ru/20210506/krazha-1731296881.html

Экс-глава музея Северного флота выплатит ущерб за украденные ордена

Экс-глава музея Северного флота выплатит ущерб за украденные ордена

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд обязал Валерия Чушенкова выплатить военно-морскому музею Северного флота около 745 тысяч рублей ущерба за редкие... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T13:58

2021-05-06T13:58

2021-05-06T13:58

россия

северный флот вмф россии

ссср

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая – РИА Новости. Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд обязал Валерия Чушенкова выплатить военно-морскому музею Северного флота около 745 тысяч рублей ущерба за редкие ордена СССР, в краже которых в 1998 году он ранее подозревался, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.Как информирует ведомство со ссылкой на материалы предварительного расследования, в 1998 году Чушенков, будучи военнослужащим и "действуя из корыстных побуждений с использованием своего служебного положения", вместе с соучастником украл из музейного фонда редкие награды бывшего начальника штаба эскадры надводных кораблей Северного флота вице-адмирала Александра Румянцева. Так, были похищены орден "Адмирал Нахимов" I степени и орден "Александр Суворов" III степени, которые Чушенков заменил поддельными орденами, заготовленными соучастником.Подлинные награды он за деньги передал компаньону, который в свою очередь продал их третьему лицу, уточняет судебная пресс-служба. При этом в декабре 2019 года уголовное преследование Чушенкова было прекращено в связи с истечением сроков давности.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Северного флота, ранее Чушенков возглавлял флотский военно-морской музей, но уволился.Орден "Адмирал Нахимов" I степени является одним из самых редких орденов СССР и относится к предметам, имеющим особую историческую ценность. Орден "Александр Суворов" III степени также относится к редким наградам с учетом периода изготовления и общего количества награжденных.

https://ria.ru/20190314/1551767885.html

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россия, северный флот вмф россии, ссср, происшествия