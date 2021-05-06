https://ria.ru/20210506/kosmos-1731272373.html
Опубликовано видео первого успешного приземления прототипа Starship
Опубликовано видео первого успешного приземления прототипа Starship
Компания SpaceX опубликовала видео первого успешного приземления прототипа корабля Starship в штате Техас. РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T10:28
2021-05-06T10:28
2021-05-06T12:43
хочу стать космонавтом
международная космическая станция (мкс)
dragon spacex
космос - риа наука
наса
spacex
техас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731264272_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_52d488e539f1a9759025e14a0e8d2b11.jpg
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Компания SpaceX опубликовала видео первого успешного приземления прототипа корабля Starship в штате Техас.Демонстратор технологий с серийным номером 15, или SN15, взлетел на высоту десяти километров, после чего благополучно вернулся на стартовую площадку."Номинальная посадка Starship!" — написал глава компании Илон Маск в твиттере.Ранее три испытания корабля завершились неудачно. Прототип SN11, тесты которого провели 30 марта, взорвался, как и SN10, и SN9.SpaceX, которая по контракту с НАСА выполняет пилотируемые полеты на МКС на своем новейшем корабле Crew Dragon, строит многоразовый корабль Starship для пилотируемых полетов за пределы земной орбиты.
https://radiosputnik.ria.ru/20210423/mask-1729706501.html
техас
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731264272_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_f0056ff123769aba56ad7012cbc47cdb.jpg
Кадры успешного приземления прототипа корабля Starship в Техасе
Кадры успешного приземления прототипа корабля Starship в Техасе
2021-05-06T10:28
true
PT1M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
международная космическая станция (мкс), dragon spacex, космос - риа наука, наса, spacex, техас