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Космическая обсерватория ГАММА-400 - РИА Новости, 1920, 19.08.2019
Хочу стать космонавтом
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Опубликовано видео первого успешного приземления прототипа Starship
Опубликовано видео первого успешного приземления прототипа Starship
Компания SpaceX опубликовала видео первого успешного приземления прототипа корабля Starship в штате Техас. РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T10:28
2021-05-06T12:43
хочу стать космонавтом
международная космическая станция (мкс)
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наса
spacex
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Компания SpaceX опубликовала видео первого успешного приземления прототипа корабля Starship в штате Техас.Демонстратор технологий с серийным номером 15, или SN15, взлетел на высоту десяти километров, после чего благополучно вернулся на стартовую площадку."Номинальная посадка Starship!" — написал глава компании Илон Маск в твиттере.Ранее три испытания корабля завершились неудачно. Прототип SN11, тесты которого провели 30 марта, взорвался, как и SN10, и SN9.SpaceX, которая по контракту с НАСА выполняет пилотируемые полеты на МКС на своем новейшем корабле Crew Dragon, строит многоразовый корабль Starship для пилотируемых полетов за пределы земной орбиты.
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Кадры успешного приземления прототипа корабля Starship в Техасе
Кадры успешного приземления прототипа корабля Starship в Техасе
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международная космическая станция (мкс), dragon spacex, космос - риа наука, наса, spacex, техас

Опубликовано видео первого успешного приземления прототипа Starship

10:28 06.05.2021 (обновлено: 12:43 06.05.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Компания SpaceX опубликовала видео первого успешного приземления прототипа корабля Starship в штате Техас.
Демонстратор технологий с серийным номером 15, или SN15, взлетел на высоту десяти километров, после чего благополучно вернулся на стартовую площадку.
"Номинальная посадка Starship!" — написал глава компании Илон Маск в твиттере.
Ранее три испытания корабля завершились неудачно. Прототип SN11, тесты которого провели 30 марта, взорвался, как и SN10, и SN9.
SpaceX, которая по контракту с НАСА выполняет пилотируемые полеты на МКС на своем новейшем корабле Crew Dragon, строит многоразовый корабль Starship для пилотируемых полетов за пределы земной орбиты.
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Хочу стать космонавтомМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаНАСАSpaceXТехас
 
 
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