https://ria.ru/20210506/kosmos-1731272373.html

Опубликовано видео первого успешного приземления прототипа Starship

Опубликовано видео первого успешного приземления прототипа Starship

Компания SpaceX опубликовала видео первого успешного приземления прототипа корабля Starship в штате Техас. РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T10:28

2021-05-06T10:28

2021-05-06T12:43

хочу стать космонавтом

международная космическая станция (мкс)

dragon spacex

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spacex

техас

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Компания SpaceX опубликовала видео первого успешного приземления прототипа корабля Starship в штате Техас.Демонстратор технологий с серийным номером 15, или SN15, взлетел на высоту десяти километров, после чего благополучно вернулся на стартовую площадку."Номинальная посадка Starship!" — написал глава компании Илон Маск в твиттере.Ранее три испытания корабля завершились неудачно. Прототип SN11, тесты которого провели 30 марта, взорвался, как и SN10, и SN9.SpaceX, которая по контракту с НАСА выполняет пилотируемые полеты на МКС на своем новейшем корабле Crew Dragon, строит многоразовый корабль Starship для пилотируемых полетов за пределы земной орбиты.

https://radiosputnik.ria.ru/20210423/mask-1729706501.html

техас

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2021

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Кадры успешного приземления прототипа корабля Starship в Техасе Кадры успешного приземления прототипа корабля Starship в Техасе 2021-05-06T10:28 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная космическая станция (мкс), dragon spacex, космос - риа наука, наса, spacex, техас