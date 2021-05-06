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В Турции объяснили инцидент со стулом для главы Еврокомиссии конкуренцией
В Турции объяснили инцидент со стулом для главы Еврокомиссии конкуренцией
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу объяснил инцидент с оставшейся без стула в Анкаре главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен конкуренцией между Евросоветом и... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T14:07
2021-05-06T14:08
эрик мамер
цены на нефть
шарль мишель
мевлют чавушоглу
брюссель
мид германии
еврокомиссия
европейский совет
турция
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АНКАРА, 6 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу объяснил инцидент с оставшейся без стула в Анкаре главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен конкуренцией между Евросоветом и Еврокомиссией.Фон дер Ляйен заявила ранее депутатам Европарламента, что ее лишили стула в ходе совместного с главой Евросовета визита в Турцию, поскольку она женщина."Такие споры из-за протокола нас очень огорчили. Фон дер Ляйен неправа, связав инцидент с тем, что она женщина. У нас роль женщины очень высока, и к главе ЕК у нас особое уважение. Но если у них есть проблемы с их протоколом, то пусть это не бросает тень на Турцию. Причина - в конкуренции в ЕС между Евросоветом и Еврокомиссией", - сказал Чавушоглу на совместной пресс-конференции в Берлине с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.Встреча Эрдогана с фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем состоялась в Анкаре 6 апреля. На опубликованных в сети кадрах этой встречи можно было заметить, что организаторы предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов Евросоюза и Турции. Один из них занял Мишель, а второй - Эрдоган.Глава Еврокомиссии, которая сначала вместе с Эрдоганом и Мишелем направилась к стульям для лидеров, осталась стоять, разведя в недоумении руками и пробормотав: "Эмм…", а затем села в стороне от лидеров на диван напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который по дипломатическому протоколу занимает более низкий ранг.Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, комментируя инцидент, заявил, что глава Европейской комиссии "не приняла его близко к сердцу", но поручила своей команде принять необходимые меры, чтобы в будущем при международных визитах избегать подобных ситуаций. Он также подчеркнул, что главы Еврокомиссии и Евросовета равнозначны и должны приниматься за рубежом соответственно.Чавушоглу ранее назвал несправедливыми обвинения в адрес его страны по поводу инцидента со стульями, подчеркнув, что протокол встречи был согласован с Брюсселем.
https://ria.ru/20210506/turtsiya-1731294614.html
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эрик мамер, цены на нефть, шарль мишель, мевлют чавушоглу, брюссель, мид германии, еврокомиссия, европейский совет, турция, берлин (город), в мире

В Турции объяснили инцидент со стулом для главы Еврокомиссии конкуренцией

14:07 06.05.2021 (обновлено: 14:08 06.05.2021)
 
© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Турцию
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Турцию - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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АНКАРА, 6 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу объяснил инцидент с оставшейся без стула в Анкаре главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен конкуренцией между Евросоветом и Еврокомиссией.
Фон дер Ляйен заявила ранее депутатам Европарламента, что ее лишили стула в ходе совместного с главой Евросовета визита в Турцию, поскольку она женщина.
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"Такие споры из-за протокола нас очень огорчили. Фон дер Ляйен неправа, связав инцидент с тем, что она женщина. У нас роль женщины очень высока, и к главе ЕК у нас особое уважение. Но если у них есть проблемы с их протоколом, то пусть это не бросает тень на Турцию. Причина - в конкуренции в ЕС между Евросоветом и Еврокомиссией", - сказал Чавушоглу на совместной пресс-конференции в Берлине с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.
Встреча Эрдогана с фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем состоялась в Анкаре 6 апреля. На опубликованных в сети кадрах этой встречи можно было заметить, что организаторы предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов Евросоюза и Турции. Один из них занял Мишель, а второй - Эрдоган.
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Глава Еврокомиссии, которая сначала вместе с Эрдоганом и Мишелем направилась к стульям для лидеров, осталась стоять, разведя в недоумении руками и пробормотав: "Эмм…", а затем села в стороне от лидеров на диван напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который по дипломатическому протоколу занимает более низкий ранг.
Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, комментируя инцидент, заявил, что глава Европейской комиссии "не приняла его близко к сердцу", но поручила своей команде принять необходимые меры, чтобы в будущем при международных визитах избегать подобных ситуаций. Он также подчеркнул, что главы Еврокомиссии и Евросовета равнозначны и должны приниматься за рубежом соответственно.
Чавушоглу ранее назвал несправедливыми обвинения в адрес его страны по поводу инцидента со стульями, подчеркнув, что протокол встречи был согласован с Брюсселем.
 
Эрик МамерЦены на нефтьШарль МишельМевлют ЧавушоглуБрюссельМИД ГерманииЕврокомиссияЕвропейский советТурцияБерлин (город)В мире
 
 
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