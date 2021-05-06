https://ria.ru/20210506/koronavirus-1731277653.html
В России за сутки умер 351 человек с коронавирусом
В России за сутки умер 351 человек с коронавирусом
За сутки в РФ подтверждена 351 смерть с COVID-19, за все время умерли 112 246 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T11:06
2021-05-06T11:06
2021-05-06T11:06
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждена 351 смерть с COVID-19, за все время умерли 112 246 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждена 351 смерть... За весь период по России умерло 112 246 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве – 59 смертей за сутки, Санкт-Петербурге - 35, Краснодарском крае - 12.
https://ria.ru/20210506/koronavirus-1731259263.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, краснодарский край, общество