https://ria.ru/20210506/koronavirus-1731277653.html

В России за сутки умер 351 человек с коронавирусом

В России за сутки умер 351 человек с коронавирусом

За сутки в РФ подтверждена 351 смерть с COVID-19, за все время умерли 112 246 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T11:06

2021-05-06T11:06

2021-05-06T11:06

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

москва

краснодарский край

общество

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждена 351 смерть с COVID-19, за все время умерли 112 246 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждена 351 смерть... За весь период по России умерло 112 246 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве – 59 смертей за сутки, Санкт-Петербурге - 35, Краснодарском крае - 12.

https://ria.ru/20210506/koronavirus-1731259263.html

россия

москва

краснодарский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, краснодарский край, общество