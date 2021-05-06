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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210506/koronavirus-1731277653.html
В России за сутки умер 351 человек с коронавирусом
В России за сутки умер 351 человек с коронавирусом
За сутки в РФ подтверждена 351 смерть с COVID-19, за все время умерли 112 246 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T11:06
2021-05-06T11:06
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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краснодарский край
общество
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждена 351 смерть с COVID-19, за все время умерли 112 246 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждена 351 смерть... За весь период по России умерло 112 246 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве – 59 смертей за сутки, Санкт-Петербурге - 35, Краснодарском крае - 12.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, краснодарский край, общество

В России за сутки умер 351 человек с коронавирусом

11:06 06.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаботники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Работники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждена 351 смерть с COVID-19, за все время умерли 112 246 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждена 351 смерть... За весь период по России умерло 112 246 человек", - говорится в сообщении.
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В частности, в Москве – 59 смертей за сутки, Санкт-Петербурге - 35, Краснодарском крае - 12.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМоскваКраснодарский крайОбщество
 
 
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