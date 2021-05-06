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Третья волна коронавируса в Индии неизбежна, считают медики
Третья волна коронавируса в Индии неизбежна, считают медики
Третья волна коронавируса в Индии неизбежна, заявил главный научный советник правительства Виджай Рагхаван. РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T07:47
2021-05-06T07:47
2021-05-06T07:47
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
индия
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 мая – РИА Новости. Третья волна коронавируса в Индии неизбежна, заявил главный научный советник правительства Виджай Рагхаван.Чиновник предупредил, что вакцины против COVID-19 необходимо будет "обновить", чтобы справиться с новыми штаммами, которые ускорили распространение инфекции в стране."Вакцины эффективны против существующих вариантов. Новые варианты (коронавируса) появятся во всем мире, а также в Индии, но варианты, которые увеличивают передачу, скорее всего, выйдут на плато. В дальнейшем будут возникать варианты c уклонением от иммунного ответа и те, которые снижают или увеличивают тяжесть заболевания", - отметил он.В четверг Индия сообщила о новом антирекорде – за сутки в стране выявлено 412,2 тысячи новых заболевших, более 3,9 тысячи человек скончались, это максимальные показатели за время пандемии.Страна находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, общее число заболевших COVID-19 людей в Индии превысило 21 миллион. Выздоровели более 17,2 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 230 тысяч человек.
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коронавирус covid-19, индия, в мире
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 мая – РИА Новости.
Третья волна коронавируса
в Индии
неизбежна, заявил главный научный советник правительства Виджай Рагхаван.
"Третья фаза неизбежна, учитывая более высокие уровни циркулирующего вируса, но неясно, когда именно произойдет эта третья фаза. Мы должны подготовиться к новым волнам", - сказал Рагхаван.
Чиновник предупредил, что вакцины против COVID-19 необходимо будет "обновить", чтобы справиться с новыми штаммами, которые ускорили распространение инфекции в стране.
"Вакцины эффективны против существующих вариантов. Новые варианты (коронавируса) появятся во всем мире, а также в Индии, но варианты, которые увеличивают передачу, скорее всего, выйдут на плато. В дальнейшем будут возникать варианты c уклонением от иммунного ответа и те, которые снижают или увеличивают тяжесть заболевания", - отметил он.
В четверг Индия сообщила о новом антирекорде – за сутки в стране выявлено 412,2 тысячи новых заболевших, более 3,9 тысячи человек скончались, это максимальные показатели за время пандемии.
Страна находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, общее число заболевших COVID-19 людей в Индии превысило 21 миллион. Выздоровели более 17,2 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 230 тысяч человек.