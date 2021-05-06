https://ria.ru/20210506/kommyunike-1731314566.html
"Набор заезженных клише": МИД Белоруссии оценил коммюнике G7
"Набор заезженных клише": МИД Белоруссии оценил коммюнике G7
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил РИА Новости, что в своем коммюнике G7 использовала в отношении ситуации в республике "стандартный набор... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T16:13
2021-05-06T16:13
2021-05-06T16:53
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МИНСК, 6 мая – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил РИА Новости, что в своем коммюнике G7 использовала в отношении ситуации в республике "стандартный набор заезженных клише".Ранее G7 приняла коммюнике, в котором, в том числе, призывает власти Белоруссии отпустить политзаключенных и провести новые выборы при международном наблюдении.Пресс-секретарь обратил внимание, что "в риторике понятно, откуда появились теперь еще и некие "настоящие лидеры оппозиции". "Назначить "настоящую власть" уже очевидно не получилось, поэтому можно попробовать словесно легитимизировать хотя бы удобную оппозицию", - заметил он.Глаз также обратил внимание на недавнюю статью из The Gurdian с данными международного опроса общественного мнения, проведенного в феврале-апреле по заказу НКО "Альянс демократий", в котором приняли участие 50 тысяч человек в 53 странах. "Почти половина респондентов во всех этих 53 государствах обеспокоена тем, что США угрожают демократии в их стране. И один из выводов, который делает газета, состоит в том, что "ни США, ни Группа семи (G7) в целом не могут просто надеть на себя мантию защитников демократии". Было бы очень хорошо, если бы эта простая истина дошла и до самих участников Группы семи", - подчеркнул пресс-секретарь.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран ввели санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий. Оппозиция требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
https://ria.ru/20210505/belorussiya-1731236348.html
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белоруссия, g7, мид белоруссии, в мире
МИНСК, 6 мая – РИА Новости.
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил РИА Новости, что в своем коммюнике G7
использовала в отношении ситуации в республике "стандартный набор заезженных клише".
Ранее G7 приняла коммюнике, в котором, в том числе, призывает власти Белоруссии
отпустить политзаключенных и провести новые выборы при международном наблюдении.
"Что касается абзаца, которого "удостоилась" Беларусь. Это стандартный набор заезженных клише. Такие мантры фактически без изменений кочуют с площадки на площадку, демонстрируя, к сожалению, глубокое непонимание и нежелание понимать ситуацию в нашей стране их авторами, антибелорусскую ангажированность их инициаторов", - сказал Глаз в четверг.
Пресс-секретарь обратил внимание, что "в риторике понятно, откуда появились теперь еще и некие "настоящие лидеры оппозиции". "Назначить "настоящую власть" уже очевидно не получилось, поэтому можно попробовать словесно легитимизировать хотя бы удобную оппозицию", - заметил он.
Глаз также обратил внимание на недавнюю статью из The Gurdian с данными международного опроса общественного мнения, проведенного в феврале-апреле по заказу НКО "Альянс демократий", в котором приняли участие 50 тысяч человек в 53 странах. "Почти половина респондентов во всех этих 53 государствах обеспокоена тем, что США угрожают демократии в их стране. И один из выводов, который делает газета, состоит в том, что "ни США, ни Группа семи (G7) в целом не могут просто надеть на себя мантию защитников демократии". Было бы очень хорошо, если бы эта простая истина дошла и до самих участников Группы семи", - подчеркнул пресс-секретарь.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран ввели санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий. Оппозиция требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.