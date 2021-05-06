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Из Национальной библиотеки Испании пропали 5 книг Галилея
Из Национальной библиотеки Испании пропали 5 книг Галилея
Из Национальной библиотеки Испании пропали пять книг Галилео Галилея, а не одна, как сообщалось ранее, подтвердили РИА Новости в министерстве культуры. РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T23:55
2021-05-06T23:55
галилео галилей
испания
происшествия
в мире
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МАДРИД, 6 мая – РИА Новости. Из Национальной библиотеки Испании пропали пять книг Галилео Галилея, а не одна, как сообщалось ранее, подтвердили РИА Новости в министерстве культуры.В середине марта стало известно об исчезновении из главной библиотеки страны трактата Sidereus Nuncius (1610 год издания). При этом в самой библиотеке об этом узнали еще в 2014 году, обнаружив подмену на копию, однако в полицию сообщили лишь в 2018-м, а публично это стало известно недавно.Проверка выявила, что в библиотеке не могут найти почти 15 тысяч книг и документов, внесенных в базу. Из них особую ценность представляют 54 – их стоимость превышает 5 тысяч евро. Большая часть из них пропала в 1980-1990-х годах, главным образом во время кражи 1987 года, следует из апрельского отчета Национальной библиотеки.Среди этих книг, как сообщили РИА Новости в министерстве культуры, - не одна, а пять книг Галилея, как установила специально созданная комиссия.Список всех ценных пропавших книг передан Национальной полиции.
https://ria.ru/20210505/ispaniya-1731183979.html
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галилео галилей, испания, происшествия, в мире

Из Национальной библиотеки Испании пропали 5 книг Галилея

23:55 06.05.2021
 
© Fotolia / Ingo BartussekПлощадь в Мадриде
Площадь в Мадриде - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© Fotolia / Ingo Bartussek
Читать ria.ru в
МАДРИД, 6 мая – РИА Новости. Из Национальной библиотеки Испании пропали пять книг Галилео Галилея, а не одна, как сообщалось ранее, подтвердили РИА Новости в министерстве культуры.
В середине марта стало известно об исчезновении из главной библиотеки страны трактата Sidereus Nuncius (1610 год издания). При этом в самой библиотеке об этом узнали еще в 2014 году, обнаружив подмену на копию, однако в полицию сообщили лишь в 2018-м, а публично это стало известно недавно.
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Проверка выявила, что в библиотеке не могут найти почти 15 тысяч книг и документов, внесенных в базу. Из них особую ценность представляют 54 – их стоимость превышает 5 тысяч евро. Большая часть из них пропала в 1980-1990-х годах, главным образом во время кражи 1987 года, следует из апрельского отчета Национальной библиотеки.
Среди этих книг, как сообщили РИА Новости в министерстве культуры, - не одна, а пять книг Галилея, как установила специально созданная комиссия.
Список всех ценных пропавших книг передан Национальной полиции.
 
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