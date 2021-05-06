В КНДР заявили, что южнокорейские листовки могут переносить коронавирус
© AP Photo / Ahn Young-joonСолдат южнокорейской армии в демилитаризованной зоне в Паджу,
© AP Photo / Ahn Young-joon
СЕУЛ, 6 мая – РИА Новости. Официальный печатный орган Трудовой партии КНДР газета "Нодон Синмун" выпустила статью, в которой в том числе заявила, что "перелетающие через границу вещи" могут переносить коронавирус.
Ранее сообщалось, что группа южнокорейских активистов "Альянс движений за свободную Северную Корею" между 25 и 29 апреля в два этапа на 10 больших воздушных шарах отправила в КНДР 500 тысяч агитационных листовок, 500 брошюр и 5 тысяч однодолларовых купюр.
"Если вы видите перелетающие через границу вещи, не стоит воспринимать это как простое явление природы, а стоит рассматривать как вероятность заразиться зловредным вирусом", - написала газета в статье о необходимости серьезного подхода к противоэпидемическим усилиям.
"Нодон Синмун" призвала граждан не терять бдительности и отметила, что хотя во многих странах из-за быстрого распространения COVID сейчас разрабатывают вакцины и делают прививки, штаммы коронавируса постоянно изменяются, и "явного эффекта" от таких мер нет.
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