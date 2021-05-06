https://ria.ru/20210506/kndr-1731267412.html

В КНДР заявили, что южнокорейские листовки могут переносить коронавирус

В КНДР заявили, что южнокорейские листовки могут переносить коронавирус

Официальный печатный орган Трудовой партии КНДР газета "Нодон Синмун" выпустила статью, в которой в том числе заявила, что "перелетающие через границу вещи"... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T09:25

2021-05-06T09:25

2021-05-06T09:25

южная корея

кндр (северная корея)

в мире

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СЕУЛ, 6 мая – РИА Новости. Официальный печатный орган Трудовой партии КНДР газета "Нодон Синмун" выпустила статью, в которой в том числе заявила, что "перелетающие через границу вещи" могут переносить коронавирус.Ранее сообщалось, что группа южнокорейских активистов "Альянс движений за свободную Северную Корею" между 25 и 29 апреля в два этапа на 10 больших воздушных шарах отправила в КНДР 500 тысяч агитационных листовок, 500 брошюр и 5 тысяч однодолларовых купюр."Нодон Синмун" призвала граждан не терять бдительности и отметила, что хотя во многих странах из-за быстрого распространения COVID сейчас разрабатывают вакцины и делают прививки, штаммы коронавируса постоянно изменяются, и "явного эффекта" от таких мер нет.

https://radiosputnik.ria.ru/20201214/listovki-1589203454.html

южная корея

кндр (северная корея)

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2021

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южная корея, кндр (северная корея), в мире