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В Киргизии более 200 объектов были разрушены в ходе конфликта на границе
В Киргизии более 200 объектов были разрушены в ходе конфликта на границе
Более 200 объектов недвижимости в Киргизии разрушены в ходе конфликта на границе с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе киргизского МЧС. РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T08:42
2021-05-06T08:42
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
таджикистан
киргизия
в мире
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БИШКЕК, 6 мая - РИА Новости. Более 200 объектов недвижимости в Киргизии разрушены в ходе конфликта на границе с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе киргизского МЧС."По подсчетам МЧС КР, было разрушено 136 домов и 84 объекта: из них 1 школа, 1 ФАП (фельдшерско-акушерский пункт - ред.), 1 детский сад, 1 медицинский пункт, 1 стоматология, 2 аптеки, 1 библиотека, 27 АЗС, 34 магазина, 5 столовых, 3 ресторана, а также 7 государственных зданий. В настоящее время специальная комиссия МЧС работает над установлением материального ущерба", - заявил представитель пресс-службы.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 50 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), таджикистан, киргизия, в мире

В Киргизии более 200 объектов были разрушены в ходе конфликта на границе

08:42 06.05.2021
 
© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Киргизии охраняет Водозабор "Головной" в приграничном с Таджикистаном селе Кок-Таш
Военнослужащий Киргизии охраняет Водозабор Головной в приграничном с Таджикистаном селе Кок-Таш - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Игорь Егоров
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БИШКЕК, 6 мая - РИА Новости. Более 200 объектов недвижимости в Киргизии разрушены в ходе конфликта на границе с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе киргизского МЧС.
"По подсчетам МЧС КР, было разрушено 136 домов и 84 объекта: из них 1 школа, 1 ФАП (фельдшерско-акушерский пункт - ред.), 1 детский сад, 1 медицинский пункт, 1 стоматология, 2 аптеки, 1 библиотека, 27 АЗС, 34 магазина, 5 столовых, 3 ресторана, а также 7 государственных зданий. В настоящее время специальная комиссия МЧС работает над установлением материального ущерба", - заявил представитель пресс-службы.
Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 50 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.
Военнослужащий Киргизии стоит у сгоревшей машины на границе Таджикистана и Киргизии в селе Кок-Таш - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
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