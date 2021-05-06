https://ria.ru/20210506/kiberataka-1731336457.html

Прокуратура Бельгии расследует крупную кибератаку на госструктуры

Прокуратура Бельгии расследует крупную кибератаку на госструктуры

Генеральная прокуратура Бельгии расследует крупнейшую в истории страны кибератаку, жертвами которой стали госструктуры, в том числе парламент, а также учебные... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T19:44

2021-05-06T19:44

2021-05-06T19:44

бельгия

китай

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Генеральная прокуратура Бельгии расследует крупнейшую в истории страны кибератаку, жертвами которой стали госструктуры, в том числе парламент, а также учебные заведения и больницы, сообщил журналистам официальный представитель генпрокуратуры Эрик Ван Дейзи."Соответствующее обращение поступило в управление цифровой преступности... Расследование должно установить, были ли похищены какие-либо данные", - приводит его слова бельгийское издание DH.В свою очередь, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо завил, выступая в парламенте, что государство выделит дополнительные средства для обеспечения кибербезопасности уже в этом году. "Дополнительные средства были выделены в бюджете на этот год, а также в рамках европейского инвестиционного плана", - сказал бельгийский премьер.В минувший вторник поставщик услуг высокоскоростного интернета Belnet, обслуживающий государственные структуры, подвергся мощной кибератаке из-за рубежа.Бельгийский парламент отменил ряд запланированных на вторник заседаний комитетов. В частности, депутаты были вынуждены отменить заседание комитета по иностранным делам, на котором было запланировано обсуждение ситуации с правами этнических уйгуров в Китае.В интернет-компании заявили, что речь идет о DDoS-атаке, из-за которой все серверы оказались перегружены.

https://radiosputnik.ria.ru/20210504/belgiya-1731139352.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210428/mid-1730371759.html

бельгия

китай

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бельгия, китай, в мире