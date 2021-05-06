https://ria.ru/20210506/kiberataka-1731336457.html
Прокуратура Бельгии расследует крупную кибератаку на госструктуры
Прокуратура Бельгии расследует крупную кибератаку на госструктуры
Генеральная прокуратура Бельгии расследует крупнейшую в истории страны кибератаку, жертвами которой стали госструктуры, в том числе парламент, а также учебные... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T19:44
2021-05-06T19:44
2021-05-06T19:44
бельгия
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149738/45/1497384598_0:300:5761:3541_1920x0_80_0_0_43187cf12493693001dec8ae89b29d0c.jpg
БРЮССЕЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Генеральная прокуратура Бельгии расследует крупнейшую в истории страны кибератаку, жертвами которой стали госструктуры, в том числе парламент, а также учебные заведения и больницы, сообщил журналистам официальный представитель генпрокуратуры Эрик Ван Дейзи."Соответствующее обращение поступило в управление цифровой преступности... Расследование должно установить, были ли похищены какие-либо данные", - приводит его слова бельгийское издание DH.В свою очередь, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо завил, выступая в парламенте, что государство выделит дополнительные средства для обеспечения кибербезопасности уже в этом году. "Дополнительные средства были выделены в бюджете на этот год, а также в рамках европейского инвестиционного плана", - сказал бельгийский премьер.В минувший вторник поставщик услуг высокоскоростного интернета Belnet, обслуживающий государственные структуры, подвергся мощной кибератаке из-за рубежа.Бельгийский парламент отменил ряд запланированных на вторник заседаний комитетов. В частности, депутаты были вынуждены отменить заседание комитета по иностранным делам, на котором было запланировано обсуждение ситуации с правами этнических уйгуров в Китае.В интернет-компании заявили, что речь идет о DDoS-атаке, из-за которой все серверы оказались перегружены.
https://radiosputnik.ria.ru/20210504/belgiya-1731139352.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210428/mid-1730371759.html
бельгия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/149738/45/1497384598_320:0:5441:3841_1920x0_80_0_0_ecf21b5544b722d66b5acf5c34091cca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бельгия, китай, в мире
БРЮССЕЛЬ, 6 мая - РИА Новости.
Генеральная прокуратура Бельгии
расследует крупнейшую в истории страны кибератаку, жертвами которой стали госструктуры, в том числе парламент, а также учебные заведения и больницы, сообщил журналистам официальный представитель генпрокуратуры Эрик Ван Дейзи.
"Соответствующее обращение поступило в управление цифровой преступности... Расследование должно установить, были ли похищены какие-либо данные", - приводит его слова бельгийское издание DH.
В свою очередь, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо завил, выступая в парламенте, что государство выделит дополнительные средства для обеспечения кибербезопасности уже в этом году. "Дополнительные средства были выделены в бюджете на этот год, а также в рамках европейского инвестиционного плана", - сказал бельгийский премьер.
В минувший вторник поставщик услуг высокоскоростного интернета Belnet, обслуживающий государственные структуры, подвергся мощной кибератаке из-за рубежа.
Бельгийский парламент отменил ряд запланированных на вторник заседаний комитетов. В частности, депутаты были вынуждены отменить заседание комитета по иностранным делам, на котором было запланировано обсуждение ситуации с правами этнических уйгуров в Китае
.
В интернет-компании заявили, что речь идет о DDoS-атаке, из-за которой все серверы оказались перегружены.