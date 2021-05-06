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Прокуратура Бельгии расследует крупную кибератаку на госструктуры
Прокуратура Бельгии расследует крупную кибератаку на госструктуры
Генеральная прокуратура Бельгии расследует крупнейшую в истории страны кибератаку, жертвами которой стали госструктуры, в том числе парламент, а также учебные... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T19:44
2021-05-06T19:44
бельгия
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БРЮССЕЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Генеральная прокуратура Бельгии расследует крупнейшую в истории страны кибератаку, жертвами которой стали госструктуры, в том числе парламент, а также учебные заведения и больницы, сообщил журналистам официальный представитель генпрокуратуры Эрик Ван Дейзи."Соответствующее обращение поступило в управление цифровой преступности... Расследование должно установить, были ли похищены какие-либо данные", - приводит его слова бельгийское издание DH.В свою очередь, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо завил, выступая в парламенте, что государство выделит дополнительные средства для обеспечения кибербезопасности уже в этом году. "Дополнительные средства были выделены в бюджете на этот год, а также в рамках европейского инвестиционного плана", - сказал бельгийский премьер.В минувший вторник поставщик услуг высокоскоростного интернета Belnet, обслуживающий государственные структуры, подвергся мощной кибератаке из-за рубежа.Бельгийский парламент отменил ряд запланированных на вторник заседаний комитетов. В частности, депутаты были вынуждены отменить заседание комитета по иностранным делам, на котором было запланировано обсуждение ситуации с правами этнических уйгуров в Китае.В интернет-компании заявили, что речь идет о DDoS-атаке, из-за которой все серверы оказались перегружены.
https://radiosputnik.ria.ru/20210504/belgiya-1731139352.html
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бельгия, китай, в мире

Прокуратура Бельгии расследует крупную кибератаку на госструктуры

19:44 06.05.2021
 
© Fotolia / AlexanderХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© Fotolia / Alexander
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БРЮССЕЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Генеральная прокуратура Бельгии расследует крупнейшую в истории страны кибератаку, жертвами которой стали госструктуры, в том числе парламент, а также учебные заведения и больницы, сообщил журналистам официальный представитель генпрокуратуры Эрик Ван Дейзи.
"Соответствующее обращение поступило в управление цифровой преступности... Расследование должно установить, были ли похищены какие-либо данные", - приводит его слова бельгийское издание DH.
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В свою очередь, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо завил, выступая в парламенте, что государство выделит дополнительные средства для обеспечения кибербезопасности уже в этом году. "Дополнительные средства были выделены в бюджете на этот год, а также в рамках европейского инвестиционного плана", - сказал бельгийский премьер.
В минувший вторник поставщик услуг высокоскоростного интернета Belnet, обслуживающий государственные структуры, подвергся мощной кибератаке из-за рубежа.
Бельгийский парламент отменил ряд запланированных на вторник заседаний комитетов. В частности, депутаты были вынуждены отменить заседание комитета по иностранным делам, на котором было запланировано обсуждение ситуации с правами этнических уйгуров в Китае.
В интернет-компании заявили, что речь идет о DDoS-атаке, из-за которой все серверы оказались перегружены.
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