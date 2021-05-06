https://ria.ru/20210506/kazan-1731273763.html

В аэропорту Казани водитель сбил полицейского и скрылся

В аэропорту Казани водитель сбил полицейского и скрылся

Жителя Казани объявили в розыск после того, как он сбил на машине сотрудника транспортной полиции на территории аэропорта, сообщает Приволжское следственное... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T10:35

2021-05-06T10:35

2021-05-06T18:30

россия

следственный комитет россии (ск рф)

казань

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Жителя Казани объявили в розыск после того, как он сбил на машине сотрудника транспортной полиции на территории аэропорта, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ.Следствием установлено, что 5 мая примерно в 00.05 на привокзальной площади терминала-1 АО "Международный аэропорт "Казань" для проверки документов был остановлен автомобиль Toyota Land Cruiser черного цвета. В машине был пассажир - 25-летний мужчина, находящийся в розыске за разбой."Водитель автомобиля стал активно препятствовать сотрудникам полиции в задержании мужчины, находящегося в федеральном розыске, и начал движение в тот момент, когда полицейский держался за ручку двери пассажира. В результате сотрудник полиции был сбит с ног, упал на асфальт и получил травмы тела и головы. Подозреваемый в применении насилия к полицейскому скрылся", - говорится в сообщении.В отношении 26-летнего жителя Казани возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ, - применение насилия опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти.Ведётся поиск подозреваемого, устанавливаются все обстоятельства преступления.В свою очередь, управление на транспорте МВД России по ПФО сообщает о том, что сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения гражданина, находящегося в федеральном розыске за разбой. Он также скрылся от полицейских в аэропорту Казани.

https://ria.ru/20210312/voditel-1600872737.html

https://ria.ru/20210114/pogonya-1592988773.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), казань, происшествия