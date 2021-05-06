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В аэропорту Казани водитель сбил полицейского и скрылся
В аэропорту Казани водитель сбил полицейского и скрылся
Жителя Казани объявили в розыск после того, как он сбил на машине сотрудника транспортной полиции на территории аэропорта, сообщает Приволжское следственное... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T10:35
2021-05-06T18:30
россия
следственный комитет россии (ск рф)
казань
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Жителя Казани объявили в розыск после того, как он сбил на машине сотрудника транспортной полиции на территории аэропорта, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ.Следствием установлено, что 5 мая примерно в 00.05 на привокзальной площади терминала-1 АО "Международный аэропорт "Казань" для проверки документов был остановлен автомобиль Toyota Land Cruiser черного цвета. В машине был пассажир - 25-летний мужчина, находящийся в розыске за разбой."Водитель автомобиля стал активно препятствовать сотрудникам полиции в задержании мужчины, находящегося в федеральном розыске, и начал движение в тот момент, когда полицейский держался за ручку двери пассажира. В результате сотрудник полиции был сбит с ног, упал на асфальт и получил травмы тела и головы. Подозреваемый в применении насилия к полицейскому скрылся", - говорится в сообщении.В отношении 26-летнего жителя Казани возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ, - применение насилия опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти.Ведётся поиск подозреваемого, устанавливаются все обстоятельства преступления.В свою очередь, управление на транспорте МВД России по ПФО сообщает о том, что сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения гражданина, находящегося в федеральном розыске за разбой. Он также скрылся от полицейских в аэропорту Казани.
https://ria.ru/20210312/voditel-1600872737.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), казань, происшествия

В аэропорту Казани водитель сбил полицейского и скрылся

10:35 06.05.2021 (обновлено: 18:30 06.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт "Казань"
Международный аэропорт Казань - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Жителя Казани объявили в розыск после того, как он сбил на машине сотрудника транспортной полиции на территории аэропорта, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ.
Следствием установлено, что 5 мая примерно в 00.05 на привокзальной площади терминала-1 АО "Международный аэропорт "Казань" для проверки документов был остановлен автомобиль Toyota Land Cruiser черного цвета. В машине был пассажир - 25-летний мужчина, находящийся в розыске за разбой.
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"Водитель автомобиля стал активно препятствовать сотрудникам полиции в задержании мужчины, находящегося в федеральном розыске, и начал движение в тот момент, когда полицейский держался за ручку двери пассажира. В результате сотрудник полиции был сбит с ног, упал на асфальт и получил травмы тела и головы. Подозреваемый в применении насилия к полицейскому скрылся", - говорится в сообщении.
В отношении 26-летнего жителя Казани возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ, - применение насилия опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти.
Ведётся поиск подозреваемого, устанавливаются все обстоятельства преступления.
В свою очередь, управление на транспорте МВД России по ПФО сообщает о том, что сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения гражданина, находящегося в федеральном розыске за разбой. Он также скрылся от полицейских в аэропорту Казани.
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