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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210506/karantin-1731338435.html
В Чехии с 10 мая откроются магазины и выставки
В Чехии с 10 мая откроются магазины и выставки
В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Чехии с 10 мая произойдет дальнейшее смягчение ограничительных мер, в частности, откроются все магазины,... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T20:09
2021-05-06T20:18
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
здоровье - общество
astrazeneca
johnson & johnson
чехия
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ПРАГА, 6 мая – РИА Новости. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Чехии с 10 мая произойдет дальнейшее смягчение ограничительных мер, в частности, откроются все магазины, службы быта, выставки, а также детсады, открытие веранд ресторанов и гостиниц откладывается до 17 мая, сообщил глава минздрава Петр Аренбергер."С 10 мая уже не останется закрытых магазинов, возобновят работу все службы быта и выставки, но все это при условии одновременного нахождения в данном помещении не более одного человека на 15 квадратных метров. Для помещений также сохраняется обязательное ношение респираторов, на улице они или маски будут нужны в тех случаях, когда невозможно сохранить дистанцию в 2 метра между людьми. Для транспорта сохраняется требование иметь на лице респиратор", - сказал Аренбергер на пресс-конференции после заседания кабмина.По словам министра, с понедельника возобновят работу все детские сады, а также начнутся занятия во всех классах начальных школ.С открытием уличных веранд ресторанов, кафе и баров правительство, как сообщил Аренбергер, решило подождать еще неделю, до 17 мая. Одновременно с этим возобновят работу гостиницы, но пока без пунктов питания.Кроме того, как сказал глава минздрава, идут активные переговоры с соседними странами о разрешении взаимных турпоездок при минимальных ограничениях при пересечении границ, также решается вопрос с введением специальных паспортов для людей, уже получивших обе прививки от коронавируса.По данным минздрава на четверг, в настоящее время в Чехии больны коронавирусом 41,7 тысячи человек, за последние сутки прибавилось 583 больных. Госпитализированы 2347 человек. В целом за период пандемии заразились 1,64 миллиона человек, выздоровели 1,56 миллиона, скончались 29,5 тысяч человек.Первую прививку от коронавируса в республике с 10-миллионным населением получили 3,42 миллиона человек, вторую – 1,02 миллиона человек. Используются вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson &amp; Johnson. В мае минздрав рассчитывает получить от производителей 2,8 миллиона этих вакцин.
https://ria.ru/20210411/vaktsinatsiya-1727801545.html
https://ria.ru/20210506/patent-1731315737.html
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вакцинация россиян от covid-19, здоровье - общество, astrazeneca , johnson & johnson, чехия, в мире

В Чехии с 10 мая откроются магазины и выставки

20:09 06.05.2021 (обновлено: 20:18 06.05.2021)
 
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Вид на Пражский град и реку Влтаву - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© Радио Sputnik Светлана Ерёмина
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ПРАГА, 6 мая – РИА Новости. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Чехии с 10 мая произойдет дальнейшее смягчение ограничительных мер, в частности, откроются все магазины, службы быта, выставки, а также детсады, открытие веранд ресторанов и гостиниц откладывается до 17 мая, сообщил глава минздрава Петр Аренбергер.
"С 10 мая уже не останется закрытых магазинов, возобновят работу все службы быта и выставки, но все это при условии одновременного нахождения в данном помещении не более одного человека на 15 квадратных метров. Для помещений также сохраняется обязательное ношение респираторов, на улице они или маски будут нужны в тех случаях, когда невозможно сохранить дистанцию в 2 метра между людьми. Для транспорта сохраняется требование иметь на лице респиратор", - сказал Аренбергер на пресс-конференции после заседания кабмина.
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По словам министра, с понедельника возобновят работу все детские сады, а также начнутся занятия во всех классах начальных школ.
С открытием уличных веранд ресторанов, кафе и баров правительство, как сообщил Аренбергер, решило подождать еще неделю, до 17 мая. Одновременно с этим возобновят работу гостиницы, но пока без пунктов питания.
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Кроме того, как сказал глава минздрава, идут активные переговоры с соседними странами о разрешении взаимных турпоездок при минимальных ограничениях при пересечении границ, также решается вопрос с введением специальных паспортов для людей, уже получивших обе прививки от коронавируса.
По данным минздрава на четверг, в настоящее время в Чехии больны коронавирусом 41,7 тысячи человек, за последние сутки прибавилось 583 больных. Госпитализированы 2347 человек. В целом за период пандемии заразились 1,64 миллиона человек, выздоровели 1,56 миллиона, скончались 29,5 тысяч человек.
Первую прививку от коронавируса в республике с 10-миллионным населением получили 3,42 миллиона человек, вторую – 1,02 миллиона человек. Используются вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. В мае минздрав рассчитывает получить от производителей 2,8 миллиона этих вакцин.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Здоровье - ОбществоAstraZenecaJohnson & JohnsonЧехияВ мире
 
 
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