https://ria.ru/20210506/karantin-1731338435.html

В Чехии с 10 мая откроются магазины и выставки

В Чехии с 10 мая откроются магазины и выставки

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Чехии с 10 мая произойдет дальнейшее смягчение ограничительных мер, в частности, откроются все магазины,... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T20:09

2021-05-06T20:09

2021-05-06T20:18

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

здоровье - общество

astrazeneca

johnson & johnson

чехия

в мире

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ПРАГА, 6 мая – РИА Новости. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Чехии с 10 мая произойдет дальнейшее смягчение ограничительных мер, в частности, откроются все магазины, службы быта, выставки, а также детсады, открытие веранд ресторанов и гостиниц откладывается до 17 мая, сообщил глава минздрава Петр Аренбергер."С 10 мая уже не останется закрытых магазинов, возобновят работу все службы быта и выставки, но все это при условии одновременного нахождения в данном помещении не более одного человека на 15 квадратных метров. Для помещений также сохраняется обязательное ношение респираторов, на улице они или маски будут нужны в тех случаях, когда невозможно сохранить дистанцию в 2 метра между людьми. Для транспорта сохраняется требование иметь на лице респиратор", - сказал Аренбергер на пресс-конференции после заседания кабмина.По словам министра, с понедельника возобновят работу все детские сады, а также начнутся занятия во всех классах начальных школ.С открытием уличных веранд ресторанов, кафе и баров правительство, как сообщил Аренбергер, решило подождать еще неделю, до 17 мая. Одновременно с этим возобновят работу гостиницы, но пока без пунктов питания.Кроме того, как сказал глава минздрава, идут активные переговоры с соседними странами о разрешении взаимных турпоездок при минимальных ограничениях при пересечении границ, также решается вопрос с введением специальных паспортов для людей, уже получивших обе прививки от коронавируса.По данным минздрава на четверг, в настоящее время в Чехии больны коронавирусом 41,7 тысячи человек, за последние сутки прибавилось 583 больных. Госпитализированы 2347 человек. В целом за период пандемии заразились 1,64 миллиона человек, выздоровели 1,56 миллиона, скончались 29,5 тысяч человек.Первую прививку от коронавируса в республике с 10-миллионным населением получили 3,42 миллиона человек, вторую – 1,02 миллиона человек. Используются вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. В мае минздрав рассчитывает получить от производителей 2,8 миллиона этих вакцин.

https://ria.ru/20210411/vaktsinatsiya-1727801545.html

https://ria.ru/20210506/patent-1731315737.html

чехия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, здоровье - общество, astrazeneca , johnson & johnson, чехия, в мире