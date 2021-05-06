https://ria.ru/20210506/ipoteka-1731349176.html
Сбербанк с 7 мая повысит ставки по ипотеке
Сбербанк с 7 мая повысит ставки по ипотеке
С 7 мая Сбербанк поднимет ставку по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройке и на вторичном рынке на 0,4 процентного пункта, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T22:05
2021-05-06T22:05
2021-05-06T23:32
россия
ипотека
сбербанк россии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156222/27/1562222756_0:0:2918:1641_1920x0_80_0_0_71f4057c0cc79e060ad7e65f48324f52.jpg
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. С 7 мая Сбербанк поднимет ставку по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройке и на вторичном рынке на 0,4 процентного пункта, сообщили РИА Новости в кол-центре кредитной организации.Таким образом, минимальная базовая ставка по ипотеке на покупку квартиры в новостройке станет восемь процентов, на вторичном рынке — 8,1%."Обращаем внимание, что для клиентов, уже получивших одобрение по заявке на оформление ипотеки по ранее действующей ставке, ставка остается прежней и фиксируется на весь срок одобрения — 90 дней после положительного решения банка", — сообщили в Сбербанке.С 7 мая повысится и процентная ставка по акционному вкладу "Дополнительный процент", его действие продлили до 30 июня 2021 года.ЦБ 23 апреля повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до пяти процентов годовых. Это максимальный шаг роста с декабря 2014 года. После повышения показателя российские банки стали поднимать процентные ставки на вклады.
https://realty.ria.ru/20210420/ipoteka-1729028963.html
https://realty.ria.ru/20210422/sberbank-1729450123.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156222/27/1562222756_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c14ea97b0f0351642f583c906fc1c085.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ипотека, сбербанк россии, экономика
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости.
С 7 мая Сбербанк
поднимет ставку по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройке и на вторичном рынке на 0,4 процентного пункта, сообщили РИА Новости в кол-центре кредитной организации.
Таким образом, минимальная базовая ставка по ипотеке на покупку квартиры в новостройке станет восемь процентов, на вторичном рынке — 8,1%.
"Обращаем внимание, что для клиентов, уже получивших одобрение по заявке на оформление ипотеки по ранее действующей ставке, ставка остается прежней и фиксируется на весь срок одобрения — 90 дней после положительного решения банка", — сообщили в Сбербанке.
С 7 мая повысится и процентная ставка по акционному вкладу "Дополнительный процент", его действие продлили до 30 июня 2021 года.
ЦБ 23 апреля повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до пяти процентов годовых. Это максимальный шаг роста с декабря 2014 года. После повышения показателя российские банки стали поднимать процентные ставки на вклады.