https://ria.ru/20210506/ipoteka-1731349176.html

Сбербанк с 7 мая повысит ставки по ипотеке

Сбербанк с 7 мая повысит ставки по ипотеке

С 7 мая Сбербанк поднимет ставку по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройке и на вторичном рынке на 0,4 процентного пункта, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T22:05

2021-05-06T22:05

2021-05-06T23:32

россия

ипотека

сбербанк россии

экономика

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. С 7 мая Сбербанк поднимет ставку по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройке и на вторичном рынке на 0,4 процентного пункта, сообщили РИА Новости в кол-центре кредитной организации.Таким образом, минимальная базовая ставка по ипотеке на покупку квартиры в новостройке станет восемь процентов, на вторичном рынке — 8,1%."Обращаем внимание, что для клиентов, уже получивших одобрение по заявке на оформление ипотеки по ранее действующей ставке, ставка остается прежней и фиксируется на весь срок одобрения — 90 дней после положительного решения банка", — сообщили в Сбербанке.С 7 мая повысится и процентная ставка по акционному вкладу "Дополнительный процент", его действие продлили до 30 июня 2021 года.ЦБ 23 апреля повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до пяти процентов годовых. Это максимальный шаг роста с декабря 2014 года. После повышения показателя российские банки стали поднимать процентные ставки на вклады.

https://realty.ria.ru/20210420/ipoteka-1729028963.html

https://realty.ria.ru/20210422/sberbank-1729450123.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ипотека, сбербанк россии, экономика