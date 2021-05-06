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Сбербанк с 7 мая повысит ставки по ипотеке
Сбербанк с 7 мая повысит ставки по ипотеке
С 7 мая Сбербанк поднимет ставку по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройке и на вторичном рынке на 0,4 процентного пункта, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T22:05
2021-05-06T23:32
россия
ипотека
сбербанк россии
экономика
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. С 7 мая Сбербанк поднимет ставку по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройке и на вторичном рынке на 0,4 процентного пункта, сообщили РИА Новости в кол-центре кредитной организации.Таким образом, минимальная базовая ставка по ипотеке на покупку квартиры в новостройке станет восемь процентов, на вторичном рынке — 8,1%."Обращаем внимание, что для клиентов, уже получивших одобрение по заявке на оформление ипотеки по ранее действующей ставке, ставка остается прежней и фиксируется на весь срок одобрения — 90 дней после положительного решения банка", — сообщили в Сбербанке.С 7 мая повысится и процентная ставка по акционному вкладу "Дополнительный процент", его действие продлили до 30 июня 2021 года.ЦБ 23 апреля повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до пяти процентов годовых. Это максимальный шаг роста с декабря 2014 года. После повышения показателя российские банки стали поднимать процентные ставки на вклады.
https://realty.ria.ru/20210420/ipoteka-1729028963.html
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россия, ипотека, сбербанк россии, экономика

Сбербанк с 7 мая повысит ставки по ипотеке

22:05 06.05.2021 (обновлено: 23:32 06.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЦентр ипотечного кредитования в отделении ПАО "Сбербанк"
Центр ипотечного кредитования в отделении ПАО Сбербанк - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. С 7 мая Сбербанк поднимет ставку по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройке и на вторичном рынке на 0,4 процентного пункта, сообщили РИА Новости в кол-центре кредитной организации.
Таким образом, минимальная базовая ставка по ипотеке на покупку квартиры в новостройке станет восемь процентов, на вторичном рынке — 8,1%.
Ипотека - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 07:08
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"Обращаем внимание, что для клиентов, уже получивших одобрение по заявке на оформление ипотеки по ранее действующей ставке, ставка остается прежней и фиксируется на весь срок одобрения — 90 дней после положительного решения банка", — сообщили в Сбербанке.
С 7 мая повысится и процентная ставка по акционному вкладу "Дополнительный процент", его действие продлили до 30 июня 2021 года.
ЦБ 23 апреля повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до пяти процентов годовых. Это максимальный шаг роста с декабря 2014 года. После повышения показателя российские банки стали поднимать процентные ставки на вклады.
Повседневная жизнь - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 13:18
В залоге у Сбербанка находится 25 миллионов "квадратов" ипотечного жилья
 
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