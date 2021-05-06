https://ria.ru/20210506/granitsa-1731249591.html

"Дело Яценюка процветает": Пушков оценил обустройство украинской границы

"Дело Яценюка процветает": Пушков оценил обустройство украинской границы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы Государственной пограничной службы Украины, генерала Сергея Дейнеко об обустройстве границы с Россией. РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T00:36

2021-05-06T00:36

2021-05-06T00:36

сергей дейнеко

россия

алексей пушков

арсений яценюк

украина

в мире

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы Государственной пограничной службы Украины, генерала Сергея Дейнеко об обустройстве границы с Россией.Ранее Дейнеко заявил, что обустройство границы с Россией продолжается, на это потратили уже два миллиарда гривен (около 72 миллионов долларов). По словам чиновника, сейчас завершаются соответствующие работы в Харьковской области, за все время власти обустроили, в том числе, около 400 километров противотанкового рва."Дело Яценюка, соорудившего хлипкий заборчик и канавку на границе с Россией за 100 миллионов гривен, процветает. На 70 километров (??) колючей проволоки, 100 километров металлического заборчика и целых 400 километров рва уже потрачено более двух миллиардов гривен! Сколько из них разворовано - покрыто мраком. А толку – ноль", - написал Пушков в своем Twitter.В мае 2015 года Арсений Яценюк, занимавший на тот момент пост премьера, объявил о начале строительства "реальной госграницы" с Россией. Проект назвали "Стена", а позже по инициативе самого премьера переименовали в "Европейский вал". Несмотря на громкое название, фортификационное сооружение представляло собой забор из сетки, колючую проволоку и рвы.В Раде "Стену" Яценюка окрестили "огородной решеткой" и "ямой стоимостью четыре миллиарда гривен". Впоследствии бюджет сократили вдвое, а в 2016 году Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело о растрате государственных средств, выделенных на "Стену". Тогда задержали семь человек, в том числе работников погранслужбы и представителей предприятий-подрядчиков.

https://radiosputnik.ria.ru/20201215/stena-1589363918.html

https://ria.ru/20210505/vertolety-1731223895.html

россия

украина

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сергей дейнеко, россия, алексей пушков, арсений яценюк, украина, в мире