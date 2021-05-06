https://ria.ru/20210506/gosduma-1731281708.html

Депутат Госдумы отверг обвинения Киева в "аннексии" Азовского моря

Депутат Госдумы отверг обвинения Киева в "аннексии" Азовского моря

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал выдумкой обвинения со стороны Киева в "ползучей аннексии Азовского моря". РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T11:38

2021-05-06T11:38

2021-05-06T11:38

россия

дмитрий кулеба

азовское море

михаил шеремет

госдума рф

дмитрий песков

оон

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал выдумкой обвинения со стороны Киева в "ползучей аннексии Азовского моря".Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия постоянно усиливает свое военное присутствие в Азовском море и перекрывает торговые пути. По его мнению, российская сторона может совершить "ползучую аннексию" Азовского моря."На Украине уже взяли за практику прикрывать свои агрессивные планы и намерения обвинениями в сторону России. Именно украинская сторона постоянно нагнетает ситуацию и пытается устроить провокации в Керченском проливе и Азовском море. В Киеве придумали удобную политику. Они стали зарабатывать на антироссийской риторике, отсюда и подобные выдумки об аннексии", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, Россия строго придерживается всех правил судоходства, как в Керченском проливе, так и Азовском море. "Киеву не стоит делать из мухи слона, а лучше строго выполнять взятые обязательства и придерживаться дружественной политики в отношении России. К сожалению, сегодня Украина недоговороспособна. Все решения за нее принимают в Вашингтоне. Возникает вопрос, нужен ли вообще Украине МИД, если весь ее курс определяет госдеп", - подчеркнул депутат.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.Песков также заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных - не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210422/azovskoe-1729527222.html

https://ria.ru/20210505/krym-1731183717.html

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азовское море

украина

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россия, дмитрий кулеба, азовское море, михаил шеремет, госдума рф, дмитрий песков, оон, украина