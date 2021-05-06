https://ria.ru/20210506/gonkong-1731260486.html

Гонконгского активиста Вонга приговорили к десяти месяцам лишения свободы

Гонконгского активиста Вонга приговорили к десяти месяцам лишения свободы

Суд в Гонконге приговорил одного из самых видных активистов продемократического движения Гонконга Джошуа Вонга к 10 месяцам лишения свободы за участие в июне... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T08:20

2021-05-06T08:20

2021-05-06T08:20

джошуа вонг

виктория (австралия)

пекин

гонконг

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156259/38/1562593813_37:0:2896:1608_1920x0_80_0_0_1ed83c79918fb0e962ec6910a72b3172.jpg

ПЕКИН, 6 мая – РИА Новости. Суд в Гонконге приговорил одного из самых видных активистов продемократического движения Гонконга Джошуа Вонга к 10 месяцам лишения свободы за участие в июне прошлого года в незаконном митинге по случаю годовщины событий на площади Тяньаньмэнь, сообщает газета South China Morning Post.Каждый год 4 июня в Гонконге проходят мероприятия в память о жертвах столкновений, которые произошли в 1989 году во время студенческих волнений на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина. По официальным данным, погибли немногим более 200 человек и около 7 тысяч были ранены, правозащитники же говорят о тысячах погибших.Однако в прошлом году полиция Гонконга впервые за 30 лет запретила проводить массовые мероприятия 4 июня из-за эпидемии COVID-19. Несмотря на запрет, организаторы акции традиционно собрались в парке Виктория, чтобы почтить память погибших минутой молчания. Во время собрания произошли столкновения с полицией, которая применила перцовые баллончики для разгона толпы.Как сообщает газета, в четверг Вонг и еще трое участников акции получили тюремные сроки за участие в мероприятии. Вонг, который в декабре прошлого года был приговорен к 13,5 месяцам лишения свободы за участие в антиправительственных протестах 2019 года, получил 10 месяцев тюрьмы. Отсчет второго тюремного срока начнется после того, как закончится первый.

https://ria.ru/20210316/gonkong-1601417668.html

https://ria.ru/20201208/protest-1588236557.html

виктория (австралия)

пекин

гонконг

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джошуа вонг, виктория (австралия), пекин, гонконг, в мире