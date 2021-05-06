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Гонконгского активиста Вонга приговорили к десяти месяцам лишения свободы
Гонконгского активиста Вонга приговорили к десяти месяцам лишения свободы
Суд в Гонконге приговорил одного из самых видных активистов продемократического движения Гонконга Джошуа Вонга к 10 месяцам лишения свободы за участие в июне... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T08:20
2021-05-06T08:20
джошуа вонг
виктория (австралия)
пекин
гонконг
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ПЕКИН, 6 мая – РИА Новости. Суд в Гонконге приговорил одного из самых видных активистов продемократического движения Гонконга Джошуа Вонга к 10 месяцам лишения свободы за участие в июне прошлого года в незаконном митинге по случаю годовщины событий на площади Тяньаньмэнь, сообщает газета South China Morning Post.Каждый год 4 июня в Гонконге проходят мероприятия в память о жертвах столкновений, которые произошли в 1989 году во время студенческих волнений на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина. По официальным данным, погибли немногим более 200 человек и около 7 тысяч были ранены, правозащитники же говорят о тысячах погибших.Однако в прошлом году полиция Гонконга впервые за 30 лет запретила проводить массовые мероприятия 4 июня из-за эпидемии COVID-19. Несмотря на запрет, организаторы акции традиционно собрались в парке Виктория, чтобы почтить память погибших минутой молчания. Во время собрания произошли столкновения с полицией, которая применила перцовые баллончики для разгона толпы.Как сообщает газета, в четверг Вонг и еще трое участников акции получили тюремные сроки за участие в мероприятии. Вонг, который в декабре прошлого года был приговорен к 13,5 месяцам лишения свободы за участие в антиправительственных протестах 2019 года, получил 10 месяцев тюрьмы. Отсчет второго тюремного срока начнется после того, как закончится первый.
https://ria.ru/20210316/gonkong-1601417668.html
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джошуа вонг, виктория (австралия), пекин, гонконг, в мире

Гонконгского активиста Вонга приговорили к десяти месяцам лишения свободы

08:20 06.05.2021
 
CC BY 2.0 / ChiralJon / Hong Kong IslandФинансовый центр Гонконга
Финансовый центр Гонконга - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
CC BY 2.0 / ChiralJon / Hong Kong Island
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ПЕКИН, 6 мая – РИА Новости. Суд в Гонконге приговорил одного из самых видных активистов продемократического движения Гонконга Джошуа Вонга к 10 месяцам лишения свободы за участие в июне прошлого года в незаконном митинге по случаю годовщины событий на площади Тяньаньмэнь, сообщает газета South China Morning Post.
Каждый год 4 июня в Гонконге проходят мероприятия в память о жертвах столкновений, которые произошли в 1989 году во время студенческих волнений на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина. По официальным данным, погибли немногим более 200 человек и около 7 тысяч были ранены, правозащитники же говорят о тысячах погибших.
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Однако в прошлом году полиция Гонконга впервые за 30 лет запретила проводить массовые мероприятия 4 июня из-за эпидемии COVID-19. Несмотря на запрет, организаторы акции традиционно собрались в парке Виктория, чтобы почтить память погибших минутой молчания. Во время собрания произошли столкновения с полицией, которая применила перцовые баллончики для разгона толпы.
Как сообщает газета, в четверг Вонг и еще трое участников акции получили тюремные сроки за участие в мероприятии. Вонг, который в декабре прошлого года был приговорен к 13,5 месяцам лишения свободы за участие в антиправительственных протестах 2019 года, получил 10 месяцев тюрьмы. Отсчет второго тюремного срока начнется после того, как закончится первый.
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Джошуа ВонгВиктория (Австралия)ПекинГонконгВ мире
 
 
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