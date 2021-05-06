https://ria.ru/20210506/golikova-1731308096.html

Голикова рассказала о масочном режиме в российских регионах

Голикова рассказала о масочном режиме в российских регионах

Масочный режим как мера профилактики коронавирусной инфекции в настоящее время сохраняется в 84 из 85 регионов России, он отменен только в Амурской области,... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T15:19

2021-05-06T15:19

2021-05-06T15:19

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

владимир путин

амурская область

общество

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СОЧИ, 6 мая – РИА Новости. Масочный режим как мера профилактики коронавирусной инфекции в настоящее время сохраняется в 84 из 85 регионов России, он отменен только в Амурской области, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."По-прежнему действует ваш указ прошлого года о критериях снятия ограничений... Сегодня 84 региона страны за исключением Амурской области сохранили масочный режим. Но здесь бы я обратила внимание на контроль за соблюдением этого режима, потому что мы видим, что не все граждане соблюдают", - сказала Голикова в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

россия

амурская область

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова, владимир путин, амурская область, общество