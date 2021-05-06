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Голикова рассказала о масочном режиме в российских регионах
Голикова рассказала о масочном режиме в российских регионах
Масочный режим как мера профилактики коронавирусной инфекции в настоящее время сохраняется в 84 из 85 регионов России, он отменен только в Амурской области,... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T15:19
2021-05-06T15:19
2021-05-06T15:19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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татьяна голикова
владимир путин
амурская область
общество
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СОЧИ, 6 мая – РИА Новости. Масочный режим как мера профилактики коронавирусной инфекции в настоящее время сохраняется в 84 из 85 регионов России, он отменен только в Амурской области, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."По-прежнему действует ваш указ прошлого года о критериях снятия ограничений... Сегодня 84 региона страны за исключением Амурской области сохранили масочный режим. Но здесь бы я обратила внимание на контроль за соблюдением этого режима, потому что мы видим, что не все граждане соблюдают", - сказала Голикова в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
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