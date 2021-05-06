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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210506/golikova-1731308096.html
Голикова рассказала о масочном режиме в российских регионах
Голикова рассказала о масочном режиме в российских регионах
Масочный режим как мера профилактики коронавирусной инфекции в настоящее время сохраняется в 84 из 85 регионов России, он отменен только в Амурской области,... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T15:19
2021-05-06T15:19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
владимир путин
амурская область
общество
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СОЧИ, 6 мая – РИА Новости. Масочный режим как мера профилактики коронавирусной инфекции в настоящее время сохраняется в 84 из 85 регионов России, он отменен только в Амурской области, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."По-прежнему действует ваш указ прошлого года о критериях снятия ограничений... Сегодня 84 региона страны за исключением Амурской области сохранили масочный режим. Но здесь бы я обратила внимание на контроль за соблюдением этого режима, потому что мы видим, что не все граждане соблюдают", - сказала Голикова в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова, владимир путин, амурская область, общество

Голикова рассказала о масочном режиме в российских регионах

15:19 06.05.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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СОЧИ, 6 мая – РИА Новости. Масочный режим как мера профилактики коронавирусной инфекции в настоящее время сохраняется в 84 из 85 регионов России, он отменен только в Амурской области, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"По-прежнему действует ваш указ прошлого года о критериях снятия ограничений... Сегодня 84 региона страны за исключением Амурской области сохранили масочный режим. Но здесь бы я обратила внимание на контроль за соблюдением этого режима, потому что мы видим, что не все граждане соблюдают", - сказала Голикова в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваВладимир ПутинАмурская областьОбщество
 
 
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