https://ria.ru/20210506/golikova-1731304642.html

Голикова прокомментировала статистику по COVID-19 в России

Голикова прокомментировала статистику по COVID-19 в России

Наибольший прирост заболеваемости коронавирусом фиксируется в Москве и Санкт-Петербурге, но это ожидаемо, там высокий уровень тестирования, сообщила... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T14:57

2021-05-06T14:57

2021-05-06T15:16

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

владимир путин

москва

санкт-петербург

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СОЧИ, 6 мая - РИА Новости. Наибольший прирост заболеваемости коронавирусом фиксируется в Москве и Санкт-Петербурге, но это ожидаемо, там высокий уровень тестирования, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Наибольший прирост новых случаев заболеваемости, 37%, приходится на Москву и Санкт-Петербург. Но это ожидаемо, мы, соответственно, это предполагали. Ну и плюс коллеги держат достаточно высокий уровень тестирования и выявляют новые случаи заболевания", - сказала Голикова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

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2021

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