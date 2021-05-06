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Голикова прокомментировала статистику по COVID-19 в России
Голикова прокомментировала статистику по COVID-19 в России
Наибольший прирост заболеваемости коронавирусом фиксируется в Москве и Санкт-Петербурге, но это ожидаемо, там высокий уровень тестирования, сообщила... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T14:57
2021-05-06T14:57
2021-05-06T15:16
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
татьяна голикова
владимир путин
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СОЧИ, 6 мая - РИА Новости. Наибольший прирост заболеваемости коронавирусом фиксируется в Москве и Санкт-Петербурге, но это ожидаемо, там высокий уровень тестирования, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Наибольший прирост новых случаев заболеваемости, 37%, приходится на Москву и Санкт-Петербург. Но это ожидаемо, мы, соответственно, это предполагали. Ну и плюс коллеги держат достаточно высокий уровень тестирования и выявляют новые случаи заболевания", - сказала Голикова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова, владимир путин, москва, санкт-петербург, общество