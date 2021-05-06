https://ria.ru/20210506/glavarkhiv-1731269026.html
Главархив Москвы опубликовал документы о работе госпиталей в войну
Главархив Москвы опубликовал документы о работе госпиталей в войну
Главархив разместил в виртуальном музее рассекреченные документы о работе эвакуационных госпиталей во время Великой Отечественной войны, в том числе... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T09:43
2021-05-06T09:43
2021-05-06T09:43
главархив
анастасия ракова
москва
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Главархив разместил в виртуальном музее рассекреченные документы о работе эвакуационных госпиталей во время Великой Отечественной войны, в том числе стенограммы, а также фотографии, отчеты и другие свидетельства работы медиков, сообщается на сайте мэра Москвы."В Главархив Москвы было передано более 2 тысяч редких документов эвакуационных госпиталей столицы, которые были обнаружены во время капитального ремонта. К настоящему моменту проведена масштабная работа по их изучению, рассекречиванию, оцифровке", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.Она отметила, что самые интересные из этих документов сейчас опубликованы в виртуальном музее. Благодаря этим документам горожане смогут узнать о работе столичных военных медиков, добавила заммэра.Девять спрятанных в полости стены связок документов случайно обнаружили во время капитального ремонта хранилища медицинской документации. Многие из документов были под грифом "секретно"."Находка оказалась частью архива отдела эвакогоспиталей Московского городского отдела здравоохранения. Этот отдел был специальным подразделением, который курировал военно-медицинские учреждения", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210427/muzey-1730080690.html
https://ria.ru/20210412/moskva-1727832108.html
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главархив, анастасия ракова , москва