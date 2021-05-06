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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210506/film-1731255263.html
Мадуро планирует снять совместный фильм со Стивеном Сигалом
Мадуро планирует снять совместный фильм со Стивеном Сигалом
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что снимет совместный фильм со Стивеном Сигалом, однако является ли эта идея шуткой или правдой, глава государства... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T05:18
2021-05-06T05:18
культура
стивен сигал
николас мадуро
венесуэла
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 мая - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что снимет совместный фильм со Стивеном Сигалом, однако является ли эта идея шуткой или правдой, глава государства решил оставить за кадром.Накануне Мадуро провел встречу с Сигалом, актер приехал в Каракас."Я Nico Maduro de tumbar", - сказал он с улыбкой.Президент воспользовался игрой слов: несколько нескладно звучащая на испанском фраза "Nico Maduro de tumbar" дословно переводится как "Нико Мадуро, чтобы свалить с ног". Но ее можно прочитать иначе - как "Nico más duro que tumbar" ("Нико - слишком прочный, чтобы свалить с ног")."Мы будем бороться с демонами, вот так: Ра! Ра! Ра!" - показал Мадуро рубящие движения руками, комментируя возможный сюжет фильма.Президент также напомнил, что Сигал подарил ему самурайский меч."Кто теперь свяжется со мной? Если раньше у меня не было катаны, и я срубал головы демонам вот так - вжих, вжих, вжих (снова показал он руками), то теперь невозможно, чтобы они побороли меня", - сказал Мадуро.
https://ria.ru/20201020/proekt-1580622999.html
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стивен сигал, николас мадуро, венесуэла, в мире

Мадуро планирует снять совместный фильм со Стивеном Сигалом

05:18 06.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 мая - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что снимет совместный фильм со Стивеном Сигалом, однако является ли эта идея шуткой или правдой, глава государства решил оставить за кадром.
Накануне Мадуро провел встречу с Сигалом, актер приехал в Каракас.
"У нас была очень дружественная и сердечная встреча... Мы говорили о его будущих кинематографических проектах, мы снимем вместе фильм, я и Стивен Сигал, который называется "Nico Maduro de tumbar", - сказал он. Заявление президента транслировалось в Twitter.
"Я Nico Maduro de tumbar", - сказал он с улыбкой.
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Президент воспользовался игрой слов: несколько нескладно звучащая на испанском фраза "Nico Maduro de tumbar" дословно переводится как "Нико Мадуро, чтобы свалить с ног". Но ее можно прочитать иначе - как "Nico más duro que tumbar" ("Нико - слишком прочный, чтобы свалить с ног").
"Мы будем бороться с демонами, вот так: Ра! Ра! Ра!" - показал Мадуро рубящие движения руками, комментируя возможный сюжет фильма.
Президент также напомнил, что Сигал подарил ему самурайский меч.
"Кто теперь свяжется со мной? Если раньше у меня не было катаны, и я срубал головы демонам вот так - вжих, вжих, вжих (снова показал он руками), то теперь невозможно, чтобы они побороли меня", - сказал Мадуро.
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