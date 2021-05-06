https://ria.ru/20210506/film-1731255263.html

Мадуро планирует снять совместный фильм со Стивеном Сигалом

Мадуро планирует снять совместный фильм со Стивеном Сигалом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что снимет совместный фильм со Стивеном Сигалом, однако является ли эта идея шуткой или правдой, глава государства... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T05:18

2021-05-06T05:18

2021-05-06T05:18

культура

стивен сигал

николас мадуро

венесуэла

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 мая - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что снимет совместный фильм со Стивеном Сигалом, однако является ли эта идея шуткой или правдой, глава государства решил оставить за кадром.Накануне Мадуро провел встречу с Сигалом, актер приехал в Каракас."Я Nico Maduro de tumbar", - сказал он с улыбкой.Президент воспользовался игрой слов: несколько нескладно звучащая на испанском фраза "Nico Maduro de tumbar" дословно переводится как "Нико Мадуро, чтобы свалить с ног". Но ее можно прочитать иначе - как "Nico más duro que tumbar" ("Нико - слишком прочный, чтобы свалить с ног")."Мы будем бороться с демонами, вот так: Ра! Ра! Ра!" - показал Мадуро рубящие движения руками, комментируя возможный сюжет фильма.Президент также напомнил, что Сигал подарил ему самурайский меч."Кто теперь свяжется со мной? Если раньше у меня не было катаны, и я срубал головы демонам вот так - вжих, вжих, вжих (снова показал он руками), то теперь невозможно, чтобы они побороли меня", - сказал Мадуро.

https://ria.ru/20201020/proekt-1580622999.html

https://ria.ru/20200910/baykal-1577016535.html

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стивен сигал, николас мадуро, венесуэла, в мире