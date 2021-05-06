https://ria.ru/20210506/fbk-1731290715.html

Защита ФБК* обжаловала ограничения по иску об экстремистской организации

Защита ФБК* обжаловала ограничения по иску об экстремистской организации

Защита "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК*) обжаловала в апелляционном суде применение к фонду "запрета определенных действий" в рамках иска о признании... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T13:01

2021-05-06T13:01

2021-05-06T13:01

россия

фонд борьбы с коррупцией

московский городской суд

политика

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Защита "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК*) обжаловала в апелляционном суде применение к фонду "запрета определенных действий" в рамках иска о признании экстремистской организацией, сообщили журналистам в пресс-службе организации "Команда 29", адвокаты которой представляют его интересы.Мосгорсуд ранее удовлетворил ходатайство прокуратуры о применении мер предварительной защиты в виде запрета определенных действий в отношении не только ФБК*, но и "Фонда защиты прав граждан"*."Наши юристы оспаривают все запреты, наложенные на ФБК*: на размещение материалов в интернете, организацию публичных мероприятий, участие в выборах и использование банковских вкладов", - сказали в пресс-службе "Команды 29", уточнив, что жалоба подана в Первый апелляционный суд.На НКО наложили ограничения взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, пользоваться финансовыми услугами, не касающимися уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.Кроме того, прокуратура приостановила деятельность общественного движения "Штабы Навального" в рамках того же процесса. Признать эти организации экстремистскими просит прокуратура Москвы: по оценке ведомства, они "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".По словам опрошенных РИА Новости экспертов, экстремистский статус сделает работу этих НКО в России невозможной, будет запрещена вся символика, а СМИ при упоминании таких организаций должны будут подчеркивать, что они запрещены. Уголовная ответственность в таком случае будет грозить как организаторам НКО, так и рядовым участникам и жертвователям. Сейчас в списке запрещенных экстремистских организаций (реестр ведет Минюст) значатся более 80 объединений общественного и религиозного толка.* Некоммерческие организации, признанные иноагентом в России

https://ria.ru/20210505/isk-1731173457.html

https://ria.ru/20210430/pavlov-1730623363.html

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2021

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россия, фонд борьбы с коррупцией, московский городской суд, политика