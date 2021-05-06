https://ria.ru/20210506/fbk-1731290715.html
Защита ФБК* обжаловала ограничения по иску об экстремистской организации
Защита ФБК* обжаловала ограничения по иску об экстремистской организации
Защита "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК*) обжаловала в апелляционном суде применение к фонду "запрета определенных действий" в рамках иска о признании... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T13:01
2021-05-06T13:01
2021-05-06T13:01
россия
фонд борьбы с коррупцией
московский городской суд
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/154865/29/1548652990_0:213:3071:1940_1920x0_80_0_0_2174a9903e03cae4be90b28f4248d6fb.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Защита "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК*) обжаловала в апелляционном суде применение к фонду "запрета определенных действий" в рамках иска о признании экстремистской организацией, сообщили журналистам в пресс-службе организации "Команда 29", адвокаты которой представляют его интересы.Мосгорсуд ранее удовлетворил ходатайство прокуратуры о применении мер предварительной защиты в виде запрета определенных действий в отношении не только ФБК*, но и "Фонда защиты прав граждан"*."Наши юристы оспаривают все запреты, наложенные на ФБК*: на размещение материалов в интернете, организацию публичных мероприятий, участие в выборах и использование банковских вкладов", - сказали в пресс-службе "Команды 29", уточнив, что жалоба подана в Первый апелляционный суд.На НКО наложили ограничения взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, пользоваться финансовыми услугами, не касающимися уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.Кроме того, прокуратура приостановила деятельность общественного движения "Штабы Навального" в рамках того же процесса. Признать эти организации экстремистскими просит прокуратура Москвы: по оценке ведомства, они "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".По словам опрошенных РИА Новости экспертов, экстремистский статус сделает работу этих НКО в России невозможной, будет запрещена вся символика, а СМИ при упоминании таких организаций должны будут подчеркивать, что они запрещены. Уголовная ответственность в таком случае будет грозить как организаторам НКО, так и рядовым участникам и жертвователям. Сейчас в списке запрещенных экстремистских организаций (реестр ведет Минюст) значатся более 80 объединений общественного и религиозного толка.* Некоммерческие организации, признанные иноагентом в России
https://ria.ru/20210505/isk-1731173457.html
https://ria.ru/20210430/pavlov-1730623363.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/154865/29/1548652990_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_5567bb9a12eea29e4dec89eab6861111.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, фонд борьбы с коррупцией, московский городской суд, политика
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости.
Защита "Фонда борьбы с коррупцией
" (ФБК*) обжаловала в апелляционном суде применение к фонду "запрета определенных действий" в рамках иска о признании экстремистской организацией, сообщили журналистам в пресс-службе организации "Команда 29", адвокаты которой представляют его интересы.
Мосгорсуд ранее удовлетворил ходатайство прокуратуры о применении мер предварительной защиты в виде запрета определенных действий в отношении не только ФБК*, но и "Фонда защиты прав граждан"*.
"Наши юристы оспаривают все запреты, наложенные на ФБК*: на размещение материалов в интернете, организацию публичных мероприятий, участие в выборах и использование банковских вкладов", - сказали в пресс-службе "Команды 29", уточнив, что жалоба подана в Первый апелляционный суд.
На НКО наложили ограничения взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, пользоваться финансовыми услугами, не касающимися уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
Кроме того, прокуратура приостановила деятельность общественного движения "Штабы Навального" в рамках того же процесса. Признать эти организации экстремистскими просит прокуратура Москвы
: по оценке ведомства, они "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".
По словам опрошенных РИА Новости экспертов, экстремистский статус сделает работу этих НКО в России
невозможной, будет запрещена вся символика, а СМИ при упоминании таких организаций должны будут подчеркивать, что они запрещены. Уголовная ответственность в таком случае будет грозить как организаторам НКО, так и рядовым участникам и жертвователям. Сейчас в списке запрещенных экстремистских организаций (реестр ведет Минюст) значатся более 80 объединений общественного и религиозного толка.
* Некоммерческие организации, признанные иноагентом в России