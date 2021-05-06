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Защита ФБК* обжаловала ограничения по иску об экстремистской организации
Защита ФБК* обжаловала ограничения по иску об экстремистской организации
Защита "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК*) обжаловала в апелляционном суде применение к фонду "запрета определенных действий" в рамках иска о признании... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T13:01
2021-05-06T13:01
россия
фонд борьбы с коррупцией
московский городской суд
политика
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Защита "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК*) обжаловала в апелляционном суде применение к фонду "запрета определенных действий" в рамках иска о признании экстремистской организацией, сообщили журналистам в пресс-службе организации "Команда 29", адвокаты которой представляют его интересы.Мосгорсуд ранее удовлетворил ходатайство прокуратуры о применении мер предварительной защиты в виде запрета определенных действий в отношении не только ФБК*, но и "Фонда защиты прав граждан"*."Наши юристы оспаривают все запреты, наложенные на ФБК*: на размещение материалов в интернете, организацию публичных мероприятий, участие в выборах и использование банковских вкладов", - сказали в пресс-службе "Команды 29", уточнив, что жалоба подана в Первый апелляционный суд.На НКО наложили ограничения взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, пользоваться финансовыми услугами, не касающимися уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.Кроме того, прокуратура приостановила деятельность общественного движения "Штабы Навального" в рамках того же процесса. Признать эти организации экстремистскими просит прокуратура Москвы: по оценке ведомства, они "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".По словам опрошенных РИА Новости экспертов, экстремистский статус сделает работу этих НКО в России невозможной, будет запрещена вся символика, а СМИ при упоминании таких организаций должны будут подчеркивать, что они запрещены. Уголовная ответственность в таком случае будет грозить как организаторам НКО, так и рядовым участникам и жертвователям. Сейчас в списке запрещенных экстремистских организаций (реестр ведет Минюст) значатся более 80 объединений общественного и религиозного толка.* Некоммерческие организации, признанные иноагентом в России
https://ria.ru/20210505/isk-1731173457.html
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россия, фонд борьбы с коррупцией, московский городской суд, политика

Защита ФБК* обжаловала ограничения по иску об экстремистской организации

13:01 06.05.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание московского городского суда
Здание московского городского суда - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Защита "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК*) обжаловала в апелляционном суде применение к фонду "запрета определенных действий" в рамках иска о признании экстремистской организацией, сообщили журналистам в пресс-службе организации "Команда 29", адвокаты которой представляют его интересы.
Мосгорсуд ранее удовлетворил ходатайство прокуратуры о применении мер предварительной защиты в виде запрета определенных действий в отношении не только ФБК*, но и "Фонда защиты прав граждан"*.
"Наши юристы оспаривают все запреты, наложенные на ФБК*: на размещение материалов в интернете, организацию публичных мероприятий, участие в выборах и использование банковских вкладов", - сказали в пресс-службе "Команды 29", уточнив, что жалоба подана в Первый апелляционный суд.
На НКО наложили ограничения взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, пользоваться финансовыми услугами, не касающимися уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
Алексей Навальный на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
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Суд принял иск Навального к Пескову из-за слов о работе с ЦРУ
Кроме того, прокуратура приостановила деятельность общественного движения "Штабы Навального" в рамках того же процесса. Признать эти организации экстремистскими просит прокуратура Москвы: по оценке ведомства, они "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".
По словам опрошенных РИА Новости экспертов, экстремистский статус сделает работу этих НКО в России невозможной, будет запрещена вся символика, а СМИ при упоминании таких организаций должны будут подчеркивать, что они запрещены. Уголовная ответственность в таком случае будет грозить как организаторам НКО, так и рядовым участникам и жертвователям. Сейчас в списке запрещенных экстремистских организаций (реестр ведет Минюст) значатся более 80 объединений общественного и религиозного толка.
* Некоммерческие организации, признанные иноагентом в России
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