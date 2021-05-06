https://ria.ru/20210506/dtp-1731254244.html
Погибшие в ДТП под Хабаровском пассажирки автобуса не были пристегнуты
Погибшие в ДТП под Хабаровском пассажирки автобуса не были пристегнуты
Все три погибшие в ДТП под Хабаровском пассажирки автобуса не были пристегнуты ремнями безопасностями, заявил в эфире телеканала "Губерния" директор... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T03:35
2021-05-06T03:35
2021-05-06T03:35
хабаровский край
происшествия
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ХАБАРОВСК, 6 мая - РИА Новости. Все три погибшие в ДТП под Хабаровском пассажирки автобуса не были пристегнуты ремнями безопасностями, заявил в эфире телеканала "Губерния" директор компании-перевозчика "Пять звезд" Юрий Васильев.ДТП произошло в ночь на 1 мая на 361 километре федеральной автодороги А-376 Лидога - Ванино. Водитель междугороднего автобуса 311 маршрута компании "Пять звезд", перевозившего пассажиров из Хабаровска в Советскую Гавань, выехал на встречную полосу, съехал в кювет и опрокинулся. В салоне находились 32 пассажира и два водителя. В результате аварии погибли две женщины и девушка 17 лет (1973, 2000 и 2004 годов рождения). По заявлению УГИБДД, число пострадавших возросло до 17 человек, изначально сообщалось о 10.В ходе телевизионной программы был поднят вопрос о том, как был подан сигнал о помощи после ЧП и не был ли он запоздалым.Он уточнил, что во время падения автобуса, второй водитель спал. "Его отбросило на лобовое стекло, но стекло оказалось прочным - и он не вылетел по инерции", - объяснил директор компании-перевозчика. Сказать, какая скорость была во время аварии, он затруднился.Ранее Васильев в видеообращении на официальной странице в аккаунте Instagram сообщил, что 30-летний водитель автобуса уснул за рулем. По факту ДТП возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц и за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Расследование было передано в Главное следственное управление СК России. Как сообщали РИА Новости в региональном управлении ГИБДД, оба водителя на момент поездки были трезвыми, они прошли медосвидетельствование после ЧП.
https://ria.ru/20210505/dtp-1731198366.html
https://ria.ru/20210505/arest-1731183095.html
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хабаровский край, происшествия
ХАБАРОВСК, 6 мая - РИА Новости.
Все три погибшие в ДТП под Хабаровском
пассажирки автобуса не были пристегнуты ремнями безопасностями, заявил в эфире телеканала "Губерния" директор компании-перевозчика "Пять звезд" Юрий Васильев.
ДТП произошло в ночь на 1 мая на 361 километре федеральной автодороги А-376 Лидога - Ванино. Водитель междугороднего автобуса 311 маршрута компании "Пять звезд", перевозившего пассажиров из Хабаровска в Советскую Гавань, выехал на встречную полосу, съехал в кювет и опрокинулся. В салоне находились 32 пассажира и два водителя. В результате аварии погибли две женщины и девушка 17 лет (1973, 2000 и 2004 годов рождения). По заявлению УГИБДД, число пострадавших возросло до 17 человек, изначально сообщалось о 10.
"Вот этот вопрос очень важный… Как мне рассказал инженер по безопасности, который находился там, что те люди, которые были пристегнуты, они отделались легкими царапинами, нет никаких проблем. Кто пренебрег этим правилом, к сожалению… Естественно, контролер, который провожает на вокзале, он проверяет, пристегнуты ли пассажиры", - ответил Васильев на вопрос, были ли пристегнуты пассажиры?".
В ходе телевизионной программы был поднят вопрос о том, как был подан сигнал о помощи после ЧП и не был ли он запоздалым.
"Каждый автобус оснащен системой ГЛОНАСС, есть кнопка 112, которой оснащен каждый автобус, эта кнопка сработала, то есть все службы были оповещены о трагедии… Один водитель у нас задержан, но второй водитель мне сказал, что кнопка была нажата", - заверил Васильев.
Он уточнил, что во время падения автобуса, второй водитель спал. "Его отбросило на лобовое стекло, но стекло оказалось прочным - и он не вылетел по инерции", - объяснил директор компании-перевозчика. Сказать, какая скорость была во время аварии, он затруднился.
Ранее Васильев в видеообращении на официальной странице в аккаунте Instagram сообщил, что 30-летний водитель автобуса уснул за рулем. По факту ДТП возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц и за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Расследование было передано в Главное следственное управление СК России. Как сообщали РИА Новости в региональном управлении ГИБДД, оба водителя на момент поездки были трезвыми, они прошли медосвидетельствование после ЧП.