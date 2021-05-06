https://ria.ru/20210506/dtp-1731254244.html

Погибшие в ДТП под Хабаровском пассажирки автобуса не были пристегнуты

Погибшие в ДТП под Хабаровском пассажирки автобуса не были пристегнуты

Все три погибшие в ДТП под Хабаровском пассажирки автобуса не были пристегнуты ремнями безопасностями, заявил в эфире телеканала "Губерния" директор... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T03:35

2021-05-06T03:35

2021-05-06T03:35

хабаровский край

происшествия

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ХАБАРОВСК, 6 мая - РИА Новости. Все три погибшие в ДТП под Хабаровском пассажирки автобуса не были пристегнуты ремнями безопасностями, заявил в эфире телеканала "Губерния" директор компании-перевозчика "Пять звезд" Юрий Васильев.ДТП произошло в ночь на 1 мая на 361 километре федеральной автодороги А-376 Лидога - Ванино. Водитель междугороднего автобуса 311 маршрута компании "Пять звезд", перевозившего пассажиров из Хабаровска в Советскую Гавань, выехал на встречную полосу, съехал в кювет и опрокинулся. В салоне находились 32 пассажира и два водителя. В результате аварии погибли две женщины и девушка 17 лет (1973, 2000 и 2004 годов рождения). По заявлению УГИБДД, число пострадавших возросло до 17 человек, изначально сообщалось о 10.В ходе телевизионной программы был поднят вопрос о том, как был подан сигнал о помощи после ЧП и не был ли он запоздалым.Он уточнил, что во время падения автобуса, второй водитель спал. "Его отбросило на лобовое стекло, но стекло оказалось прочным - и он не вылетел по инерции", - объяснил директор компании-перевозчика. Сказать, какая скорость была во время аварии, он затруднился.Ранее Васильев в видеообращении на официальной странице в аккаунте Instagram сообщил, что 30-летний водитель автобуса уснул за рулем. По факту ДТП возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц и за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Расследование было передано в Главное следственное управление СК России. Как сообщали РИА Новости в региональном управлении ГИБДД, оба водителя на момент поездки были трезвыми, они прошли медосвидетельствование после ЧП.

https://ria.ru/20210505/dtp-1731198366.html

https://ria.ru/20210505/arest-1731183095.html

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хабаровский край, происшествия