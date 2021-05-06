https://ria.ru/20210506/diplomat-1731342966.html

В Латвии назвали имя выдворенного из России дипломата

В Латвии назвали имя выдворенного из России дипломата

Латвийским дипломатом, выдворенным из РФ в ответ на решение Риги выдворить российского дипломата, является военный атташе Янис Дрейманис, сообщил журналистам... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T20:46

2021-05-06T20:46

2021-05-06T20:46

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мид латвии

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РИГА, 6 мая – РИА Новости. Латвийским дипломатом, выдворенным из РФ в ответ на решение Риги выдворить российского дипломата, является военный атташе Янис Дрейманис, сообщил журналистам министр обороны республики Артис Пабрикс."Дрейманис - опытный военный атташе и военный дипломат. За свою профессиональную карьеру он с честью представлял интересы нашей страны, завоевав уважение и высокую оценку среди отечественных и зарубежных коллег", - сказал Пабрикс, подтвердив, что именно Дрейманис был выдворен из России.Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс 23 апреля в знак солидарности с Чехией принял решение объявить персоной нон грата одного российского дипломата из посольства в Риге.В середине апреля Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны, надуманны и возмутительны. В Кремле заявили, что Россия не будет терпеть "то, что сейчас творят в Чехии" и примкнувшим к ней странам, а также отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран. В МИД РФ добавили, что указанные обвинения в адрес России являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210501/latviya-1730818340.html

россия

москва

чехия

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россия, артис пабрикс, мид латвии, москва, чехия, в мире