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В Латвии назвали имя выдворенного из России дипломата
В Латвии назвали имя выдворенного из России дипломата
Латвийским дипломатом, выдворенным из РФ в ответ на решение Риги выдворить российского дипломата, является военный атташе Янис Дрейманис, сообщил журналистам... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T20:46
2021-05-06T20:46
россия
артис пабрикс
мид латвии
москва
чехия
в мире
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РИГА, 6 мая – РИА Новости. Латвийским дипломатом, выдворенным из РФ в ответ на решение Риги выдворить российского дипломата, является военный атташе Янис Дрейманис, сообщил журналистам министр обороны республики Артис Пабрикс."Дрейманис - опытный военный атташе и военный дипломат. За свою профессиональную карьеру он с честью представлял интересы нашей страны, завоевав уважение и высокую оценку среди отечественных и зарубежных коллег", - сказал Пабрикс, подтвердив, что именно Дрейманис был выдворен из России.Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс 23 апреля в знак солидарности с Чехией принял решение объявить персоной нон грата одного российского дипломата из посольства в Риге.В середине апреля Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны, надуманны и возмутительны. В Кремле заявили, что Россия не будет терпеть "то, что сейчас творят в Чехии" и примкнувшим к ней странам, а также отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран. В МИД РФ добавили, что указанные обвинения в адрес России являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
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россия, артис пабрикс, мид латвии, москва, чехия, в мире

В Латвии назвали имя выдворенного из России дипломата

20:46 06.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкВид на телевизионную башню Риги
Вид на телевизионную башню Риги - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Сергей Мелконов
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РИГА, 6 мая – РИА Новости. Латвийским дипломатом, выдворенным из РФ в ответ на решение Риги выдворить российского дипломата, является военный атташе Янис Дрейманис, сообщил журналистам министр обороны республики Артис Пабрикс.
"Дрейманис - опытный военный атташе и военный дипломат. За свою профессиональную карьеру он с честью представлял интересы нашей страны, завоевав уважение и высокую оценку среди отечественных и зарубежных коллег", - сказал Пабрикс, подтвердив, что именно Дрейманис был выдворен из России.
Автомобиль посольства Латвии у здания МИД России - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
1 мая, 11:44В мире
МИД Латвии пообещал "должную реакцию" на меры РФ против граждан страны
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс 23 апреля в знак солидарности с Чехией принял решение объявить персоной нон грата одного российского дипломата из посольства в Риге.
В середине апреля Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны, надуманны и возмутительны. В Кремле заявили, что Россия не будет терпеть "то, что сейчас творят в Чехии" и примкнувшим к ней странам, а также отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран. В МИД РФ добавили, что указанные обвинения в адрес России являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
 
РоссияАртис ПабриксМИД ЛатвииМоскваЧехияВ мире
 
 
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