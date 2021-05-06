https://ria.ru/20210506/dgtu-1730339660.html

Два удовольствия: почему кошки никогда не смогут "завоевать мир"

Два удовольствия: почему кошки никогда не смогут "завоевать мир"

Люди не всегда могут правильно понять поведение домашних питомцев. Какие условия необходимо создать для комфортной жизни домашнего животного? Как выстроить... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T09:00

2021-05-06T09:00

2021-05-06T09:00

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

донской государственный технический университет

общество

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Люди не всегда могут правильно понять поведение домашних питомцев. Какие условия необходимо создать для комфортной жизни домашнего животного? Как выстроить мирные взаимоотношения с чужим котом на его территории? Об этом РИА Новости рассказала практикующий ветеринарный врач, преподаватель кафедры "Биология и общая патология" Донского государственного технического университета (ДГТУ) Инна Литвинова.— Говорят, коты старательно обходят стороной людей с плохими намерениями, действительно ли это так?— Коты не понимают, хороший человек перед ним или плохой. Они неспособны оперировать столь сложными категориями. Да, есть умные животные, но не нужно их очеловечивать. У котов есть инстинкты, любопытство и опыт.Например, с вами живет компанейский кот. Если ему будет любопытно, он выйдет к вашим гостям, будет с ними знакомиться. Если человек приятно пахнет и не прогоняет кота, тот продолжит обнюхивать гостя, будет тереться железами о человека, чтобы оставить свой запах. В другой раз кот повторит свой опыт на другом человеке. Если же гость отмахнется от животного, скорее всего, тот больше не будет подходить к людям.— Мужчина встречается с женщиной — хозяйкой кота или кошки. Он любит животных, но, несмотря на попытки "найти общий язык", отношения с питомцем никак не ладятся. В чем может быть причина?— Кот спокойно жил, у него все было хорошо, а тут вы привели в дом нового человека. Для животного это стресс. В целом, все новое для питомца — стресс. Мало того, что человек большой, незнакомый, от него исходит чужой запах, так он еще и двигается, пытается взаимодействовать. Коты этого не любят.Например, животное агрессивно отвечает на заигрывание с ним или на желание человека погладить. Такого кота нужно обязательно чем-нибудь подкупить. Не все питомцы одинаково любят тактильную ласку. Коты знают два основных вида удовольствия: вкусно и много поесть и поиграть. Конечно, если не успели утихнуть детские игровые инстинкты.Поэтому необходимо либо кормить кота, либо играть с ним. В семье, где живет питомец, нужно договориться, что кота будет кормить новый член семьи. Если он будет чередовать игры и лакомства, кот не останется равнодушным.Вообще, голод — хороший мотиватор для питомцев. Не нужно, разумеется, морить голодом, достаточно немножко недокармливать.— Почему коты метят вещи?— Владельцы обычно говорят: животное метит территорию или вещи. Но это неверное объяснение, правильно — кот мочится в неположенных местах. И причина тому всегда одна — стресс. Иногда такое поведение может быть связано с появлением нового члена семьи. Но кот не выбирает целенаправленно обувь определенного человека. Просто в нее удобно сесть, или она приятно пахнет. Наверное, вы замечали, что кошки любят одежду или вещи некоторых мужчин. Кошки улавливают феромоны человека.Люди склонны очеловечивать своих питомцев, но те не умеют ревновать, не умеют мстить. Такие сложные эмоции не продуцируются их психикой. Коты никогда не поднимутся до нашего уровня, иначе бы они завоевали мир.— Почему кот может вести себя агрессивно?— У агрессии одна причина — страх. В природе существует три варианта реакции на опасность: бей, беги, замри. От темперамента кота зависит, как именно он будет реагировать на источник агрессии — убежит или нападет. Последняя стратегия — замри — наименее энергозатратна, но она редка для кошек.В большинстве случаев человек не виноват, что котам страшно. Как и у людей, у животных разный темперамент. Может быть, у вас кот, который в принципе боится людей? Тем не менее, агрессивное поведение на пустом месте не проявляется. Если кот агрессивен, скорей всего, его что-то пугает. Постарайтесь выяснить — понаблюдайте за своим питомцем, устраните источник страха и попробуйте создать для кота комфортные условия.— Какие условия можно считать комфортными для питомца?— У кота должен быть "путь отступления" наверх. Например, высокие полки, где животное будет комфортно сидеть и наблюдать за всеми. Также они любят сидеть на подоконниках и смотреть в окно, как в телевизор. Рекомендую устроить для животного там лежанку.Обязательно количество туалетных лотков должно быть на один больше, чем количество котов в доме. Если у вас один питомец, значит минимум два лотка в разных местах. А бывают коты, которым нужно минимум три.Понаблюдайте, какое любимое место у кота. Если он выбрал определенную табуретку, то не нужно прогонять его. Если животное упрямо точит диван или дверь, запретить вы ему это никак не сможете. Смиритесь. Ни в коем случае нельзя делать операции по удалению когтевых фаланг, это жестоко.Наверное, вы замечали, когда приходите домой, кот видит вас и бежит с остервенением точить когти. Это значит, что кот рад вас видеть. Так они проявляют эмоциональный всплеск. Когда у питомца хорошее настроение или, наоборот, животное хочет успокоить себя, оно точит когти.Что касается питания котов, то им важно пить много воды, это полезно для организма. В дикой природе коты едят в одном месте, а на водопой ходят в другое. Такой у них ритуал. Поэтому, чтобы ваш кот пил больше воды, миски нужно поставить подальше друг от друга.

https://ria.ru/20210128/kotiki-1594909764.html

https://ria.ru/20181028/1531572447.html

https://ria.ru/20210429/pitomets-1730486172.html

https://ria.ru/20210305/dgtu-1599931172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, донской государственный технический университет, общество