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Детсад для детей от двух месяцев с сауной и бассейном открыли в Югре
Детсад для детей от двух месяцев с сауной и бассейном открыли в Югре
Детский сад с сауной и бассейном для воспитанников от двух месяцев открыла в городе Белоярский губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T14:40
2021-05-06T14:40
2021-05-06T14:40
ханты-мансийский автономный округ
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общество
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 мая - РИА Новости. Детский сад с сауной и бассейном для воспитанников от двух месяцев открыла в городе Белоярский губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей."В ходе рабочей поездки в Белоярский район 6 мая губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в открытии детского сада "Звездочка", построенного по уникальному проекту... Здание детского сада создано для детей от двух месяцев до семи лет с максимальной комфортностью, безопасностью", - говорится в сообщении.В департаменте уточнили, что пространство дошкольного учреждения соответствует требованиям эргономики, в нем оборудованы спортивный зал, бассейн, инфракрасная сауна, а на территории детского сада все малые архитектурные формы соединены специальными физкультурными дорожками для занятий спортом.Образовательная система в дошкольной организации предусматривает ряд инновационных программ. Так, дети будут изучать финансовую и бизнес-грамотность, социальную благотворительность, знакомиться с IT-технологиями, развивать творческое воображение и проходить курсы ранней профориентации, пояснили в ведомстве."Детский сад отвечает всем нашим ожиданиям. Необходимо рассмотреть возможность тиражирования этого проекта на другие муниципалитеты нашего региона", - приводят в департаменте слова губернатора Югры.Согласно информации региональный властей, с 11 мая детский сад начнет работать в штатном режиме.
https://ria.ru/20210429/yugra-1730471762.html
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ханты-мансийский автономный округ, звездочка, наталья комарова, белоярский, белоярский район, общество
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 мая - РИА Новости.
Детский сад с сауной и бассейном для воспитанников от двух месяцев открыла в городе Белоярский
губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова
, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.
"В ходе рабочей поездки в Белоярский район
6 мая губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в открытии детского сада "Звездочка", построенного по уникальному проекту... Здание детского сада создано для детей от двух месяцев до семи лет с максимальной комфортностью, безопасностью", - говорится в сообщении.
В департаменте уточнили, что пространство дошкольного учреждения соответствует требованиям эргономики, в нем оборудованы спортивный зал, бассейн, инфракрасная сауна, а на территории детского сада все малые архитектурные формы соединены специальными физкультурными дорожками для занятий спортом.
Образовательная система в дошкольной организации предусматривает ряд инновационных программ. Так, дети будут изучать финансовую и бизнес-грамотность, социальную благотворительность, знакомиться с IT-технологиями, развивать творческое воображение и проходить курсы ранней профориентации, пояснили в ведомстве.
"Детский сад отвечает всем нашим ожиданиям. Необходимо рассмотреть возможность тиражирования этого проекта на другие муниципалитеты нашего региона", - приводят в департаменте слова губернатора Югры.
Согласно информации региональный властей, с 11 мая детский сад начнет работать в штатном режиме.