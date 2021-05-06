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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20210506/detsad-1731302401.html
Детсад для детей от двух месяцев с сауной и бассейном открыли в Югре
Детсад для детей от двух месяцев с сауной и бассейном открыли в Югре
Детский сад с сауной и бассейном для воспитанников от двух месяцев открыла в городе Белоярский губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T14:40
2021-05-06T14:40
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
звездочка
наталья комарова
белоярский
белоярский район
общество
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 мая - РИА Новости. Детский сад с сауной и бассейном для воспитанников от двух месяцев открыла в городе Белоярский губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей."В ходе рабочей поездки в Белоярский район 6 мая губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в открытии детского сада "Звездочка", построенного по уникальному проекту... Здание детского сада создано для детей от двух месяцев до семи лет с максимальной комфортностью, безопасностью", - говорится в сообщении.В департаменте уточнили, что пространство дошкольного учреждения соответствует требованиям эргономики, в нем оборудованы спортивный зал, бассейн, инфракрасная сауна, а на территории детского сада все малые архитектурные формы соединены специальными физкультурными дорожками для занятий спортом.Образовательная система в дошкольной организации предусматривает ряд инновационных программ. Так, дети будут изучать финансовую и бизнес-грамотность, социальную благотворительность, знакомиться с IT-технологиями, развивать творческое воображение и проходить курсы ранней профориентации, пояснили в ведомстве."Детский сад отвечает всем нашим ожиданиям. Необходимо рассмотреть возможность тиражирования этого проекта на другие муниципалитеты нашего региона", - приводят в департаменте слова губернатора Югры.Согласно информации региональный властей, с 11 мая детский сад начнет работать в штатном режиме.
https://ria.ru/20210429/yugra-1730471762.html
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ханты-мансийский автономный округ, звездочка, наталья комарова, белоярский, белоярский район, общество

Детсад для детей от двух месяцев с сауной и бассейном открыли в Югре

14:40 06.05.2021
 
© РИА Новости / Олеся ПеченкинаХанты-Мансийск
Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Олеся Печенкина
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 мая - РИА Новости. Детский сад с сауной и бассейном для воспитанников от двух месяцев открыла в городе Белоярский губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.
"В ходе рабочей поездки в Белоярский район 6 мая губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в открытии детского сада "Звездочка", построенного по уникальному проекту... Здание детского сада создано для детей от двух месяцев до семи лет с максимальной комфортностью, безопасностью", - говорится в сообщении.
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В департаменте уточнили, что пространство дошкольного учреждения соответствует требованиям эргономики, в нем оборудованы спортивный зал, бассейн, инфракрасная сауна, а на территории детского сада все малые архитектурные формы соединены специальными физкультурными дорожками для занятий спортом.
Образовательная система в дошкольной организации предусматривает ряд инновационных программ. Так, дети будут изучать финансовую и бизнес-грамотность, социальную благотворительность, знакомиться с IT-технологиями, развивать творческое воображение и проходить курсы ранней профориентации, пояснили в ведомстве.
"Детский сад отвечает всем нашим ожиданиям. Необходимо рассмотреть возможность тиражирования этого проекта на другие муниципалитеты нашего региона", - приводят в департаменте слова губернатора Югры.
Согласно информации региональный властей, с 11 мая детский сад начнет работать в штатном режиме.
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округЗвездочкаНаталья КомароваБелоярскийБелоярский районОбщество
 
 
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