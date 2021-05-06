https://ria.ru/20210506/detsad-1731302401.html

Детсад для детей от двух месяцев с сауной и бассейном открыли в Югре

Детсад для детей от двух месяцев с сауной и бассейном открыли в Югре

Детский сад с сауной и бассейном для воспитанников от двух месяцев открыла в городе Белоярский губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T14:40

2021-05-06T14:40

2021-05-06T14:40

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

звездочка

наталья комарова

белоярский

белоярский район

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155763/20/1557632098_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_ae9ddfd3345f31bb1474eeac0a63bfaa.jpg

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 мая - РИА Новости. Детский сад с сауной и бассейном для воспитанников от двух месяцев открыла в городе Белоярский губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей."В ходе рабочей поездки в Белоярский район 6 мая губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в открытии детского сада "Звездочка", построенного по уникальному проекту... Здание детского сада создано для детей от двух месяцев до семи лет с максимальной комфортностью, безопасностью", - говорится в сообщении.В департаменте уточнили, что пространство дошкольного учреждения соответствует требованиям эргономики, в нем оборудованы спортивный зал, бассейн, инфракрасная сауна, а на территории детского сада все малые архитектурные формы соединены специальными физкультурными дорожками для занятий спортом.Образовательная система в дошкольной организации предусматривает ряд инновационных программ. Так, дети будут изучать финансовую и бизнес-грамотность, социальную благотворительность, знакомиться с IT-технологиями, развивать творческое воображение и проходить курсы ранней профориентации, пояснили в ведомстве."Детский сад отвечает всем нашим ожиданиям. Необходимо рассмотреть возможность тиражирования этого проекта на другие муниципалитеты нашего региона", - приводят в департаменте слова губернатора Югры.Согласно информации региональный властей, с 11 мая детский сад начнет работать в штатном режиме.

https://ria.ru/20210429/yugra-1730471762.html

ханты-мансийский автономный округ

белоярский

белоярский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханты-мансийский автономный округ, звездочка, наталья комарова, белоярский, белоярский район, общество