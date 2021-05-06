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Зеленский подписал закон о декретном отпуске для мужчин
Зеленский подписал закон о декретном отпуске для мужчин
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предоставляет право мужчинам брать декретный отпуск, сообщает в четверг пресс-служба главы... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T17:48
2021-05-06T17:50
владимир зеленский
украина
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КИЕВ, 6 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предоставляет право мужчинам брать декретный отпуск, сообщает в четверг пресс-служба главы государства.Парламент принял соответствующий закон в апреле, он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе. Сейчас на Украине отец может воспользоваться декретным отпуском, только если мать ребенка вышла на работу или находится длительное время в больнице."Глава государства подписал закон, обеспечивающий равные права матери и отца в получении отпуска по уходу за ребенком. Документ призван обеспечить равные возможности для мужчины и женщины в вопросе совмещения работы с семейными обязанностями. В частности, устраняются законодательные пробелы, ограничивающие право отца на отпуск по уходу за ребенком", - говорится в сообщении.Принятый Радой закон предлагает предоставить возможность матери или отцу ребенка воспользоваться правом на получение отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, как равное право каждого из родителей ребенка.Кроме того, работодатель за собственные средства может предоставлять одному из родителей частично оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком.Законом вводится также новый вид отпуска - одноразовый оплачиваемый отпуск при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней.
https://ria.ru/20210402/zelenskiy-1603968385.html
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владимир зеленский, украина

Зеленский подписал закон о декретном отпуске для мужчин

17:48 06.05.2021 (обновлено: 17:50 06.05.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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КИЕВ, 6 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предоставляет право мужчинам брать декретный отпуск, сообщает в четверг пресс-служба главы государства.
Парламент принял соответствующий закон в апреле, он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе. Сейчас на Украине отец может воспользоваться декретным отпуском, только если мать ребенка вышла на работу или находится длительное время в больнице.
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"Глава государства подписал закон, обеспечивающий равные права матери и отца в получении отпуска по уходу за ребенком. Документ призван обеспечить равные возможности для мужчины и женщины в вопросе совмещения работы с семейными обязанностями. В частности, устраняются законодательные пробелы, ограничивающие право отца на отпуск по уходу за ребенком", - говорится в сообщении.
Принятый Радой закон предлагает предоставить возможность матери или отцу ребенка воспользоваться правом на получение отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, как равное право каждого из родителей ребенка.
Кроме того, работодатель за собственные средства может предоставлять одному из родителей частично оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком.
Законом вводится также новый вид отпуска - одноразовый оплачиваемый отпуск при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней.
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