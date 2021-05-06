Все без ума от Клуни: как грузчик стал миллионером

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Незаурядная внешность досталась Джорджу от матери, участницы конкурсов красоты. Белоручкой она при этом не была: когда в их доме прохудилась крыша, сама ее подлатала.

Клуни уже в детстве был красивым, однако мук гадкого утенка не миновал. В средней школе из-за паралича Белла, наследственного заболевания, у него парализовало левую половину лица. Один глаз вообще не открывался, Джордж не мог ни нормально есть, ни говорить. В классе его дразнили Франкенштейном. К счастью, через год удалось вылечить.