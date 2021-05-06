Все без ума от Клуни: как грузчик стал миллионером
Незаурядная внешность досталась Джорджу от матери, участницы конкурсов красоты. Белоручкой она при этом не была: когда в их доме прохудилась крыша, сама ее подлатала.
Клуни уже в детстве был красивым, однако мук гадкого утенка не миновал. В средней школе из-за паралича Белла, наследственного заболевания, у него парализовало левую половину лица. Один глаз вообще не открывался, Джордж не мог ни нормально есть, ни говорить. В классе его дразнили Франкенштейном. К счастью, через год удалось вылечить.
Незаурядная внешность досталась Джорджу от матери, участницы конкурсов красоты. Белоручкой она при этом не была: когда в их доме прохудилась крыша, сама ее подлатала.
Клуни уже в детстве был красивым, однако мук гадкого утенка не миновал. В средней школе из-за паралича Белла, наследственного заболевания, у него парализовало левую половину лица. Один глаз вообще не открывался, Джордж не мог ни нормально есть, ни говорить. В классе его дразнили Франкенштейном. К счастью, через год удалось вылечить.
В юности он хотел стать журналистом, как и его отец Ник, известный телеведущий. В фильме "Охотники за сокровищами" (2014) Клуни-старший, кстати, появляется в эпизоде — играет героя своего сына в старости.
Расцвет журналистской карьеры Ника совпал с тяжелым периодом: убийство Бобби Кеннеди, гибель Мартина Лютера Кинга. Однажды он попросил сына отдать ему все игрушечные пистолеты. Мальчик расставаться с сокровищами не хотел, но пришлось. А через несколько часов он увидел, как папа по телевизору демонстративно выбрасывает его любимые игрушки со словами: "Мой сын просил забрать все это, потому что после случившегося не может видеть оружие". Рейтинги шоу подскочили. Но Джордж сильно обиделся.
В юности он хотел стать журналистом, как и его отец Ник, известный телеведущий. В фильме "Охотники за сокровищами" (2014) Клуни-старший, кстати, появляется в эпизоде — играет героя своего сына в старости.
Расцвет журналистской карьеры Ника совпал с тяжелым периодом: убийство Бобби Кеннеди, гибель Мартина Лютера Кинга. Однажды он попросил сына отдать ему все игрушечные пистолеты. Мальчик расставаться с сокровищами не хотел, но пришлось. А через несколько часов он увидел, как папа по телевизору демонстративно выбрасывает его любимые игрушки со словами: "Мой сын просил забрать все это, потому что после случившегося не может видеть оружие". Рейтинги шоу подскочили. Но Джордж сильно обиделся.
Другая знаменитость из клана Клуни — покойная тетка Джорджа, Розмари. В начале 50-х она была одной из самых популярных эстрадных певиц в США. А потом появился Элвис и Америка заболела рок-н-роллом. Розмари не смогла перестроиться и запивала неудачи алкоголем с большими порциями снотворного. Характер у тетушки был скверный, так что любимый племянник, который пытался поработать у нее водителем, долго не продержался.
Однако Джордж обожал тетю. Он даже под песни Розмари сделал предложение своей будущей жене Амаль. А кроме того, ее пример научил, что не следует слишком серьезно относиться к успеху.
Другая знаменитость из клана Клуни — покойная тетка Джорджа, Розмари. В начале 50-х она была одной из самых популярных эстрадных певиц в США. А потом появился Элвис и Америка заболела рок-н-роллом. Розмари не смогла перестроиться и запивала неудачи алкоголем с большими порциями снотворного. Характер у тетушки был скверный, так что любимый племянник, который пытался поработать у нее водителем, долго не продержался.
Однако Джордж обожал тетю. Он даже под песни Розмари сделал предложение своей будущей жене Амаль. А кроме того, ее пример научил, что не следует слишком серьезно относиться к успеху.
Возможно, из-за этого дзен-настроя Джордж так долго добивался славы — она пришла к нему лишь после тридцати. Когда он только приехал в Голливуд, экономил на всем. На прослушивания ездил на велосипеде, жил в гардеробной у друга.
Однако о тех, кто ему помог, Клуни не забыл, причем отблагодарил их не только словами. Семь лет назад он снял со своего счета 14 миллионов долларов наличными — их вывозили из банка на грузовике с надписью "Цветы". Потом разложил купюры в чемоданы, по миллиону в каждый, и позвал товарищей. Некоторые приятели пытались отказаться от презента. Однако в итоге без подарка не ушел никто: Клуни заявил, что если хоть один гость скажет "нет", другие своей доли тоже не увидят.
Возможно, из-за этого дзен-настроя Джордж так долго добивался славы — она пришла к нему лишь после тридцати. Когда он только приехал в Голливуд, экономил на всем. На прослушивания ездил на велосипеде, жил в гардеробной у друга.
Однако о тех, кто ему помог, Клуни не забыл, причем отблагодарил их не только словами. Семь лет назад он снял со своего счета 14 миллионов долларов наличными — их вывозили из банка на грузовике с надписью "Цветы". Потом разложил купюры в чемоданы, по миллиону в каждый, и позвал товарищей. Некоторые приятели пытались отказаться от презента. Однако в итоге без подарка не ушел никто: Клуни заявил, что если хоть один гость скажет "нет", другие своей доли тоже не увидят.
В молодости Клуни разгружал вагоны, торговал страховыми полисами, был помощником повара в ресторане, подрабатывал портным и обувщиком. Последнее превратилось в хобби: актер прекрасно делает мужские ботинки.
Про женские туфельки Клуни тоже все знает: он когда-то их продавал. После чего пришел к выводу: все девушки врут насчет своего размера обуви, ведь сам регулярно видел, как обладательницы 41-го втискивались в 38-й.
В молодости Клуни разгружал вагоны, торговал страховыми полисами, был помощником повара в ресторане, подрабатывал портным и обувщиком. Последнее превратилось в хобби: актер прекрасно делает мужские ботинки.
Про женские туфельки Клуни тоже все знает: он когда-то их продавал. После чего пришел к выводу: все девушки врут насчет своего размера обуви, ведь сам регулярно видел, как обладательницы 41-го втискивались в 38-й.
Известность пришла после роли в сериале "Скорая помощь" — телешоу про нелегкие будни врачей, которое растянули на 15 сезонов. Правда, Джордж, к сожалению, ушел из проекта через пять лет.
Знаменитый слегка отрешенный взгляд его героя, красавчика Дага Росса, которым актер выражал удивление, несогласие, радость, печаль и еще массу других эмоций, сводил с ума и больных, и здоровых женщин. Правда, секрет его прост: Клуни, получивший первую большую роль, сильно волновался и с трудом запоминал сложные медицинские термины. Так что за кадром висели бумажки с подсказками, в которые он всматривался.
Известность пришла после роли в сериале "Скорая помощь" — телешоу про нелегкие будни врачей, которое растянули на 15 сезонов. Правда, Джордж, к сожалению, ушел из проекта через пять лет.
Знаменитый слегка отрешенный взгляд его героя, красавчика Дага Росса, которым актер выражал удивление, несогласие, радость, печаль и еще массу других эмоций, сводил с ума и больных, и здоровых женщин. Правда, секрет его прост: Клуни, получивший первую большую роль, сильно волновался и с трудом запоминал сложные медицинские термины. Так что за кадром висели бумажки с подсказками, в которые он всматривался.
Что бы там ни говорили о том, что Клуни играть не умеет, а выезжает только за счет внешних данных, факты доказывают обратное. У него два "Оскара", не считая многочисленных номинаций на эту награду, и четыре "Золотых глобуса". Многие фильмы с его участием стали культовыми: "От заката до рассвета", "Пиджак", аферы "Друзей Оушена".
Однако ему до сих пор припоминают участие в "Бэтмене и Робине" (1997), фильме, который несколько раз признавался худшей лентой всех времен и получил целых 11 номинаций на "Золотую малину".
Хотя точеный подбородок Клуни прекрасно сочетался с маской летучей мыши, зрителей и критиков взбесил костюм Бэтмена, слишком явно подчеркивающий особенности мужской физиологии, а также намеки на романтические отношения с напарником Робином. То, что сейчас считается прогрессивным, не приняли в середине 90-х.
Что бы там ни говорили о том, что Клуни играть не умеет, а выезжает только за счет внешних данных, факты доказывают обратное. У него два "Оскара", не считая многочисленных номинаций на эту награду, и четыре "Золотых глобуса". Многие фильмы с его участием стали культовыми: "От заката до рассвета", "Пиджак", аферы "Друзей Оушена".
Однако ему до сих пор припоминают участие в "Бэтмене и Робине" (1997), фильме, который несколько раз признавался худшей лентой всех времен и получил целых 11 номинаций на "Золотую малину".
Хотя точеный подбородок Клуни прекрасно сочетался с маской летучей мыши, зрителей и критиков взбесил костюм Бэтмена, слишком явно подчеркивающий особенности мужской физиологии, а также намеки на романтические отношения с напарником Робином. То, что сейчас считается прогрессивным, не приняли в середине 90-х.
Злые языки утверждают, что Джордж якобы предпочитает представителей своего пола. Однако во всех интервью он взахлеб рассказывает, как ему повезло с дорогой Амаль.
Предложение он сделал через год после знакомства. Устроил романтический ужин, на котором попросил Амаль принести зажигалку для свечей. Открыв ящик комода, девушка увидела там обручальное кольцо. Клуни встал на одно колено и спросил, выйдет ли она за него. Дама была в шоке, пауза затянулась. В итоге актер решил проявить инициативу: "Слушай, мне 52, и в таком положении долго находиться мне уже довольно тяжело. Так что отвечай поскорее, иначе я бедро могу вывихнуть".
Злые языки утверждают, что Джордж якобы предпочитает представителей своего пола. Однако во всех интервью он взахлеб рассказывает, как ему повезло с дорогой Амаль.
Предложение он сделал через год после знакомства. Устроил романтический ужин, на котором попросил Амаль принести зажигалку для свечей. Открыв ящик комода, девушка увидела там обручальное кольцо. Клуни встал на одно колено и спросил, выйдет ли она за него. Дама была в шоке, пауза затянулась. В итоге актер решил проявить инициативу: "Слушай, мне 52, и в таком положении долго находиться мне уже довольно тяжело. Так что отвечай поскорее, иначе я бедро могу вывихнуть".
До брака с Амаль актер (он был коротко женат в молодости) клялся, что останется убежденным холостяком до конца жизни. Даже, говорит, поспорил с Николь Кидман и Мишель Пфайффер на десять тысяч долларов, что к 40 годам у него не будет ни супруги, ни детей. Актрисы, проиграв, честно отправили чеки Джорджу в день его 40-летия. Всю сумму он тут же вернул с запиской: "Ирландцы (среди предков Клуни они есть. — Прим. ред.) с дам денег не берут!" Правда, предложил новое пари: удвоить сумму, если не женится до 50.
Кидман и Пфайффер снова проиграли, но Клуни и на этот раз был милостив: с финансами у Джорджа все неплохо. Кроме доходов от кино, есть и сторонние бизнесы. Несколько лет назад Клуни стал сооснователем алкогольного бренда, который приносит ему отличные дивиденды.
До брака с Амаль актер (он был коротко женат в молодости) клялся, что останется убежденным холостяком до конца жизни. Даже, говорит, поспорил с Николь Кидман и Мишель Пфайффер на десять тысяч долларов, что к 40 годам у него не будет ни супруги, ни детей. Актрисы, проиграв, честно отправили чеки Джорджу в день его 40-летия. Всю сумму он тут же вернул с запиской: "Ирландцы (среди предков Клуни они есть. — Прим. ред.) с дам денег не берут!" Правда, предложил новое пари: удвоить сумму, если не женится до 50.
Кидман и Пфайффер снова проиграли, но Клуни и на этот раз был милостив: с финансами у Джорджа все неплохо. Кроме доходов от кино, есть и сторонние бизнесы. Несколько лет назад Клуни стал сооснователем алкогольного бренда, который приносит ему отличные дивиденды.
Недавно на шоу американского телеведущего Джимми Киммела Джордж признался, что уже больше 20 лет стрижет себя сам. Так что он не сильно расстроился, когда из-за локдауна закрылись все салоны красоты и парикмахерские. Хотя в оригинальности Клуни и тут не откажешь: волосы он подрезает не ножницами и не машинкой, а специальной насадкой, которая надевается на обычный пылесос.
Как и положено хорошему актеру, Клуни готов к экспериментам с внешностью. Так, чтобы сыграть потрепанного агента ЦРУ в "Сириане", он побрился налысо, отрастил бороду и наел 15 лишних килограммов.
Недавно на шоу американского телеведущего Джимми Киммела Джордж признался, что уже больше 20 лет стрижет себя сам. Так что он не сильно расстроился, когда из-за локдауна закрылись все салоны красоты и парикмахерские. Хотя в оригинальности Клуни и тут не откажешь: волосы он подрезает не ножницами и не машинкой, а специальной насадкой, которая надевается на обычный пылесос.
Как и положено хорошему актеру, Клуни готов к экспериментам с внешностью. Так, чтобы сыграть потрепанного агента ЦРУ в "Сириане", он побрился налысо, отрастил бороду и наел 15 лишних килограммов.
Клуни просто обожает розыгрыши. Приглашая сняться в "11 друзьях Оушена" Джулию Робертс с ее обычным гонораром по два десятка миллионов долларов за роль, он отправил ей конверт с двадцатью долларами и запиской "Говорят, вы примерно столько берете за фильм".
Издевался он и над Мэттом Дэймоном, уговорив того вместе с ним сесть на диету. При этом на общих тренировках подкладывал в спортивную сумку своего друга штаны на размер поменьше.
Доставалось и Брэду Питту, но тот другу отомстил. На съемках "Друзей Оушена", частично проходивших в Италии, на каждом фонарном столбе небольшого городка появилось объявление, где местных просили при встрече с Джорджем обращаться к актеру со всеми почестями и ни в коем случае не смотреть ему в глаза. На следующий день все газеты написали о том, что Клуни "включил звезду".
Клуни просто обожает розыгрыши. Приглашая сняться в "11 друзьях Оушена" Джулию Робертс с ее обычным гонораром по два десятка миллионов долларов за роль, он отправил ей конверт с двадцатью долларами и запиской "Говорят, вы примерно столько берете за фильм".
Издевался он и над Мэттом Дэймоном, уговорив того вместе с ним сесть на диету. При этом на общих тренировках подкладывал в спортивную сумку своего друга штаны на размер поменьше.
Доставалось и Брэду Питту, но тот другу отомстил. На съемках "Друзей Оушена", частично проходивших в Италии, на каждом фонарном столбе небольшого городка появилось объявление, где местных просили при встрече с Джорджем обращаться к актеру со всеми почестями и ни в коем случае не смотреть ему в глаза. На следующий день все газеты написали о том, что Клуни "включил звезду".
Джордж — очень дальний родственник 16-го президента США Авраама Линкольна. Видимо, отчасти благодаря этому ему так легко удавалось дружить и с Бараком Обамой, и с Дональдом Трампом.
Поговаривают, что после того, как актер женился на известной правозащитнице Амаль, он нацелен на политическую карьеру. По крайней мере, трибуна ему идет: в фильме "Мартовские иды" (2011), номинированном на "Оскар", он убедительно сыграл кандидата на президентское кресло Майка Морриса.
И еще он охотно отвечает на вопросы, каким бы был его первый закон из Белого дома: обещает решить нефтяную проблему.
Джордж — очень дальний родственник 16-го президента США Авраама Линкольна. Видимо, отчасти благодаря этому ему так легко удавалось дружить и с Бараком Обамой, и с Дональдом Трампом.
Поговаривают, что после того, как актер женился на известной правозащитнице Амаль, он нацелен на политическую карьеру. По крайней мере, трибуна ему идет: в фильме "Мартовские иды" (2011), номинированном на "Оскар", он убедительно сыграл кандидата на президентское кресло Майка Морриса.
И еще он охотно отвечает на вопросы, каким бы был его первый закон из Белого дома: обещает решить нефтяную проблему.
А пока Клуни наслаждается тихой семейной жизнью, воспитывая их с Амаль двойняшек. "Раньше я никогда не думал, что чужая жизнь будет мне бесконечно важнее моей. Но появились две личности, маленькие, которые стали для меня всем", — признается он.
В карантинных интервью он рассказывал, что сам моет посуду в доме, стирает, убирает. И шутит: "В самоизоляции я чувствовал себя так же, как моя мама. Типичная домохозяйка. Я только теперь понял, почему она в знак протеста как-то сожгла свой бюстгальтер".
Но чего не сделаешь ради Амаль. "Женщина должна ощущать, что ее любят. А еще в ее бокале всегда должно быть шампанское". Пожалуй, лучше и не скажешь.
А пока Клуни наслаждается тихой семейной жизнью, воспитывая их с Амаль двойняшек. "Раньше я никогда не думал, что чужая жизнь будет мне бесконечно важнее моей. Но появились две личности, маленькие, которые стали для меня всем", — признается он.
В карантинных интервью он рассказывал, что сам моет посуду в доме, стирает, убирает. И шутит: "В самоизоляции я чувствовал себя так же, как моя мама. Типичная домохозяйка. Я только теперь понял, почему она в знак протеста как-то сожгла свой бюстгальтер".
Но чего не сделаешь ради Амаль. "Женщина должна ощущать, что ее любят. А еще в ее бокале всегда должно быть шампанское". Пожалуй, лучше и не скажешь.