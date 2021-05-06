https://ria.ru/20210506/chekhiya-1731330146.html

Глава военной разведки Чехии не подтвердил сообщения о "торге" с Россией

Глава военной разведки Чехии не подтвердил сообщения о "торге" с Россией

Глава военной разведки Чехии Ян Бероун на закрытом заседании комиссии по контролю за деятельностью ведомства не подтвердил данные СМИ, что первый вице-премьер... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T18:24

2021-05-06T18:24

2021-05-06T18:24

россия

ян гамачек

сергей лавров

москва

чехия

в мире

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ПРАГА, 6 мая – РИА Новости. Глава военной разведки Чехии Ян Бероун на закрытом заседании комиссии по контролю за деятельностью ведомства не подтвердил данные СМИ, что первый вице-премьер Ян Гамачек планировал в обмен на утаивание информации по взрывам во Врбетице договориться о поставке в республику вакцины от коронавируса "Спутник V", заявила журналистам замглавы комиссии Яна Чернохова.Издание Seznam Zprávy 4 мая со ссылкой на источники написало, что Гамачек планировал посетить Россию в середине апреля и договориться о том, что Прага не будет сообщать об инциденте во Врбетице в обмен на проведение возможного саммита Россия-США в столице Чехии и бесплатную поставку "Спутника V". Лидеры оппозиционных партий заявили, что, если информация о намерениях Гамачека подтвердится, он должен немедленно подать в отставку, а кабмин должен заново запросить парламент о выражении доверия. Гамачек заявлял о намерении подать в суд на авторов дискредитирующего его материала и потребовал извинений от лидеров оппозиционных партий, обвинивших его в антигосударственных действиях."Господин директор Бероун подтвердил, что (на совещании 15 апреля у Гамачека) состоялась дискуссия на тему его (Гамачека) поездки в Москву, но ни в коем случае не подтвердил, что эта поездка в Москву могла бы быть предметом обменного торга за инцидент во Врбетице. Было (Бероуном) подтверждено, что встреча (у Гамачека) была и что господин Гамачек на ней вел речь о возможной закупке "Спутника V", - сказала Чернохова.По ее словам, комиссия в своем постановлении призвала первого вице-премьера правдиво объяснить депутатам парламента и общественности мотивы его предполагавшейся поездки в Москву.В четверг к изучению подробностей опубликованной в СМИ истории о планах Гамачека поехать в Москву приступили следователи Национального центра по борьбе с оргпреступностью.Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны, надуманны и возмутительны. В Кремле заявили, что Россия не будет терпеть "то, что сейчас творят в Чехии, к ним присоединяются болгары и другие", и четко это демонстрирует, отметив, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям стран.В МИД РФ добавили, что бездоказательные обвинения в адрес России - часть широкомасштабной кампании, развернутой Западом против Москвы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал шизофренией происходящее в Чехии вокруг расследования по Врбетице.

https://radiosputnik.ria.ru/20210505/1731224219.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210504/vrbetitse-1731148252.html

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россия, ян гамачек, сергей лавров, москва, чехия, в мире